Mar, la madre de Cloe, la joven asesinada por 'El Rayo': "Como es menor, ¿saldrá con 22 años de prisión? Ojalá nunca lo haga"

La violencia de género le ha arrebatado a María del Mar el mayor tesoro que puede tener cualquier madre: los hijos. A su amada Cloe, con solo 15 años, le han quitado la vida de una puñalada tan vil como cobarde, perpetrada en un callejón oscuro y solitario de la Urbanización La Florida en Orihuela Costa, a manos de su exnovio: 'El Rayo', de 17 años.

"Lo estoy pasando muy mal", subraya María del Mar, arrasada emocionalmente ante una pérdida irreparable. "Mi hija no se merecía esto porque era una niña buena con toda la vida por delante".

Esta madre rompe su silencio con EL ESPAÑOL con el único objetivo de pedir públicamente que la condición de menor de edad, no juegue a favor de 'El Rayo', de cara al juicio al que se enfrentará, como supuesto autor de este crimen machista, ocurrido la tarde del domingo 24 de noviembre.

"¿Ahora qué va a pasar? Como es menor, ¿saldrá con 22 años de prisión? Ojalá nunca lo haga", tal y como recalca esta madre. "Yo solo quiero que se haga Justicia porque no volveré a ver a mi hija. Yo solo pido que no salga de la cárcel y que le caiga la máxima condenada posible".

La reflexión de María del Mar es demoledora y recuerda que la Ley del Menor sigue demasiado alejada de los castigos que prevé el Código Penal, para los delitos más graves, a pesar de que esta norma fue aprobada en 2001 y endurecida cinco años más tarde, tras comprobarse un aumento de homicidios y agresiones sexuales cometidas por menores de edad. De hecho, 'El Rayo' reabre este debate como supuesto autor del crimen machista número 42 que se ha registrado este año en España.

'El Rayo' detenido por la Guardia Civil en Orihuela.

"En la ley que regula la responsabilidad penal de los menores de edad, prima el interés del menor", según admite un Fiscal de Menores. Eso supone que 'El Rayo' será condenado, en base a sus 17 años, buscando su "reeducación y reinserción" en la sociedad "más que un castigo punitivo".

Todo ello, a pesar de que la Guardia Civil sostiene que este alumno repetidor de primero Bachiller en el Instituto Playa Flamenca, le cortó el cuello a Cloe, alumna de cuarto de la ESO del mismo centro, siguiendo un supuesto plan que ideó previamente. Nada de arrebatos.

Básicamente, citó a su exnovia en un callejón que estaba a tres calles de la casa de su madre, María del Mar, y acudió con un arma blanca con la que le cortó el cuello por negarse a retomar su relación sentimental. A continuación, huyó y se escondió en la "Casa del Chino": un adosado abandonado que está a 300 metros, en la calle de la Nutria. Este inmueble al que solía acudir su pandilla, para hablar, fumar, hacer botellón o enrollarse con alguna chica, lo usó para prenderle fuego a la ropa que llevaba puesta y al cuchillo para eliminar pruebas que le incriminasen.

"La condena por una muerte violenta consiste en una medida de internamiento en régimen cerrado, dentro de un centro de menores, por un periodo que puede ir de un mínimo de un año a un máximo de ocho años", tal y como detalla este Fiscal de Menores. "Cuando cumplen la mitad de la condena, puede haber una revisión, y puede modificarse su situación a un régimen semiabierto, con permisos para visitar a sus padres, asistir a clases de Bachiller o a otros recursos educativos".

De momento, 'El Rayo' aguarda a ser juzgado, internado en un centro de menores, en régimen cerrado, por un periodo de seis meses que podrían prorrogarse otros tres meses, si así lo solicita la Fiscalía, tal y como lo acordó el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.

- ¿A qué condena podría enfrentarse 'El Rayo' por un crimen machista supuestamente planificado?

- Fiscal de Menores: En caso de que reconozca la autoría de los hechos y exista una conformidad, podría ser condenado a 5 años. En cualquier caso, la mayor condena a la que podría enfrentarse, prevista en la Ley del Menor, para menores con una edad comprendida entre los 16 y los 17 años, sería un máximo de 8 años de internamiento en régimen cerrado más otros 5 años de libertad vigilada, cumpliendo horarios de entrada y salida a su domicilio, acudiendo al psicólogo, a cursos de formación contra la violencia de género... Pero todo dependerá de las circunstancias que rodeen al caso.

El callejón de la Urbanización La Florida en Orihuela Costa, donde Cloe fue asesinada por su exnovio, 'El Rayo'. Badía

En la práctica, 'El Rayo' podría permanecer en un centro de menores hasta los 22 años, y a partir de esa edad, pasaría a ingresar a una cárcel de adultos, para terminar de cumplir su condena en un ambiente muchísimo más duro. Atendiendo al análisis de este crimen machista que hace este Fiscal de Menores ajeno al caso, este adolescente, de 17 años, podría enfrentarse a un horizonte punitivo que como máximo le puede llevar a estar a la sombra hasta los 25 años y con libertad vigilada hasta que cumpla los 30.

