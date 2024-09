En qué han gastado 24,5 millones los 10 ganadores más grandes de concursos en TV: de los 'Lobos' a Rafa

El 1, 2, 3, responda otra vez de Chicho Ibáñez Serrador hizo muy populares, entre los premios que regalaba, los apartamentos en Torrevieja; o El precio justo conquistó a la audiencia con los espectaculares escaparates con motos de agua, barcos o casas que entregaban, siendo algunos de los premios más jugosos de los concursos de televisión.

No obstante, todo eso ha quedado en el olvido, ahora los concursantes buscan un premio monetario cuando participan en algún programa, sin el lastre de una matriculación o gastos derivados de un premio logrado, intentando comprarse una casa, cerrar sus hipotecas, cambiar de coche o realizar algún viaje soñado.

Por eso, cada vez se entregan premios más altos en los concursos de televisión, donde los que acuden a participar intentan permanecer el mayor tiempo posible en el formato de turno para acumular más y más dinero antes de ser eliminado.

En los últimos años, los participantes de concursos han conseguido ganar millones de euros, y liderando ese ranking se encuentran los míticos Lobos (Valentín, Manu, Erundino y Alberto), que en ¡Boom! rozaron los siete millones de euros de premio (6.689.700), además de entrar en el Libro Guinness de los récords por méritos propios y ayudar a Antena 3 a lograr grandes audiencias.

En esa clasificación tan particular les siguen otros concursantes del programa que presentaba JuanraBonet, Los Rockcampers (Rubén, Héctor, Javier y Alfredo), que en tan solo 67 programas ganaron 2.326.000 euros.

Los últimos en incorporarse a ese top 3 de ganadores, desbancando a Rafa Castaño, que en Pasapalabra se llevó 2.272.000 euros, han sido Los Mozos de Arousa, que no se cansan de hacer historia en Reacción en cadena. Borjamina, Raúl y Bruno llevan más de un año participando en el concurso de Ion Aramendi, y donde ya han acumulado (y ganado) casi 2,3 millones de euros, superando al sevillano.

Además, son los únicos que no han participado en ¡Boom! o Pasapalabra, ya que el resto del top 10 de los mayores ganadores de concursos (en total suman más de 24,5 millones de euros en ganancias) son Eduardo Benito, David Leo, Pablo Díaz, Óscar Díaz, Juan Pedro Gómez y Los Dispersos (Óscar, Manolo, Victoria y Miguel Ángel).

'Los Lobos', el antes y el después de haber ganado el mayor bote de la televisión.

La historia de Los Lobos

Hablar de ¡Boom! es hablar de Los Lobos, el único equipo que está en el Libro Guinness de los récords, ya que son los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad, 6.689.700 euros. A los 4.130.000 del bote hubo que sumar a la cantidad que llevaban acumulada en 505 programas (2 años y dos meses de participación, otro récord más), alcanzando casi los siete millones de euros de premio.

El destino del dinero de sus cuatro integrantes fue muy diverso, pero sobre todo fue destinado a tapar los clásicos agujeros de las economías familiares, aparte de algún capricho y viajes para celebrar la victoria.

En total les correspondió a cada uno 1,6 millones de euros brutos (sin descontar lo que debían de pagar a Hacienda). Erundino, que actualmente trabaja en el concurso de RTVE El Cazador, dedicó parte del dinero en regalarle un coche a su pareja, en algún viaje y, en la actualidad, está haciéndose una casa.

Comprar un vehículo también fue lo primero que hizo Manu Zapata, pero para obsequiárselo a su madre. El resto del dinero lo destinó a comprarse una casa, algún viaje por el territorio nacional y a tener un colchón económico, pero sin dejar de trabajar, ya que está empleado en Correos repartiendo cartas y paquetes en Peralta, cerca de su casa en Tafalla.

Valentín Ferrero, por su parte, comentó a EL ESPAÑOL que lleva una vida tranquilísima "viviendo casi como un jubilado, pero sin serlo", afirma. El importe que le correspondió del bote lo destinó a reformar su casa y a recibir clases de piano, pero todavía tiene pendiente un viaje a Roma que le había prometido a su mujer. Por último, Alberto Sanfrutos, invirtió el dinero en vivienda para garantizarles a sus hijos que no sufran demasiado "con esta vuelta tan preocupante que ha dado el mercado laboral", y en algún viaje de turismo gastronómico por España.

