Carlos Martínez y Maldini se sinceran de camino a Wembley: "Queremos que gane el Real Madrid"

A la izquierda, Julio Maldonado 'Maldini'; a la derecha, Carlos Martínez. Francis Tsang Movistar Plus

El Real Madrid CF disputará este sábado 1 de junio, a las 21 horas, una nueva final de la Champions League, en esta ocasión ante el Borussia de Dortmund. Más de 25.000 madridistas viajarán a Londres para vivir en directo el partido en el mítico estadio de Wembley. El resto de mortales lo verán por televisión, por lo que estarán pendientes de Movistar Plus. Concretamente, de los comentarios de Julio Maldonado, 'Maldini', y la narración de Carlos Martínez.

Ninguno de los dos recuerda cuántas finales de este estilo llevan a bote pronto. Maldini sabe que la última que se perdió fue aquella en la que los madridistas se impusieron a la Juventus de Turin; la primera que hizo fue en el Camp Nou y el Manchester United, con un jovencísimo David Beckham, remontó al Bayern de Munich en el descuento. Martínez, siempre más alejado de los datos, rememora solo la final del Mundial que le narró a España.

Llevan 34 años narrando partidos juntos. "Somos brothers", dice Martínez sobre su relación con Maldini. "Lo quiero con locura", le devuelve el experto en fútbol mundial. En esta transmisión estarán arropados, además, por Antonio Matheu Lahoz y Álvaro Benito. Los apoyos a pie de campo serán Ricardo Sierra y Mónica Marchante.

Se deshacen en elogios hacia el resto, sobre todo hacia el exárbitro. "A mí me gustan las explicaciones de Toño porque nos cuenta por qué se ha producido el error. El intento de nuestra casa siempre ha sido acercar el fútbol desde una posición pasional pero didáctica. La figura de Toño nos viene al pelo", dice Martínez. Lo corrobora Maldini: "Toño nos aporta una cosa tremenda. Un tío que estaba dirigiendo una final de Champions hace nada... El partido entre Real Madrid y Bayern de Munich le mandé un mensaje porque con la última jugada, tan polémica, estuvo magnífico. Es muy importante".

El del sábado es para ambos también "el partido del año". "Es la competición que todos quieren ver, desde el punto de vista de que el valor para llegar a una final es enorme. Hay que tener mucho acierto y fortuna. En España tenemos un especialista que es el Real Madrid y encima últimamente lo ha ganado todo", apunta Martínez.

Carlos Martínez durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo

Maldini tiene claro que será "bonito" también por "ver el último partido de Toni Kroos". Además, es la primera final que el Real Madrid juega en Wembley. "Eso le da un componente más único".

Que gane el Real Madrid

En 2014, el Real Madrid acumulaba 12 años en busca de su décima Copa de Europa. Una década después, los merengues pueden alcanzar la número 15. Es decir, se quedaría en solo dos lustros a solo una del palmarés del segundo equipo con más Champions, el AC Milan con siete.

"Es imposible de esperar algo así", señala Martínez. "Ni los propios futbolistas. No porque no lo merezcan, sino porque con la igualdad y la potencia de otras ligas, para que un equipo monopolice un campeonato así es una cosa de locos. Cuando pasen décadas se hablará de esto como cuando yo era pequeño escuchaba hablar de las cinco primeras, que parecía imposible. Es una cosa anómala. Ni el más optimista lo esperaba".

Maldini coincide: "El Madrid siempre ha sido ganador, pero pensar que pudiera ganar tantas seguidas, yo creo que nadie. Gana la séptima en el 98 y, desde entonces, ha ganado otras siete. Ni los más optimistas lo podían imaginar. El Real Madrid empezó siendo dominador los primeros años y está siendo el gran dominador de la era moderna".

Maldini en la redacción de El día después. Francis Tsang Movistar Plus

"Ni los más hinchas de otros equipos pueden dejar de reconocer que el Madrid es el Rey de la Copa de Europa", apunta Maldini.

Tanto el comentarista como el narrador quieren que gane el Real Madrid, como es obvio. Martínez lo razona: "Evidentemente, nosotros siempre… Es una cuestión que tiene que ver con lo profesional y lo comercial. A nadie se le escapa que para una empresa española que transmite televisión de pago es infinitamente mejor que gane un equipo español a que no haya equipos españoles en la final".

Además, para Martínez, "desde el punto de vista profesional, es más divertido y más fácil de transmitir la pasión si gana un equipo de los nuestros que no con uno que no tienen nada que ver con nuestro ámbito geográfico. Son cosas tan obvias que cualquiera lo entiende. Evidentemente, en la Liga transmito el partido no para que sea equilibrado sino para que sea exactamente el mismo y así lleva siendo los 30 años en la casa. Y en Champions pues transmitimos que, evidentemente, queremos que gane el equipo español".

