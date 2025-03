Los móviles de 'El Rayo' y su amigo les geolocalizan en el callejón donde fue degollada Cloe: "Es un crimen machista"

Cloe fue la víctima mortal número 42 que se cobró la violencia de género en nuestro país en 2024. Esta es la teoría que defenderá la acusación particular que ejerce el letrado Juan Carlos Fuentes, en nombre de María del Mar, la madre de esta chica de 15 años que fue vilmente degollada en un callejón de la Urbanización La Florida en Orihuela Costa. "Es un crimen machista y no hay más", tal y como sostiene Fuentes.

La seguridad en las palabras del abogado se debe a la existencia de "pruebas periféricas" que apuntalan la primera hipótesis con la que empezó a investigar el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil: 'El Rayo' se vengó supuestamente de Cloe, por romper su relación sentimental, debido a que era un novio aparentemente tóxico.

De hecho, tras el levantamiento del secreto de sumario, EL ESPAÑOL ha podido saber que los teléfonos móviles de los dos menores de edad investigados, ambos de 17 años, les geolocalizan en el citado callejón donde Cloe fue atacada con un arma blanca, a última hora de la tarde del domingo 24 de noviembre.

Uno de esos terminales pertenece a 'El Rayo', la mencionada expareja sentimental de Cloe, y el otro teléfono, al amigo de este. "A esta chica la mataron porque 'un señor' no soportó la ruptura sentimental y 'otro señor' le ayudó", tal y como expone el abogado Juan Carlos Fuentes.

Todo apunta a que 'El Rayo' citó a Cloe en aquel callejón para hablar, debido a que no aceptaba supuestamente que ella había roto la relación sentimental siete días antes. Pero este adolescente, de perfil absentista y condenado por tráfico de drogas, acudió a la cita acompañado de un amigo, de 17 años. "Los dos estuvieron en el lugar de los hechos". De forma que Cloe, de 15 años, estaba sola e indefensa en ese callejón solitario.

El callejón de la Urbanización La Florida en Orihuela Costa donde Cloe fue degollada. J. V.

"Se trata de un crimen machista motivado por violencia de género y no hay ninguna otra cosa más", tal y como insiste el abogado que representa a la madre de Cloe. "Todo lo demás son invenciones".



De esta forma se ha pronunciado el letrado Juan Carlos Fuentes después de que este diario desvelara la declaración prestada por 'El Rayo', el exnovio de Cloe, y donde afirma que su amigo -presuntamente- degolló a su expareja por una supuesta deuda por sustancias estupefacientes que ella mantenía por un importe de 4.000 a 5.000 euros. Incluso explicó que se vio obligado a hacer de gancho, quedando con su expareja, debido a que su amigo le advirtió de que le tenía que dar un "escarmiento" a Cloe y si no colaboraba se le ocurriría "algo grave" a él.

"Eso son invenciones", según recalca el abogado que ejerce la acusación particular. "No hay una deuda económina por drogas". La Guardia Civil aún no ha cerrado la investigación para esclarecer el grado de participación de cada uno de los dos menores investigados, es decir, para concretar si ambos atacaron a la pobre Cloe empleando un arma blanca o si uno de ellos la sujetó mientras que el otro la degollaba.

"Todavía se siguen analizando los móviles de los implicados". El análisis exhaustivo de los teléfonos de 'El Rayo' y de su amigo, alumnos del Instituto Playa Flamenca como Cloe, se debe a que el EMUME busca en la nube la posible existencia de mensajes bomba que se intercambiaron los dos investigados en Instagram: esta modalidad de mensajería temporal se borra cuando se cierra la conversación en esa red social.

'El Rayo' detenido por la Guardia Civil en Orihuela.

La Guardia Civil pretende recuperar su contenido o demostrar que recurrieron a este método, para borrar pistas, acerca de un presunto plan preconcebido que buscaba acabar con la vida de una chica de solo 15 años. Encarnación Martínez García, abogada encargada de la defensa de 'El Rayo', tiene previsto pedir un informe forense para aclarar la imputabilidad de este adolescente, a la vista de sus problemas con el hachís porque acudía a una Unidad de Conductas Adictivas (UCA).

'El Rayo' tenía un perfil de alumno absentista, repetía curso en primero de Bachiller en el IES Playa Flamenca y tenía antecedentes, mientras que su amigo, de 17 años, también era repetidor, contaba con expedientes abiertos y había participado en peleas. En su comparecencia en un Juzgado de Menores de Alicante, este chico solo respondió a preguntas de su abogado defensor, Iván Rodríguez Lorente, para inculpar a 'El Rayo' como el supuesto autor de la muerte de su exnovia, admitiendo que estaba en el callejón aquel fatídico domingo 24 de noviembre.

Una fuente de la Guardia Civil confirma que la investigación de este crimen también sigue abierta porque "no se descarta" que se produzcan nuevas detenciones. El abogado Juan Carlos Fuentes, representante de la madre de la difunta, lamenta que "puede que algún adolescente más conociera las intenciones" que tenía 'El Rayo' cuando quedó con Cloe el domingo. De momento, la acusación particular que ejerce este letrado ha logrado que el otro menor investigado ingrese en un centro.

"Este chico estaba en libertad vigilada y gracias a nuestra petición ha ingresado en un centro de menores en regimen cerrado". En las mismas condiciones se encuentra 'El Rayo' desde que prestó declaración en noviembre y se decretó su ingreso en Castellón. Entretanto, en Orihuela Costa nadie olvida a la víctima de esta triste historia: la Plataforma en Memoria de Cloe ha pedido al Ayuntamiento crear un espacio en recuerdo de esta chica risueña, en el parque que hay justo frente al callejón donde le arrebataron todos sus sueños y su vida:

"Hoy, queremos compartir con vosotros que las tareas municipales ya han comenzado: se está saneando el parque, podando y limpiando, preparándolo para la instalación de un mobiliario bonito. Un lugar donde amigos, familiares y vecinos podrán ir a recordarla con cariño y mucho amor. Gracias a todos los que han apoyado esta iniciativa. Seguimos adelante por tí Cloe".