El chat de Cloe con una amiga semanas antes de que 'El Rayo' le cortara el cuello en Orihuela Costa: "Me dio miedo"

Cloe estaba harta de su novio, quería dejarlo, y de hecho, lo hacía, rompía la relación con 'El Rayo'. Pero el problema es que este adolescente, dos años mayor que ella, no dejaba de taladrarle la oreja ni de buscarla en el Instituto Playa Flamenca. Hasta que las buenas palabras para darle "un time" a este chica, de 15 años, dieron paso al ataque mortal que 'El Rayo' perpetró contra la pobre Cloe, cortándole el cuello con un arma blanca, debido a que este domingo -supuestamente- se negó a retomar el noviazgo.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a chats de WhatsApp de Cloe que evidencian que la víctima número 42 que se ha cobrado la violencia de género en 2024 en este país, ya llevaba dos meses tratando de dar carpetazo a su noviazgo. Así lo demuestra esta conversación mantenida el 6 de septiembre entre Cloe y una chica, de 17 años, que era una persona de confianza tanto de ella como del que aún era su novio: El Rayo.

- Amiga: Cloe, amor.

- Cloe: Dime gorda.

- Amiga: ¿Cómo vas mi amor? ¿Anoche qué tal?

- Cloe: Pues me dio miedo 'El Rayo', si te soy sincera gorda. Estuvo toda la noche despertándome, diciéndome cosas raras. Tiene una pila de paranoias. Gorda, está fatal de la cabeza.

- Amiga: Qué miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué te decía?

- Cloe: 'Bro', decía que estaba en un juego con no sé qué de mi familia, de mi madre y no sé qué más mierdas...

- Amiga: ¿Has hablado con él?

- Cloe: Sí. Sigue emparanoiado.

Una foto de 'El Rayo', este lunes, detenido por la Guardia Civil. Al lado, una imagen donde se jacta de consumir lo que parece un porro.

La adolescente que participaba en esas conversaciones explica a EL ESPAÑOL que le "gustaría estudiar la carrera de Psicología" y que estuvo mediando entre Cloe, de 15 años, y 'El Rayo', de 17 años, en algunos momentos de su noviazgo, por vocación profesional, pero sobre todo por la amistad que mantenía con ambos. "Era una relación tóxica", tal y como lamenta esta antigua alumna del IES Playa Flamenca de Orihuela Costa, de forma anónima, al tratarse de una menor de edad.

- ¿Por qué afirma que mantenían una relación tóxica?

- Amiga de Cloe y 'El Rayo': Yo era amiga de El Rayo desde hace cuatro años y de Cloe casi dos. Mi novio y yo quedábamos con ellos para salir y les conozco bien. Él le decía a ella: 'no te pongas esto para vestirte' o 'no te vayas a ese sitio con tus amigas'... La insultaba. Los dos se pegaban empujones. Cloe, al principio de empezar con 'El Rayo', no salía sola de su casa, solo la veías por la calle si iba con él...

Habían roto y habían vuelto en varias ocasiones. Unas veces estaban superbién y otras supermal. Después del verano, 'El Rayo' le faltó al respeto enrollándose dos veces con otra chica. Él decía que amaba a Cloe y que estaba arrepentido de haber sido infiel con una tercera persona. Cloe se enteró y no confiaba en 'El Rayo'. No podía seguir con él.

Pero en la práctica nunca terminaba de poner tierra de por medio con el chico que se acabó convirtiendo en su verdugo. Unas veces, por culpa de que Cloe no materializaba las calabazas, con los nuevos códigos que rigen las relaciones de pareja entre adolescentes: "Ella dejaba puesto el corazón lila en su biografía de Instagram". Lo que equivale en las redes sociales a advertir públicamente de que tiene un amor oculto.

Un mensaje de WhatsApp donde 'El Rayo' le pide a la amiga de Cloe que hable con ella mientras se han dado un tiempo. Cedida

En otras ocasiones, 'El Rayo' seguía controlando a Cloe enviándole mensajes a sus amigas para que hablasen con ella cuando accedí a darle un "time": dejar por un tiempo la relación. Así lo demuestran estos WhatsApps que esta chica recibió entre el 11 y el 13 de noviembre: solo once días antes de que se produjera este supuesto crimen machista, perpetrado en un callejón de la Urbanización La Florida de Orihuela Costa, donde 'El Rayo' presuntamente le cortó el cuello a Cloe porque no quería retomar la relación sentimental.

- El Rayo a la amiga de Cloe: Necesito que vayas sacando 'info'. Haciéndole preguntas tontas, cada cierto tiempo. De vez en cuando, menciónale que estoy pensando en que volveremos y que me estoy trabajando por ella.