No obstante, apunta Martínez que eso no da pie al engaño. "Si una cosa es penalti lo diré, si hay fuera de juego igual... Y ya está. Eso no tiene nada que ver con que yo esté más feliz cantando goles de un equipo español que de un rival, como es evidente".

Maldini coincide y sabe que, en caso de que gane el Real Madrid, dirán "soy madridista y si no al revés". "No podemos estar pendiente de las redes sociales. Es un error gravísimo. A mí por lo menos, y yo creo que a nadie, nos modifica lo más mínimo", asevera el comentarista.

En este sentido, el narrador tiene claro que hablamos de las redes sociales como si representaran a toda la sociedad y no es así. También es consciente de que le acusarán de madridista y de antimadridista tras la final: "Eso va en el guion. Aparte de que cuando hablamos y naturalizamos esto decimos: te van a acusar… Te van a acusar en las redes sociales, lo van a hacer en una parte concreta y determinada de nuestra población, donde hay debate alrededor de cualquier cosa con una virulencia tremenda".

En la misma respuesta, Martínez apunta: "La realidad es la del aficionado medio que celebra el trabajo que hacemos y que la inmensa mayoría te pide una fotografía, una conversación cariñosa y poco más. Las redes no trasladan la realidad de la gente. La gente valora el trabajo que hacemos. Somos extremadamente profesionales y creo que logramos transmitirlo así".

En ese sentido, Maldini 'sufre' más porque adelanta un porcentaje de lo que ocurrirá. Los usuarios de Twitter, sobre todo, lo usan para atizarle cuando vence el que menos probabilidad pensaba que tenía de hacerlo: "El Madrid es favorito, lo que pasa que eso no garantiza nada. Es una final, el porcentaje no será amplísimo, pero yo creo que es el porcentaje más desequilibrado en una Champions. Si me equivoco, imagínate… (risas). Hablamos del quinto de la Bundesliga contra el campeón de La Liga, pero la Champions es un torneo tan especial que estas cosas pasan".

Maldini en El día después. Francis Tsang Movistar Plus

De todas maneras, el experto en fútbol se lo toma a broma: "La gente dice: el porcentaje era de 70-30. Pero eso quiere decir que, de cada 10 finales, 3 las ganaría el Borussia de Dortmund. Esto es como lo de NostraPacus en la Cope, admitimos que todo es una broma".

¿En que se basa? "Un poco en todo. Conocimiento propio, los dos equipos, posibilidades... Si analizas por jugadores de talento, las líneas, las finales que han jugado... Lo normal es que gane el Madrid. De cada 10 finales ganaría 6, quizás. Si fuera a ida y vuelta, la probabilidad aumentaría".

El viaje

Esta final da poco juego a la especulación. La única duda que podía haber se disipó con las buenas actuaciones de Courtois en Liga; la gripe de Lunin las ha terminado de disipar. "Yo creo que con gripe o sin gripe era imposible. Courtois ha estado muy bien", dice Julio Maldonado.

En lo que respecta al plano personal de estos dos protagonistas, el viaje tampoco será demasiado largo, por lo que no dará para mucho. El tiempo en Londres dará para poco más allá de la programación especial que Movistar Plus tiene preparada para viernes y sábado. Ni siquiera para explayarse en la comida. "Cenaremos un sandwich, que es lo que nos da la Uefa", apunta Maldini.

En la maleta del comentarista solo habrá ropa, el ordenador para trabajar y el sueño de algún día poder ver una final de Champions entre Real Madrid y FC Barcelona.

Martínez, gran lector, se llevará consigo el último libro de Pérez Reverte para disfrutar del camino de ida. "Lo tengo en la mesilla esperando. Al contrario que la mayoría de sus novelas este es bastante ligero y me va a durar el viaje de ida, el poco tiempo que vamos a tener allí, y el de vuelta. Es lo que tengo en la mesilla preparado".

Carlos Martínez en El día después. Francis Tsang Movistar Plus

Periodista.— En el de vuelta no sé yo…

Carlos Martínez.— Bueno, el de vuelta suele ser uno de los peores viajes de siempre. Primero porque los aeropuertos están colapsados con los hinchas y con un cruce de emociones difícil de llevar. Hay gente muerta de cansancio pero felicísimas y hay otros miles muertos sabiendo que, además, están cansados por la derrota. Tengo guardadas imágenes de aeropuertos de los días después de las finales… Uff. Eso es verdaderamente curioso, ver cómo se mezcla la alegría con la tristeza. Hay gente que aparece con sus hijos pequeños por primera vez en una final y es duro ver a niños pequeños derrotados con niños pequeños felicísimos. Desde el punto de vista sociológico es muy especial. Por el momento, al Madrid, y espero que siga la racha, no le pasa otra cosa que ganar finales. Esperemos que los sonrientes sean de Madrid.