Los 'RockCampers' de ¡Boom! y su vida tras seis años: en qué gastaron el bote de más de 2 millones

Los 'Rockcampers'

El conjunto formado por Rubén Calvo, Héctor Miguel, Javier Miralles y Alfredo Mayo se llevó el 8 de junio de 2016 el segundo bote más alto de la trayectoria de ¡Boom! con 2.326.500 euros, quedándose cada uno de los integrantes unos 300.000 euros para sus gastos y caprichos.

Javier destinó el grueso del premio a vivienda, ya que antes de presentarse al concurso estaba pensando en cambiarse de casa "porque la familia estaba creciendo y se nos quedaba pequeña la que teníamos. Gracias al bote pudimos irnos a una más grande y en la zona que nos gustaba de Valladolid. Mi pequeño capricho sí que lo tenía claro, quería una Vespa. En cuanto tuve el dinero del premio en mi cuenta me compré una amarilla, que era una ilusión que había tenido siempre. También invité a un viaje por Italia a mis padres y a mis suegros", recuerda con EL ESPAÑOL.

Héctor lo destinó a comprarse una copia facsímil del Manuscrito Voynich, del que dicen ser el libro más raro del mundo y un dron semiprofesional con el respectivo curso para poder pilotarlo. "Fueron mis dos caprichos con el premio", admite. Rubén lo invirtió en un coche tres años después de ganar el bote y "me fui a Estados Unidos para visitar Florida y Luisiana con unos amigos".

Por último, Alfredo se compró una casa "a tocateja, sin hipoteca, y, otras personas no lo considerarán un capricho, pero para mi poderme comprar un coche nuevo, que nunca había tenido uno y siempre iba de prestado con el de mis padres, sí lo fue. También compré un ordenador, porque me gustan mucho los videojuegos y una televisión grande, porque me encanta el cine. Soy muy de deportes de aventura y antes a lo mejor podía ir como mucho a un viaje al año a unas cuevas o a escalar, ahora me apunto a todos los que me apetecen", comenta.

Los Mozos de Arousa Cedida

Los de Arousa suman y siguen

Borjamina, Raúl y Bruno comenzaron su participación en Reacción en cadena pensando en invertir el dinero que ganaran en el concurso en adquirir un local para su asociación, ArousaMoza, pero lo que no se esperaban era estar más de un año y, de momento, acumular casi 2,3 millones de euros para repartirse entre los tres, y vieron que podían continuar con sus estudios o independizarse con un colchón económico importante. Además, los gallegos tienen claro que parte de ese dinero irá destinado, en un futuro, en algún viaje con el que siempre han soñado a cientos de kilómetros de España.

A Bruno, que le encantaría ir a Islandia, "pero creo que es un país que merece una estancia algo más extensa y en estos momentos no dispongo de tanto tiempo", asegura. Mientras que los hermanos Santamaría elegirían destinos muy diferentes y por separado.

Mientras que Raúl, que es un amante de los parques de atracciones, invertiría parte de los más de 700.000 euros que le corresponderían del premio si cayeran eliminados en viajar a Disneyland París, destino que tiene pendiente de ir con su pareja. "Y ahora, con el dinero que llevamos acumulado, quizás después de París tocaría visitar Orlando para valorar qué parque es mejor", afirma entre risas.

Otra opción, cuando sus obligaciones televisivas, laborales y políticas le permitieran, sería la de poder pasar un mes de desconexión en Tailandia, "pero con una mochila y a la aventura", asegura el gallego. Borjamina, por su parte, no duda, y elige Australia, pero por una razón de peso: "Tengo familia allí y me gustaría ir a verlos, pero mientras sigamos en Reacción en cadena va a estar complicado, ya que es un destino que requiere más que unos pocos días de viaje".

Rafa Castaño y el zarpazo de Hacienda a su bote de 'Pasapalabra': "Sería injusto sentirme mal, así es la ley"

Rafa Castaño y su histórico bote

El 16 de marzo de 2023 Rafa Castaño se colocó en el primer lugar de la clasificación de ganadores de Pasapalabra al vencer a Orestes Barbero y llevarse más de dos millones de euros (2.272.000), aunque ha perdido una posición en la particular clasificación de ganadores e concursos al ser superado por Los Mozos de Arousa, bajando al cuarto lugar.

El sevillano superó aquel día la marca que había establecido Eduardo Benito, logrando escribir su nombre en los libros de historia de Pasapalabra al haber ganado el bote más alto de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 y de sus 24 años de emisión.

