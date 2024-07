Un edil del PSOE en Asturias estrella su coche contra un vehículo y la casa de sus rivales del PP

Todo parecía un día normal en Ibias, un municipio asturiano con una población de unos 1.200 habitantes. Sin embargo, una discusión acalorada en un bar derivó en un concejal del PSOE estrellando su propio vehículo contra el turismo de Estrella Fernández, ex-concejala del PP, y tras esto, contra el muro de la vivienda de la expresidenta del PP en el municipio, María José Muñiz.

El nombre del concejal es Marcos Rodríguez. Al parecer tras la discusión, Marcos abandonó el local, se subió a su vehículo y golpeó con fuerza el turismo de Estrella. El coche se encontraba perfectamente aparcado pero tras el golpe, presenta apreciables daños en la parte trasera y fue empujado fuera de la calzada.

Después del choque con el coche, Marcos no se detuvo e impactó nuevamente su coche, solo que en esta ocasión contra el muro de la vivienda María José Muñiz. Una vez acabó con su vendetta, Rodríguez dejó su automóvil destrozado frente a la vivienda de la alcaldesa del municipio, Gemma Álvarez, también del PP.

Reacciones a lo sucedido

Por el momento no se han tomado medidas legales contra Rodríguez ya que nadie ha presentado denuncia alguna. La propia Álvarez aseguró a la COPE que los vecinos no se atreven a denunciar por el miedo ya que "no es la primera vez que ocurre algo así" y pidió medidas a la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Sin embargo, a pesar de pedir medidas contra Rodríguez, la alcaldesa afirmó a los medios que "quiere creer que las colisiones no fueron premeditadas y no fue un ataque al PP".

La portavoz del PSOE en Ibias, y ex-alcaldesa del municipio, Silvia Méndez decidió no comentar ante lo sucedido e incluso mostró cierta sorpresa al oír acerca de los incidentes.

Por su parte, Rodríguez se defendió confirmando que los hechos sucedidos no fueron premeditados y pidió disculpas a las afectadas.

Política en Ibias

La situación política en Ibias lleva candente desde que en 2022, el PP perdió la alcaldía después de una moción de censura que aupó al poder a la candidata socialista, Silvia Méndez.

Ayuntamiento de Ibias

No obstante, su tiempo al mando no duró mucho ya que, a su vez Méndez, que es pareja sentimental de Marcos Rodríguez, perdió su puesto frente a Gemma Álvarez del PP en las elecciones municipales de 2023.

Al parecer la derrota del PSOE no sentó demasiado bien entre sus concejales, especialmente a Rodríguez.

De hecho, según afirman varios vecinos, después de la discusión en el bar se le escuchó decir a gritos: “Yo soy el alcalde que siempre quiso Ibias, voy a formar un nuevo partido para ganar las elecciones: el nacional socialista.”