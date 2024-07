Nacho Cano pide disculpas a la Policía tras llamarla "criminal": "No me referí a todo el Cuerpo"

Nacho Cano ha matizado las palabras que pronunció en la rueda de prensa que ofreció el martes por la tarde después de que, por la mañana, fuera detenido por la Policía acusado de un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. "Yo no soy un criminal, los criminales son la Policía, es a ellos a quienes hay que investigar", dijo frente a los medios de comunicación.

El músico ha realizado ahora unas declaraciones en las que asegura que quiere hacer un matiz en esas declaraciones pronunciadas en la rueda de prensa del martes 9 de julio. "Cuando hablé de la Policía no me refería al Cuerpo de la Policía Nacional, ni mucho menos a toda la Policía, sino a los responsables de este caso, es decir, a algunos integrantes de la comisaría de Leganitos comandada por Alberto Carba", dice.

"Fui detenido y tratado de delincuente cuando, sinceramente, pienso que no lo soy y que en cualquier caso tendrá que ser un juez quien lo decida. Lo exagerado y desproporcionado de la actuación y la filtración a medios del gobierno apuntan a otros motivos", prosigue. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid se está haciendo cargo de la investigación, después de que la Policía Nacional finalizara su atestado policial tras una investigación de seis meses.

Nacho Cano se muestra junto a tres de sus supuestos becarios. EFE.

Mantiene la misma línea del martes, eso sí, en cuanto a la "persecución política" que dice estar viviendo: "Los delincuentes sí pienso que son los que abusan de su uniforme para montar campañas por cuenta del gobierno. Unos pocos que acaban pasándose de frenada porque se creen impunes e intimidaron y amedrentaron a los becarios mexicanos, intentando sacarles informaciones que perjudicaran de forma irreparable mi reputación y el proyecto, que es el objetivo de todo el montaje. Todo eso para fabricar una noticia que, junto a la de mi detención, distrajera a la opinión pública de lo que en ese momento era la principal historia, todas las referentes a las imputaciones Begoña Sánchez y el hermano del presidente".

A pesar de ello, sí pide disculpas por las palabras entonadas hacia la Policía Nacional: "Quiero aclarar que no era mi intención dar la impresión de que mis palabras se referían a todo el Cuerpo y pido disculpas si así se entendió. Siempre he sido un defensor de los Cuerpos de seguridad del Estado. Aunque yo sé, los policías españoles saben, que este modo de operar desproporcionado no es normal y que no se respetaron las garantías habituales", ha setenciado.

Como adelantó EL ESPAÑOL hace unos días, la defensa de Nacho Cano, encargada también de la de los 17 supuestos becarios que participan en Malinche de forma "voluntaria", ha presentado querellas por presuntas coacciones por parte de la Policía Nacional hacia los inmigrantes; quienes, según fuentes de la investigación, asistieron a dependencias policiales en calidad de víctimas.

Los casi 20 jóvenes permanecen todavía en territorio español, al que entraron simulando ser turistas, sin un visado de estudios ni permiso de trabajo; y a la espera de que se resuelva su situación migratoria tras haber recurrido la resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid en la que se les rechazó el visado por no matricularse en una formación homologada.