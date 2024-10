Un 'think tank' proUcrania acusa a 12 militares españoles en la reserva de difundir mensajes a favor de Putin

Hasta doce exmilitares españoles aparecen señalados con nombre, apellidos y actividades al detalle como defensores o difusores de mensajes prorrusos en España. Lo hace el informe 'Toy soldiers: NATO military and intelligence officers in Russian active measures' (Soldados de juguete: oficiales militares y de inteligencia de la OTAN en las medidas activas rusas) elaborado por un think tank, Centre for Defense Reforms, vinculado a Ucrania.