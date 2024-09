Alemania necesita 788.000 españoles para trabajar desde 2.500 euros: Andrés y José te explican cómo ir

Según la página de empleo europea Eures, Alemania necesita cubrir 788.000 puestos de trabajo. Y de eso, de ir a Alemania a trabajar, saben mucho los hermanos Andrés y José Joaquín Caballero. Llevan formando y gestionando, con numerosas empresas alemanas, incluyendo públicas, la contratación de cientos de españoles. Desde 2019, cuando les contactó una agencia germana. Están al frente de las Autoescuelas Acción, en la provincia de Córdoba. Fueron además pioneros en España en ofrecer la capacitación on line para conducir camiones y autobuses, y tienen alumnos por toda España.

"Nosotros formamos a conductores de autobuses y camiones, que es lo que más demanda Alemania ahora mismo. La demanda es tal que incluso envío los currículos de gente aunque no se haya formado con nosotros, no me importa hacerlo", cuenta José Joaquín. Su hermano Andrés detalla además que esta enorme demanda "viene porque Alemania también ha hecho una apuesta enorme por el transporte colectivo".

No obstante, hay matices. En concreto, dos: la cualificación, y el idioma. "No es cierto que no pidan el idioma. Se puede tener una altísima cualificación y no saber alemán, y en ese caso los puestos de trabajo son menos. Por ejemplo, conductor de autobús: no hace falta el idioma porque un conductor no puede hablar con los usuarios, está absolutamente prohibido: con un corto léxico, el gracias, el buenos días y el buenas tardes, y sabiéndose la ruta, es suficiente".

Los dos hermanos, en una de las sedes de 'Acción', las autoescuelas cordobesas que llevan años formando a conductores para Alemania. Cedida

De ahí que la página del Sepe demande conductores de autobús, pero también electromecánicos, fresadores, mecánicos hidráulicos, operarios de maquinaria de construcción, montadores mecánicos, electricistas, herreros, soldadores... y solo tres puestos en los que se pide alemán.

"Estos empleos tan técnicos son muy demandados porque no hay, y no es imprescindible el alemán para trabajar. Es decir, hay mucha más oferta, pero no todos los españoles, por muy cualificados que estén, pueden ir a trabajar a Alemania sin dominar el idioma", incide José Joaquín. De hecho, en muchas ofertas de empleo se valora tener conocimientos de inglés si no se domina el alemán. "En el ámbito sanitario, pues hay puestos, pero si no se habla alemán...".

Ellos tratan con Deutsche Bahn (DB) la empresa pública que aglutina a todas las empresas de transporte de viajeros de Alemania. "Ellos se ocupan de todo: del contrato, de dar de alta en la Seguridad Social, del empadronamiento -necesario para alquilar una vivienda- y del número fiscal. En ocasiones, también del alojamiento, que es gratuito o subvencionado, y también compartido con otro empleado, entre el primer mes y el tercero. También se ocupan de la formación, pues al trabajador lo forman mostrándole la ruta que deberá cubrir para que no tenga dificultades".

-Vamos, que a la aventura no se puede ir...

-No no. A la aventura no se puede. Hay que ir ya con una nómina asegurada, es decir, con un contrato de trabajo.

Lo del alojamiento es "para que durante los primeros meses el empleado no tenga ningún quebradero de cabeza. Cuando pasa el plazo la empresa pregunta si quiere seguir en el mismo alojamiento, ya pagando, o no. Y ya con la nómina pues se puede alquilar por libre, claro está".

Las condiciones laborales para un conductor de autobús comprenden una jornada laboral de n39 horas semanales mas un sábado o domingo al mes, además de dejar la puerta abierta a trabajar más horas de manera voluntaria, no superando las 190-195 horas mensuales, incluyendo las horas extraordinarias.

"En 48 horas, trabajando"

El salario es de 3.350 euros brutos al mes, primas aparte y complementos, como el trabajo nocturno, los sábados, domingos y días festivos. Además se ofrece una gratificación navideña de unos mil euros, y se disfruta además de un periodo de vacaciones de 28 días laborables, durante los cuales el empleado recibe una paga de vacaciones de 750 euros brutos.

"Si se tiene el carné de conducir camiones y autobuses y el curso de capacitación, en 48 horas tiene trabajo", enfatiza José Joaquín, quien destaca que el de conductor "es de los mejores pagados". En las autoescuelas cuesta "unos 2.000 euros que se recuperan con la primera nómina. Es una inversión".

¿Y el idioma? "La empresa te ayuda, porque lo que quiere es que el empleado se establezca y se quede. Hemos enviado a cientos de españoles y españolas. Muchos se han quedado y siguen allí, pero también hemos enviado a gente allí que no ha durado ni 24 horas, por el clima o lo que sea. Para ir hay que tener dos cosas claras: que tienen que tener ganas de trabajar y que Alemania no es España. Y hay muchos que van y piensan que por 1.500 euros más, se está mejor en España".

¿Los precios, la comida? "La comida en los supermercados es igual que en España e incluso más barata. La cerveza un poco más cara que aquí. El ocio sí es más caro. Y comer en un restaurante, pues depende de donde esté. No es lo mismo cenar en un restaurante en Múnich que en Luckenwalde, por ejemplo, que es un pueblo. Y tampoco el alojamiento".