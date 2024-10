Pilar Alegría, de candidata a suceder a Pedro Sánchez a falsear la realidad por él para defender a Begoña Gómez

En enero de 2024, las crónicas políticas señalaban que Pedro Sánchez preparaba el postpedrismo. Utilizando el off the reccord, algunos de los miembros del PSOE no dejaban escapar que el propio Sánchez tenía claro quién le debía suceder. La elegida era Pilar Alegría, que apenas llevaba un par de meses como portavoz del Gobierno.

De aquella designación, en noviembre de 2023, ha pasado casi un año. Durante este periplo, Alegría ha salido indemne en múltiples ocasiones mientras mantenía la titularidad de la cartera de Educación, otro polvorín. Sin embargo, este martes, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría no logró salvar los muebles.

A una pregunta de EL ESPAÑOL sobre el último auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez, la ministra portavoz respondía con mentiras para augurar el archivo del mismo. Además, lo hizo solo tres semanas después de que el Gobierno aprobara el plan contra la desinformación y los bulos.

Mentiras de Alegría

"En primer lugar, lo que conocimos ayer es que la Audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. Esto en primer lugar", apuntaba Alegría.

"En segundo lugar, además, la Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea. Afea que esto sea así", aseguraba ya de manera errónea.

La Audiencia Provincial no ha dicho que la investigación sea "prospectiva". De hecho, en eso se basa parte del recurso presentado por Gómez y la Fiscalía, pero el auto apunta todo lo contrario: "Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que puedan influir y determinar en su calificación".

Tampoco tilda el auto de "genérica e imprecisa" la investigación realizada. Lo hace únicamente con la redacción "del dispongo de la resolución recurrida".

Continuaba su respuesta Alegría diciendo: "Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado en este caso al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Le acota al máximo, como le digo, el ámbito de actuación". El error impide saber con exactitud qué quiso decir, aunque se sobreentiende que se refiere a que se reduce al mínimo el marco de actuación.

El auto lo que hace, en realidad, es referir a otro anterior para recordar que quedan fuera de la investigación "los hechos relativos a Globalia en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada".

No termina ahí lo expuesto por Alegría: "Por otro lado, que me parece además fundamental, la audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil, y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad".

El auto emitido deja claro que no es "fundamental" el hecho de que los informes no encontraran irregularidades. Además, apoyándose en el Informe de la UCO, el auto señala: "Sin olvidar que la perfecta adjudicación de las licitaciones no impediría la comisión previa del delito de tráfico de influencias. En dichas adjudicaciones apreciábamos datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación".

Es más, el auto señala: "También por los recurrentes se mencionan los dos informes de la UCO, y las testificales que se han practicado, alegando que nada nuevo aportan, en relación a nuestro Auto de 29 de mayo, tantas veces repetido, cuando la mera constatación de los datos del informe deja sin sustento las alegaciones de los recurrentes sobre que nada aportan al objeto investigado". Además, "no es el momento procesal oportuno para su valoración".

"Por todo, lo que les puedo decir, con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa", concluyó Alegría, que volvía a insistir en su última frase: "Lógicamente, con lo que ayer conocimos por parte de la Audiencia, parece claro que se aproxima, claramente, a ese archivo de esta causa".

Podría interpretarse así por la dificultad que estima la Audiencia de probar el delito de tráfico de influencias, pero en realidad lo que apunta es que la investigación va para largo: "Esta instrucción se encuentra en una fase muy inicial, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados y la dificultad que encuentra la averiguación de las operaciones cuyo descubrimiento se pretende".

Vida política

Pilar Alegría (1 de noviembre de 1977) nació en el seno de una familia rural en La Zaida, un pequeño pueblo de Aragón. Su padre combinaba el labrado de la tierra con un empleo en la fábrica de carbón de un pueblo cercano; su madre era ama de casa, pero además limpiaba a veces la escuela y vendía vino a granel y chuches en el domicilio familiar.

Es socialista desde joven. A los 24 años ya ostentaba la jefatura del gabinete de Eva Almunia, consejera de Educación del Gobierno aragonés de la época, lo que a la postre le llevaría a Madrid de la mano de la propia Almunia, que fue designada secretaria de Estado.

Se estrenó como diputada en el Congreso en 2008, lo que le permitirá conocer en Madrid a Pedro Sánchez. En 2015 volverá a Aragón para ser Consejera de Innovación el Gobierno de Lambán.

Su siguiente actuación en el plano interno del partido fue defender a Susana Díaz en la pugna con Pedro Sánchez por liderar a los socialistas. Sería la portavoz de la andaluza antes de volver a Zaragoza para luchar por la alcaldía en los comicios de 2019. Ganó, pero no gobernó por un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos.

Pilar Alegría comenzó a cabalgar entonces junto a Susana Díaz. Se convirtió en portavoz de la andaluza, que acabó pereciendo en su pugna con Pedro Sánchez. En 2019, fue la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza. Ganó, pero no gobernó por culpa de un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos.

Pedro Sánchez, a pesar de todo, no le guardaría rencor. Primero le ofreció una secretaría de Estado que rechazó, fue Delegada del Gobierno y ya en 2021 se haría cargo de la cartera de Educación, con algunos escollos a solventar como la implantación de la conocida Ley Celaá. Tras aceptar la portavocía del PSOE, en noviembre de 2023 fue nombrada también portavoz del Gobierno.