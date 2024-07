El vídeo de la brutal paliza al 'Sardinas' en Archena (Murcia): le revientan una botella en la cabeza

'El Sardinas' apareció por la avenida del Carril de Archena pertrechado con dos cuchillos y bajo los efectos -supuestamente- del alcohol y de la morfina. De momento, no se sabe a quién buscaba, pero lo que sí está claro es que ha sido brutalmente apaleado, incluso le han reventado una botella de cristal en la cabeza. Así lo recoge un vídeo que obra en poder de la Policía Local y al que ha accedido EL ESPAÑOL.

La agresión se ha producido este miércoles, a las 22.30 horas, cuando 'El Sardinas' caminaba por la céntrica avenida del Carril en dirección al conocido como Puente de Hierro -inaugurado en 1942 sobre el río Segura-. La Policía Local tiene plenamente identificados a los dos hombres que casi acaban supuestamente con la vida del 'Sardinas': un ciudadano marroquí, Amine, de 23 años, y otro colombiano, Juan David, de unos 45 años.

"Parece ser que 'El Sardinas' llevaba dos cuchillos, uno detrás del bolsillo del pantalón y otro en el cinturón", tal y como han detallado fuentes ligadas a la investigación a EL ESPAÑOL. "Con esos cuchillos ha intimidado a un hombre. Entonces, un ciudadano marroquí le ha pegado una patada por detrás, para que tirase las armas blancas que portaba, y un colombiano le ha pegado un botellazo en la cabeza".

El vídeo de la paliza que ha sufrido 'El Sardina', un vecino de Archena (Murcia), en plena vía pública.

La agresión ha sido grabada por un testigo y la secuencia de 25 segundos es terrorífica. El marroquí Amine es el que presuntamente ataca por la espalda a 'El Sardinas', lanzándole una patada propia de un judoka. 'El Sardinas' acaba tirado contra el asfalto, y justo en ese momento, se acerca supuestamente el colombiano, Juan David, con lo que parece una litrona, para estrellársela contra la cabeza sin ningún tipo de contemplación.

"El ciudadano de Marruecos le ha quitado los cuchillos al agredido", según apuntan las citadas fuentes próximas al caso. "Los dos atacantes están plenamente identificados y se les detendrá". Bien por un delito de lesiones o por una tentativa de homicidio.

"¡Que lo mata!", clama una mujer que está pasando por la avenida del Carril. "¡Ay, que están matando al muchaho!" Incluso en un momento dado, esta vecina asegura que la víctima no ha podido sobrevivir al ataque: "¡Que lo ha matado!" "¡Que lo ha matado!"... A continuación, hay un segundo vídeo donde aparece en escena un hombre a pecho descubierto, que conoce a los agresores y que no duda en tirar de la bandolera de la víctima, de la que parece que supuestamente le llega a robar algo.

Un par de clientes del Bar El Carril han salido corriendo a la calle a taponar las heridas de este vecino, alias 'El Sardinas', por sus excesos con ciertas sustancias. "La víctima tenía cortes por el cuello y por la cabeza", según confirma un trabajador del citado local, conocido como 'El Sorpresas' por su picoteo. "Los clientes se han puesto a prestarle auxilio. Parece ser que le habían explotado un litro de cerveza en la cabeza".

De inmediato, el vídeo se ha viralizado entre los más de 20.000 vecinos de esta localidad murciana que atesora entre sus motores económicos la agricultura, un balneario y la hostelería. "No se sabe cuál ha sido el origen de la disputa", según comentaba este trabajador del Bar El Carril. "El señor al que han pegado iba armado con dos cuchillos en dirección al Puente de Hierro y los otros dos hombres le han pegado".

'El Sardinas' tras ser apaleado en plena vía pública en Archena.

Otro testigo asegura que tanto el ciudadano marroquí como el colombiano se han defendido de 'El Sardinas'. "El payo quería pegarle un navajazo a otro y ha venido el amigo por detrás, y lo ha tirado al suelo, y le ha dado un botellazo". La Policía Local se ha personado en la zona y la víctima ha tratado de agredir a los agentes, incluso afirmaba que sus lesiones eran fruto de un atropello en vez de una paliza. "Iba bebido y está consumiendo morfina", tal y como detallan fuentes ligadas a la investigación.

Los agresores huyeron

La vida de 'El Sardinas' no corre peligro porque solo presentaba "cuatro o cinco cortes en la cara". De momento, la investigación que se ha abierto no ha esclarecido los motivos por los que se ha desencadenado esta agresión en plena vía pública. "No se sabe dónde iba con los cuchillos, pero los llevaba bien amoldados y con un cinturón que había preparado".

Los supuestos autores se habían dado a la fuga, pero ya están identificados por la Policía Local y la Guardia Civil. Uno de ellos es el presunto autor de la patada, un ciudadano marroquí, Amine (2001), con permiso de residencia en España por periodo de un año para trabajar y que con anterioridad había residido en Gerona. "Le constan sanciones administrativas por causar desórdenes públicos y por consumo de hachís".

El presunto autor del botellazo es un ciudadano colombiano, Juan David (1978), "con denuncias administrativas por beber alcohol en la vía pública y causar desórdenes". De hecho, este miércoles por la tarde, en la calle Calvario, Juan David ya había sido identificado por la Policía Local de Archena, por protagonizar "una fuerte discusión" con sus dos hijastros porque la madre de estos ha iniciado una relación sentimental con otro hombre. "La hijastra llegó a esgrimir un cuchillo y los tres fueron denunciados por alterar el orden público con multas de 600 euros".