Parte de ese dinero lo destinó "para tapar los agujeros económicos de la librería Caótica, otra parte para pagar el piso y otra, para mi familia", comentó a EL ESPAÑOL. "Aparte de eso, el sistema está hecho para que, cuanto más dinero tienes, más puedes tener, por lo que el resto del premio lo metí en un producto financiero muy conservador, de esos que te dan poco interés, pero que tienes mucha seguridad de recibir el beneficio", señaló. Por último, "también me he dedicado a vivir, porque no he guardado todo en el fondo. Una parte la he utilizado para viajar, para comer por ahí… el dinero del premio da para muchas cosas".

Pero no sólo ha ayudado económicamente a la librería Caótica, que la hizo convertirse en una de las más famosas de toda Sevilla, ya que, desde que se llevó el premio, se ha convertido en un centro de peregrinación de los fans del concurso. No obstante, su victoria no solo revitalizó ese negocio, sino muchos de la zona donde está ubicada, como el Bar Tito, que está enfrente de la librería y del que es un habitual el concursante, a donde también acuden los fans del sevillano y del concurso.

Imagen de Eduardo Benito, de Pasapalabra.

El resto de 'Pasalabreros'

Tras Rafa se sitúa Eduardo Benito, que primer día en el que se enfrentó al Rosco de Pasapalabra en Antena 3, el 8 de mayo de 2006, el madrileño logró acertar las 25 letras y se llevó el segundo bote más alto jamás entregado en el concurso, que por aquel entonces presentaba Jaime Cantizano, con 2.190.000 euros. El concursante tuvo muy claro desde que se llevó el premio a qué iba a destinar parte de lo ganado: "Invité a mi familia a Disneyland París para celebrarlo todos juntos". Tras esas vacaciones, el resto de dinero fue destinado "sobre todo a invertir".

"Compramos dos pisos, sin precipitarnos y pensándonoslo mucho. El resto pues ahí sigue, en fondos, tengo la suerte de tener unos amigos que son gestores bancarios y les dejo que lo muevan con total confianza", comenta el charcutero. Benito recuerda que "Hacienda se quedó con más de 1.000.000 de euros del premio, por suerte lo pudimos dividir el pago en dos plazos".

David Leo fue el último gran campeón de Pasapalabra en Telecinco, colocándose en el sexto lugar de concursantes que más dinero han ganado en la historia de la televisión en España. En octubre de 2016, el malagueño logró ganar 1.868.000 euros. "Nunca he sido una persona de muchos gastos, ni me gustan los lujos, pero sí que he podido comprarme una casa, que eso es un alivio, y algún viajecito me he pegado (risas)", comenta el malagueño sobre el destino del dinero.

Si Leo fue el último de Telecinco, Pablo Díaz fue el primero en la nueva etapa de Antena 3. El 1 de julio de 2021 el tinerfeño entró en la historia de Pasapalabra por ganar uno de los botes más altos (1.828.000 euros) y por ser el primero que entregó Roberto Leal. El canario invirtió el dinero en trasladarse a vivir a Madrid, comprarse una casa e independizarse: "A mi edad es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de jóvenes a menos que ganes el bote de Pasapalabra, así que me considero muy afortunado", apunta el concursante.

"También hice un máster en Amsterdam sobre violín. El resto lo tengo ahorrado como colchón para un futuro y para tener la tranquilidad de poder seguir estudiando los próximos años sin vivir con una preocupación económica constante", añade.

Aunque parte del premio también lo destinó a algún capricho: "No soy en absoluto una persona de grandes gastos y lujos, nada derrochador. Es verdad que me he dado también algún pequeño antojo como un viajbe o dos consolas Nintendo, una Switch y la 64, porque me gustan mucho los videojuegos y hago streams en Twitch con juegos de Super Mario. Lo que no me he comprado, y eso que es mi pasión, es ningún instrumento musical porque estoy muy contento con mi viejo violín, ya que, a pesar de los años que tiene, lo tengo hecho a mí y no lo cambio".

"A mis padres les hice el mejor regalo que les podía hacer que es independizarme y que no tengan que aguantarme más en casa (risas). Ahora en serio, creo que a mis padres les he quitado una gran preocupación de encima con el tema al tener un buen colchón económico propio y que ellos no tengan que estar pendientes en ese aspecto. Es una gran tranquilidad", asegura Pablo.

