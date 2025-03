Una testigo jura que el médico de la 'lipo' mortal a Sara se publicita como especialista: "Lo que hago no se hace en España"

La familia de Sara Gómez se ha reservado un as en la manga para apuntalar la acusación de estafa y falsedad sobre el cirujano cardiovascular que le practicó una lipoescultura mortal a esta agente inmobiliaria, de 39 años, y madre de dos hijos.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la declaración jurada de una testigo que se presentará en el tramo final de la instrucción judicial para corroborar que este facultativo publicitaba sus servicios en Instagram, presentándose como un "médico de cirugía estética facial, corporal y vascular" que "había colaborado con los mejores profesionales del mundo", a pesar de que su principal campo de actividad era quitar varices y carecía de la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética.

"El pasado 08 de noviembre de 2021 mantuve contacto con Don Javier A. M. (dr_masso), a través de la red social Instagram, para realizarle una consulta de estética en base a sus publicaciones en dicha red social, así como una situación de insatisfacción con el resultado de una operación de cirugía estética a la cual me sometí", tal y como expone Begoña, en el primer párrafo de la declaración jurada que ha firmado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena.

Tal conversación se produjo un mes y medio antes de que Sara se sometiera el 2 de diciembre de 2021 a una lipoescultura con lipotrasferencia de la zona abdominal a los glúteos, en un quirófano del Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, a manos de este cirujano cardiovascular sin la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora. Este es el fondo del asunto que se dirime en el juzgado que investiga al facultativo por homicidio imprudente, así como por estafa y falsedad por el presunto uso de sus redes sociales para ofertar sus servicios como especialista.

Una de las intervenciones de estética publicadas en Instagram con la firma del cirujano cardiovascular que realizó la lipoescultura a Sara Gómez. Cedida

De ahí la importancia que tiene esta prueba que aportará la familia de Sara Gómez, a través de su letrado Evaristo Llanos, justo sobre la bocina del tramo final de la instrucción judicial que ya suma tres años y cuatro meses. De hecho, esta nueva testigo en el caso Sara apoya su testimonio en su perfil de Instagram: "Aporto, mediante capturas de pantalla, la totalidad de la única conversación que mantuve con él, conservando la misma en mi teléfono móvil por si pudiera servir".

- Begoña: Hola Doctor Masso. Espero no molestar. Es que me hice una lipoescultura hace 7 meses y no tengo el resultado deseado. Me dicen que es por mi distensión abdominal, pero controlo mi alimentación y no sé qué hacer. Me gasté un dinero y no estoy contenta. Un saludo.

- Doctor Masso: Hola. Tendría que valorarte. Pide cita en la Clínica Galena. Los martes por la tarde estoy ahí.

- Begoña: Pero, ¿qué remedio tendría eso?

- Doctor Masso: Tengo que ver el grado de flacidez de tu piel. Se puede hacer una lipomarcación.

- Begoña: Yo no puedo gastarme dinero otra vez. Estoy fatal. Eso tiene que haber como una garantía o algo, ¿no? Si soy pesada me lo dice… Estoy de baja emocionalmente.

- Doctor Masso: Ya, bueno, es que mira, yo lo que hago no se hace aquí en España. Son técnicas que las traigo de fuera. Entonces, aquí en España no saben hacer ese nivel de marcación. Ya te digo, por tu cuerpo, yo creo que se puede hacer [una lipomarcación], pero ya tendría que valorarte en persona. Los martes, estoy en la Clínica Galena.

- Begoña: Vale. Quería una idea y un punto de vista que no fuera el mío porque creo que no es normal. Yo no quiero ir escondiendo la barriga que es lo que me dice la doctora.

- Doctor Masso: Ya, lo entiendo. Pues pide cita y veo cuál es tu situación.

La difunta Sara Gómez, junto a una foto de sus hermanos, Nora y Rubén, y de sus padres, Felisa y Damián (c).

Esta nueva testigo del caso Sara no llegó a pedir cita con este cirujano cardiovascular, tal y como reconoce en su declaración jurada, cuyo valor reside en la conversación de Instagram. Tales capturas serán aportadas a la instrucción judicial por el abogado Evaristo Llanos, encargado de la acusación particular que ejerce la familia de la difunta, con el objetivo de demostrar la veracidad de la ampliación de denuncia que aportó en su momento, asegurando que Sara fue víctima de un doble engaño cuando contrató la 'lipo' que le costó la vida.