María del Mar, la madre de la pobre Cloe, confirma a este diario que ya ha contratado a un abogado para lograr que 'El Rayo' se enfrente al mayor castigo legal posible: "No es justo que él salga con 22 o 23 años, porque mi hija ya no volverá". "Eso es lo que quiero que quede claro". "Solo quiero que se haga Justicia", insiste. "Cloe tenía toda una vida por delante, tenía muchos sueños y muchas ilusiones".

La Guardia Civil confirma que mantiene abierta su investigación y bajo secreto de sumario. Todo ello, para esclarecer si 'El Rayo' amenazó a una alumna de 16 años del IES Playa Flamenca, una semana antes de matar a su exnovia. Además, este crimen machista ha desvelado que su presunto autor llegó a jactarse en Instagram de tener una tableta de medio kilo de hachís, con solo 17 años. La guinda para un estudiante repetidor, absentista y con varias actas por estar en posesión de drogas, que solía ofrecer su mejor versión ante María del Mar: la madre de la difunta Cloe.

"Este chico venía a mi casa". "Nunca detecté nada raro". "Mi hija nunca me dijo nada", recuerda apenada María del Mar, sobre el silencio que guardó Cloe ante el supuesto maltrato que sufría y la buena cara que solía mostrar 'El Rayo', cuando acudía al chalé de su suegra en la Urbanización La Florida. "Delante mía no se portaba mal". Nada que ver con la relación tóxica en la que había embarcado a su hija, dos años menor que él, hasta que ella decidió romper tras doce meses de noviazgo.

- ¿Usted se enteró de que Cloe dio el paso de dejar a su novio?

- María del Mar: Mi hija le dejó en persona, quedó con él para hablar. Rompió la relación sentimental una semana antes de que la matara. Cloe me dijo que le daba pena por él, pero que ella se sentía bien. Yo le pregunté: ¿Tú cómo estás? Y mi hija respondió: 'Estoy mejor mamá'.

Durante los siete días previos al domingo 24 de noviembre, 'El Rayo' no aceptó la ruptura y siguió bombardeando a Cloe. "Le dejó una semana antes de que él la matara, pero él seguía mandándole mensajes todos los días y la llamaba. Incluso venía a mi casa a buscarla para hablar con ella un rato". María del Mar, como haría cualquier madre, no le dio importancia al asunto, más de allá de pensar que eran desamores pasajeros de dos adolescentes y que el tiempo lo curaría todo. "Cloe salía a la puerta a hablar con él". "Ella no quería seguir con la relación".

Cloe en una imagen cedida por una amiga.

Esta quinceañera, amante de los animales y aficionada a videojuegos como el Fortnite, tenía ganas de disfrutar de sus amigas, de salir los fines de semana sin dar explicaciones a un novio tóxico y de acabar Educación Secundaria Obligatoria en el IES Playa Flamenca. "Mi hija, Cloe, era una niña buena, con sus momentos altos y bajos, como cualquier adolescente", recuerda emocionada su madre. "Ella tenía muchos sueños".

- ¿Qué sabe sobre lo sucedido la tarde el domingo 24 de noviembre?

- María del Mar: Quiero pensar que él le envió un mensaje cuando ella salió de mi casa. Mi hija salió diez minutos de mi casa y ya no volvió más.

'El Rayo' le cortó el cuello a una indefensa Cloe en el callejón que está situado entre las calles Venus y Morral, cuando ella presuntamente se negó retomar la relación. "Mi hija llegó agonizando a casa de mi hijo". Su hermano, Joel, la evacuó de urgencia hasta el Hospital de Torrevieja, pero a las 21.10 horas de aquel maldito domingo se confirmó la muerte de una menor de edad inocente, a manos de otro, y que ahora debe juzgarse con una ley del Menor cuestionada por su carácter laxo.

Desde entonces, María del Mar está colabrando activamente con la investigación del Equipo de Mujer y Menores (EMUME): "En el instituto, un día, una profesora vio que el novio de Cloe estaba gritando e indultandondo a mi hija. La profesora le preguntó a Cloe si estaba bien y la cría le dijo que sí, pero aún así, me envió un mensaje de WhatsApp, diciéndome que su novio le había gritado, que se sentía mal, que estaba nerviosa y que quería que fuese a recogerla al instituto".

"Ese día, tuve que ir al centro a recoger a mi hija porque estaba nerviosa porque su novio le había gritado. Por ese motivo, mi hija no quería seguir con él porque le gritaba en el instituto y la engañó con otra niña". "Ese WhatsApp existe y se lo he entregado a los investigadores. La Guardia Civil se está portando muy bien", recalca agradecida María del Mar, por la implicación del EMUME. "Quiero que ese chico pague y cuantos más años, mejor, porque él saldrá joven, pero mi hija ya no va a volver".