El último ganador del bote de Pasapalabra fue Óscar Díaz, que el 15 de mayo de este año se llevó 1.816.000 euros. El madrileño reconoció que con el dinero del premio se permitirá algún capricho, como algún cómic de coleccionista, ya que el resto irá destinado "a sufragar necesidades mundanas obvias. Mi mujer y yo tenemos un piso a medias con el banco, así que a ver si puede ser nuestro".

"También lo destinaré a que la gente a mi alrededor, sobre todo mi mujer, mis hermanas y mi madre, estén más tranquilas. Y una cosa que va a sonar un poco rara: Aprender a leer", comentó. El jefe de prensa en torneos de golf explicó que "la vida, a veces, nos lleva por un camino un poco tortuoso y yo creo que leo bastante, pero no sé si leo bien. Disponer de un poquito de tiempo para leer en condiciones va a ser muy bonito".

El último concursante de Pasapalabra de este particular ranking es Juan Pedro Gómez. El ciudadrealeño se llevó 1.674.000 euros el 18 de julio de 2013, cuando el concurso se emitía, por aquel entonces, en Telecinco. Lo primero que hizo Juan Pedro fue viajar, le regaló a su familia un crucero por el Mediterráneo. De lo que quedó, le compró un coche nuevo a su mujer, "que ya necesitaba un cambio y, con la ayuda del bote, lo hicimos antes de lo esperado".

Por último, como casi todos los ganadores del bote de Pasapalabra, invirtió otra parte del dinero en una casa. No obstante, no se compró una nueva, sino que se quitó la hipoteca de la que ya tenía: "Pero no de golpe porque fiscalmente te penalizan, así que lo pagué en cuatro o cinco años por el límite de dinero que puedes abonar sin que te perjudique a la hora de hacer la declaración de la renta", explicó Gómez a EL ESPAÑOL.

"Hubo gente que me dijo que montara un negocio con el dinero, pero no lo vi claro. Lo metí en el banco y ahí lo tengo. Antes lo ponías a plazo fijo y te daban un interés, pero ahora es que ni eso, encima te cobran comisiones por tenerlo ahí. Hasta que no vea algo claro dónde invertirlo, de momento, prefiero dejarlo en el banco", añadió.

Los Dispersos, en '¡Boom!'.

Los dispersos, los últimos

Si el top 10 de máximos ganadores en concursos televisivos lo encabeza un equipo que participó en ¡Boom!, la clasificación la cierra otro que, aunque no se llevó el bote, si un buen pellizco de euros, concretamente 1.546.400. Óscar Díaz, Manolo Romero, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez formaban el equipo de Los Dispersos, siendo el primero de los concursantes el único participante que hace doblete en esta particular clasificación: en solitario en Pasapalabra y en equipo en el programa de las bombas de Antena 3.

El madrileño destinó su parte del premio del concurso a algún capricho (libros, entradas festivales, escapadas de fin de semana…) y alguna celebración con su familia. "Aparte de eso, no hice nada de particular con él, no tenía ningún gasto pendiente que cubrir ni ninguna inversión que hacer, se quedó en la cuenta del banco", recuerda.

Manolo, que fue el primer concursante de la historia de Pasapalabra en llevarse más de un millón de euros como premio (1.023.000 en 2004), siempre tuvo claro donde destinar el dinero: "A mi librería, El Laberinto, ya no hizo falta destinarle más dinero porque el negocio va bien y no necesita inversión, porque si no es rentable, se cierra y este, sí que lo es. El dinero de ¡Boom! lo tengo guardado porque nunca se sabe cuando hará falta, aunque sí que invertí parte del dinero en un viaje a Nueva York, que es una ciudad bastante cara, pero iba con dinero e hice lo que quise", afirma el jerezano.

Victoria lo invirtió en cumplir uno de sus sueños que era "comprar un bajo para montar mi laboratorio de restauración y tener un lugar de trabajo propio y hecho a mi medida". Pero también destinó algo del premio para algún capricho: "Me he comprado una guitarra acústica porque me encanta el country y hacía tiempo que tenía ganas de tener una, y la Play Station 5, que también soy muy aficionada a los videojuegos".

Por último, Miguel Ángel, prefirió gastar parte del premio en salud, y se operó la vista, aunque también se compró un coche de segunda mano y, como capricho ir Mad Cool, algún viaje y, no podía faltar, regalos a su familia.