El primer engaño, consistente en el déficit formativo de este facultativo que publicitaba en su Instagram su 'International Board Certified in Cosmetic Surgery'. De hecho, entre las pruebas documentales aportadas al juzgado figuran las dos negativas que sendas clínicas privadas le notificaron al doctor Masso, para alquilar un quirófano, a la vista de la incompatibilidad existente entre su formación médica y la intervención quirúrgica a la que quería someter a Sara el 2 de diciembre de 2021: una lipo de alta definición, lipoescultura y lipotrasferencia.

La Clínica San José se opuso el 24 de noviembre: "Le informo que tras evaluar la actividad a realizar (procedimiento) y la capacitación del facultativo (titulación), concluyo que no podemos admitir en nuestro hospital esta actividad quirúrgica, ya que no hay concordancia o correspondencia entre ambas (la especialidad médica aportada es cirugía cardiovascular y los procedimientos corresponden a otra especialidad distinta, del ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética). Por todo ello, no se autoriza realizar contrato de actividad ni el uso del hospital".

Este cirujano continuó buscando quirófano y recibió otra negativa el 30 de noviembre: "Desde el Hospital La Vega se solicitó a Dorsia que aportara título de especialista en cirugía estética del doctor Masso, sin que nos fuera remitido […]". De modo que recurrió al Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena donde le alquilaron sus instalaciones, para el 2 de diciembre de 2021, a pesar de estas dos negativas de centros privados por la ausencia de la titulación específica del facultativo.

Por este motivo, el letrado Evaristo Llanos aporta esta declaración jurada de la testigo Begoña, para avalar su ampliación de denuncia por estafa y falsedad donde sostiene que este cirujano cardiovascular empleaba su Instagram para ofertar sus servicios, como especialista en cirugía estética, plástica y reparadora: "El investigado, señor Massó, se publicitaba a través de las redes sociales, hacía constar que había colaborado con los mejores profesionales del mundo y que había conseguido los mejores resultados y la máxima calidad en cada uno de los trabajos realizados operando por todo el mundo".

"Incluso, con la publicación de fotografías de operaciones de lipoescultura y lipomarcación femeninas personalizadas, afirmando ser su autor, o dándolo a entender, al colocar una fotografía propia junto a la de la mujer operada, o colocando él la fotografía con su firma profesional".

Sara, acariciando a su hijo, Izan, y al lado, la conversación de WhatsApp que mantuvo con el cirujano.

Las capturas de Instagram de esta testigo, Begoña, vecina de Rojales, se sumarán a la causa junto a las conversaciones de WhatsApp que también aportó la familia de la difunta Sara Gómez, para demostrar que este cirujano cardiovasculas le recomendó sus "canulas especiales" antes que el lipoláser. Incluso existe un audio donde le explica que su técnica es mejor para la lipoescultura que está buscando con trasferencia a glúteos:

"Es otra técnica, son unas cánulas especiales, es un plano diferente y es una forma diferente de trabajar. Tampoco te lo voy a decir porque no quiero que me lo copien (risas), pero no es con láser porque te pega muy poco la piel, o nada, pero no te quita nada. La técnica para quitar la grasa y para dejar pegada la piel es quitar otras cosas, un poco los planos profundos y cómo hagas los drenajes. Olvídate del láser, aquí lo venden como si fuese la panacea, pero no vale para 'ná'. Además, lo único que hace es que tengas mayor riesgo de quemaduras o que te queden problemas en la piel, puede ayudar en ciertos casos, pero no para pegar la piel. ¿Sabes lo que te digo?"

La familia de Sara está muy agradecida por la colaboración de Begoña para esclarecer el 'caso Sara'. Así lo recalca Rubén Gómez, hermano de la fallecida: "Con esta declaración jurada, buscamos demostrar que el cirujano que operó a Sara es un supuesto estafador que intentaba captar clientes con artimañas fraudulentas y poco éticas. Si con Sara no tenía formación ni ninguna experiencia, imagina un mes y medio antes, cuando esta mujer contactó él por Instagram. Doy gracias a que Begoña no siguió adelante porque mi hermana no tuvo esa suerte".



- ¿Cómo valora el contenido de esta declaración jurada?



- Rubén Gómez: Afianza que Sara fue engañada con las 'cánulas especiales' y la 'técnica secreta' de la que no podía decirle nada para que no se la copiaran. Dan miedo las respuestas que ofrece a Begoña por Instagram. Le está diciendo que se hizo una lipoescultura hace 7 meses y este médico le dice que se puede hacer una lipomarcación. Pero lo que más asusta es lo que le dice a continuación, afirmando que tiene una técnica de fuera que no se hace en España y que en nuestro país nadie sabe hacerla. Sólo por eso, debería ser sancionado, expedientado e inhabilitado.