Marcos, el 'Lamine Yamal' del piano: 17 años, fichado en Nueva York y avalado por Antonio Banderas

Marcos Castilla, de 17 años, tiene todo listo para emigrar a Nueva York, que será su nueva casa desde el próximo 5 de agosto. Gracias a su talento con el piano ha obtenido una beca para estudiar en el Bard College Conservatory of Music, una de las más prestigiosas academias del mundo.

La prueba de acceso la hizo de manera online porque no se podía permitir viajar a Estados Unidos. Y, aunque son miles de estudiantes los que se presentan anualmente, sólo el 15% de los aspirantes consiguen entrar, según explica Marcos a EL ESPAÑOL.

La parte económica es la principal barrera a la que se tiene que enfrentar un estudiante que quiere salir al extranjero, por el alto coste. En su caso, su familia no se podía permitir pagar 100.000 euros anuales. Gracias a la Fundación Málaga y de la Fundación Teatral Antonio Banderas podrá cumplir sus sueños.

El malagueño lleva la música en las venas y prueba de ello es que a los tres años los Reyes Magos le regalaron un xilófno. Lo usaba todos los días porque se sentía fascinado de cómo el 'juguete' emitía sonidos mágicos.

Sin tradición musical en su familia, Alicia, la madre, es profesora de inglés y su padre, Ángel, ingeniero industrial. Es el mayor de tres hermanos. Estudió en el Colegio Bilingüe El Romeral, en Málaga. Acaba de terminar el Bachillerato en Artes con buenas notas para seguir la carrera musical.

Su primera clase

"Mi primera clase de piano que me marcó fue a los cinco años, con el profesor Javier Sánchez, a quien admiro y respeto mucho. Él me enseñó las partes de este instrumento hasta el arpa en su interior, cómo funcionaban las teclas, los mecanismos. Me hizo sentir una conexión especial", relata Marcos.

Hace dos años ganó el concurso en la sexta edición de ‘Tierra de Talento’, el concurso de Canal Sur de los sábados. "Hay un antes y un después en mí después de esa participación. Una experiencia enriquecedora", cuenta Marcos.

Participación de Marcos en la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho de Málaga. Cedida

Su arte le ha permitido ser reconocido por grandes personalidades como el actor y director Antonio Banderas, que no se resistió a su talento y lo convocó el año pasado a participar en la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho de Málaga. Debutó con el 'Concierto para piano nº 21 en do mayor' de Mozart.

"Estar en dos ocasiones en el Teatro del Soho de Caixabank, bajo la dirección del maestro Arturo Diez Boscovich y el apoyo de Antonio Banderas ha sido fenomenal. Estoy muy agradecido por la oportunidad y no os voy a defraudar", señala Marcos.

Cuando las oportunidades surgen acompañado de talento, las puertas se abren, algo que le ha permitido a Marcos ser considerado y llamado en los últimos días como el 'Lamine Yamal' del piano. Se considera un buen alumno y aprendió a organizar su tiempo.

Un pilar para una buena formación depende gran parte de tener buenos profesores. Marcos también ha estudiado en el Conservatorio Martín Tellado y en la Academia Internacional Galamian, de su natal Málaga, fundada por Jesús Reina y Anna Nielsen.

Una familia con talento

Todas las tardes después del colegio, sus padres lo llevaban al conservatorio, conocedores de la vocación de su hijo. "No han escatimado en esfuerzos con ninguno de nosotros. Mi hermana destaca con el violín y mi hermano en deporte con el golf y el balonmano", explica Marcos.

Marcos Castilla cuando tenía tres años y su xilófono, su primer contacto con la música. Cedida

"Me hace mucha ilusión poder vivir esta experiencia en Nueva York. El campus universitario tiene un enorme auditorio construido. Compartiré con otros estudiantes de diferentes países. Voy a dar todo de mí y me esforzaré por mantener la beca al año siguiente. Sin esa gran ayuda sería imposible".

El estudiar en Estados Unidos será su tarjeta de presentación a nivel musical global. Marcos tiene los pies en la tierra a pesar de su corta edad. Es consciente de la responsabilidad que implica y va a darlo todo en su nueva faceta.

“Soy pianista clásico pero también me encanta crear cosas nuevas”, refiere. Con un C1 en inglés sabe que el idioma no será una dificultad. Aunque va a echar de menos a su familia y amigos, la tecnología y las redes sociales serán su grandes aliados. Podrá hacer videollamadas y estar en contacto con los suyos.

El pianista Marcos Castilla en una de sus presentaciones. Cedida

"Mis amigos también van a seguir su propio camino, algunos se quedarán en Málaga y otros irán a diferentes puntos de España y Europa. Aunque seré yo quien vaya más lejos", aclara.

Marcos fue admitido por varias escuelas como el Royal Academy of Music, el Guildhall School of Music y el Royal College of Music de Londres. En el Royal Conservatoire de Escocia y en el Berklee College of Music de Boston, pero la que apostó por él dándole la beca fue el Bard College Conservatory of Music en Nueva York.

Para un estudiante extranjero sin familia que apuesta por estudiar en otro país como Estados Unidos representa un desembolso muy alto anualmente, entre estudios, alojamiento y comidas. Por eso es conocido por su alta inversión, lo que lleva a muchos jóvenes a buscar opciones como becas, subvenciones y préstamos estudiantiles.

Hacer frente a los gastos no es nada fácil. La Fundación Málaga y de la Fundación Teatral lo apoyarán el primer año y Marcos tendrá que esforzarse para que los años siguientes también siga recibiendo la ayuda.