Un chateo de WhatsApp de Cloe con su amiga donde le confirma que no quiere seguir saliendo con 'El Rayo'. Cedida

Tan solo eran buenas palabras porque esta joven, de 17 años, relata que 'El Rayo' estaba cada vez más obsesionado con Cloe. "Hace dos o tres semanas quedó conmigo y con mi novio, para decirnos que estaba muy triste porque Cloe le quería dejar", según remarca esta chica. " Nos decía que no podía dejarle porque ella era toda su vida y que se moriría sin ella. Yo le contestaba que si no era Cloe que estaría con otra chica. Pero él seguía diciendo: 'Me muero sin Cloe'". No era capaz de digerir que esta estudiante de cuarto de la ESO, no quería seguir embarcada en una relación tóxica con 15 años y muchos sueños por cumplir.

"Cloe quería un tiempito para ella sola", según asegura su amiga, al tiempo que aporta a este diario otra captura de WhatsApp, con una conversación mantenida con la difunta Cloe, fechada el domingo 10 de noviembre, justo dos semanas antes de ser acuchillada mortalmente en un callejón solitario y oscuro.

- Amiga: ¿Con El Rayo bien?

- Cloe: A medias gorda.

- Amiga: ¿Vas a volver con el bebé?

- Cloe: No creo, amor.

- Amiga: Qué putadón. ¿Ya no sientes nada?

- Cloe: No sé amor, no quiero hablar del tema.

Este chat pone de manifiesto que esta chiquilla, de 15 años, estaba agobiada con el aparente control de un exnovio tóxico, de 17 años, que no respetaba el "time" que Cloe le pedía para despejar su mente y pensar con tranquilidad, si quería retomar el noviazgo. De hecho, seguía buscándola por el instituto con su patinete eléctrico o por los parques que frecuentaba.

Valga como ejemplo este nuevo WhatsApp de 'El Rayo' a esta amiga de Cloe: "Estuve con ella. No sabe qué hacer. Por ahora, deja un tiempo el corazón en Instagram y luego lo quitará en un buen tiempo. Dice que cree que sí que funcionará, que algunos fines de semana nos veremos y quedaremos si le apetece [...]. En ese time intentará estar bien".

- ¿Cuál era la conducta que su amigo, 'El Rayo', mostraba en este último mes en el que su amiga, Cloe, no quería seguir la relación?

- Amiga de 'El Rayo' y Cloe: Él me contaba que se pasaba el tiempo encerrado en su habitación, llorando y sin dormir. Estaba fatal. Por las tardes, iba a clase al Instituto Playa Flamenca, y por la noche, se acercaba a verla a ella. Los fines de semana trataba de quedar con ella, para ir a cenar al McDonald's o a comer sushi.

Una vista aérea del IES Playa Flamenca, el centro educativo de Orihuela Costa en el que estaban matriculados Cloe y 'El Rayo'. Generalitat Valenciana

Esta chica, de 17 años, recalca que le preocupaba el estado emocional que presentaba 'El Rayo' durante el último mes. "Es una persona débil que se engancha a todo", "con inseguridades", y "con rachas depresivas", de las que ella ha sido testigo desde que entablaron amistad en el verano de 2020, a través de amigos en común que acudían a disfrutar de la playa de Campoamor, uno de los tesoros turísticos de la Costa Blanca, o quedaban para salir por el complejo comercial de la Zenia Boulevard.

Este diario ha telefoneado a la abogada que defiende al supuesto autor de este crimen machista, para consultar si presentaba alguna patología mental por sus antecedentes de consumo de hachís, pero la letrada ha declinado responder preguntas. "Yo le llamaba para quedar porque le veía supermal", insiste esta chica. "Me había dicho que estaba tomando pastillas por esquizofrenia". "'El Rayo' no me respondía a los mensajes desde este viernes. Me dijeron que estuvo de botellón en la Zenia. Cloe no estuvo con él en todo el fin de semana hasta el domingo".

Por desgracia, esta estudiante de cuarto de la ESO, de 15 años, una vez más, accedió a citarse con su exnovio, de 17 años, alumno repetidor de primero de Bachiller. Todo ello, según cuenta otra amiga de Cloe, después de que le enviase un mensaje a 'El Rayo', rompiendo definitivamente su relación, a lo que este le pidió, como siempre, quedar para hablar de la ruptura. Los dos se adentraron en un callejón entre las calles Venus y Mercurio, a solo unos metros del chalé donde reside la familia de esta chiquilla en la Urbanización La Florida. No hubo reconciliación. Tan solo un corte certero en el cuello que desangró de muerte a la pobre Cloe -en plena adolescencia-.

Altar improvisado

Ese callejón se ha convertido en lugar de peregrinación de los alumnos del IES Playa Flamenca al que acudían víctima y agresor. En la pared donde se produjo el acuchillamiento, los estudiantes depositan velas, flores y cartas, reclamando 'Justicia para Cloe'.

"Yo creo que él la acuchilló este domingo y se fue tranquilamente a casa de sus padres", según sostiene esta joven, de 17 años, y que en las últimas semanas, como hacen las buenas amistades, trató de mediar, aconsejar y ayudar a sus dos amigos, protagonistas de una muerte violenta que ha consternado a los adolescentes de Orihuela Costa."'El Rayo tiene una mente muy rara. Puede ser un amor de niño y de repente, se le va la olla".