Manu tiene 61 años, Caro viene de México y Jon se ha gastado 4.000 €: galería de 'swifties' en el Bernabéu

"Llevo más de mil euros gastados para que mi hija pueda ver a Taylor Swift". Ana es camarera, se define como "gente de a pie", pero ha hecho todo lo posible para que hoy su hija de 15 años pueda estar en los aledaños del Santiago Bernabéu haciendo cola para ver a su artista favorita.

Su historia familiar es complicada. "De hecho es horrible", añade. Su exmarido no le pasa la pensión de la menor, trabaja de camarera y admite no tener mucho dinero, pero lleva ahorrando varias Navidades para la ocasión, porque ya sabía que este momento iba a llegar.

"Mi hija ya me lo avisó. Si no venía Taylor a Europa, nos iba a tocar irnos a Estados Unidos, pero por suerte anunció gira europea y además en Madrid". Se libraron de que les costara mucho más caro porque "ya nos veíamos en Londres o por ahí", pero las más de 7 horas de cola virtual para conseguir entradas valieron la pena.

Ana y su hija hacen cola tres días antes del concierto. Andrea G. Cilleruelo

"Estábamos toda la familia con el correo electrónico para poder conseguir algún código, y le tocó a ella". Aunque la entrada no bajó de 450 euros. "Al ser un concierto tan demandado estaba claro que lo más barato era lo que primero se iba a agotar, y así fue. Así que no nos quedó más remedio que coger una entrada VIP", explica.

Ahora, hacen cola tres días antes del concierto, que se celebrará este miércoles 29 y el jueves 30 de mayo, y que acogerá a casi 70.000 personas cada uno de los días. Vienen desde Barcelona y, aunque la primera noche la pasaron en casa de un familiar, el resto será a la intemperie para estar "lo más cerca posible" de su puerta de entrada.

"Como intentamos ahorrar lo máximo posible hemos dicho que nada de restaurantes. Venimos con la comida del Mercadona para los días que estemos aquí. Estamos preparadas para todo", cuenta Ana.

Son "gente de calle", y con el buen tiempo no les importa dormir en el suelo. "Si fuera invierno la cosa sería distinta. Pero haciendo calor no tenemos ningún problema". Ana considera este concierto como "el regalo de los 15" de su hija que, por problemas económicos, no pudo tener.

Esta edad es especial. Aunque vienen desde Cataluña, son de origen sudamericano. Allí los 15 son una gran celebración, pero la precaria situación de la familia no permitió hacerle a la joven esa fiesta tan especial. Va a cumplir 16 la semana que viene y ahora su madre se lo va a compensar con creces. "Es lo que hace feliz a mi hija, y aquí estamos. Y por supuesto, independientemente del dinero, nos lo vamos a disfrutar igual".

"Tengo 61 años y soy 'swiftie'"

Manuel tiene 61 años, pero es fan de Taylor Swift "desde sus inicios". Es un apasionado de la música country, y sus primeros discos para él ya eran "oro puro". Fue incluso al último concierto que dio la artista en España, allá en 2011. "Por entonces las entradas solo costaban 40 euros. Y al lado del escenario, en pista. Cómo ha cambiado la película".

Ahora se ha gastado más de 200 euros para ver a la artista en uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. "Lo merece. Sus letras son impresionantes, y tiene un espectáculo grandioso", afirma.

Es tan fan, que asegura que los primeros discos de la cantante los conseguía "de importación". "Hay una tienda detrás de la Plaza de España, aquí en Madrid, que se dedica a la importación de CD's de artistas extranjeros. Por entonces era la única manera de conseguirlos". Y él los quería todos. De hecho, tiene hasta colección.

Manuel, 'swiftie' de 61 años. Andrea G. Cilleruelo

Como no quiere perderse nada, esta mañana ha hecho cola para conseguir merchandising de recuerdo. "Me he gastado más de 100 euros. Tengo camisetas, el vinilo, también unas botellas serigrafiadas de Taylor...".

Aunque lo que hizo que empezara a seguir a la cantante fue su música de estilo country, confiesa que se ha "enganchado", y es fiel seguidor también en su era más pop. Le hubiera gustado estar en pista, pero "ya no tengo edad para esas cosas".

Recuerda con nostalgia cuando viajaba por ver a sus grandes ídolos, como Madonna, y hacía noche fuera de los estadios. Pero es consciente de que su cuerpo ya no se lo permite. Aún así, no ha dudado en acudir al Bernabéu para vivir el ambiente días antes del concierto.

En su paseo por los aledaños del estadio se ha encontrado con un guarda de seguridad al que conoce, y es que es un autétinco fanboy de los artistas más populares actualmente. "Yo estoy en el Wizink prácticamente todos los fines de semana y ya me conocen hasta los de seguridad. Tengo entradas para ver a Lola Índigo, Aitana... pero también me gustan más clásicos como Los Secretos, que son más de mi edad".

De Venezuela para Taylor

Jon, nombre ficticio para este joven de 31 años, viene desde Venezuela. Ha volado única y exclusivamente para ver a Taylor, y se ha gastado más de 4.000 euros en el total de su viaje.

Solo las entradas le costaron ya 600 euros, pero nada en comparación con el hospedaje. "Es casi en lo que más dinero me he dejado. Me ha costado muchísimo porque había mucha demanda en estas fechas y estaba todo carísimo", explica.

El precio del avión fue de unos 800 euros, pero todo merece la pena para ver en directo a la artista de moda. Lo mismo opina Carolina, de 27 años, que ha viajado desde México con toda su familia para ver el concierto "y de paso hacer turismo".

Se quedará en Madrid toda la semana, y va al concierto con todas sus hermanas y sus cuñados. Fue un regalo de sus padres, no sabe el precio ni lo quiere saber, pero asegura que la espera para las entradas fue eterna. "Fueron unas 6 horas en cola virtual, fue todo un caos", cuenta.

Tanto Carolina como Jon se han hecho también con merchandising, por el cual han pagado entre 100 y 200 euros. "Pero no todo es para mí. Además, ya solo la camiseta cuesta 45, así que en nada te pones en los 100", explica Carolina.

Mientras Jon solo disfrutará de una fecha, Carolina se ha hecho con entradas para los dos conciertos, "porque con uno no es suficiente". Aunque sea el mismo concierto, son cientos los fans en los alrededores del Santiago Bernabéu que aseguran que tienen pases para las dos fechas.

"Mi hija se gasta el dinero en esto, y qué"

Ana Belén tiene 49 años, y con mucho salero cuenta cómo ha venido a acompañar a su hija a comprar los productos oficiales de Taylor Swift: "Mañana no quiero que se entretenga, que venga directamente y haga la cola para entrar lo antes posible".

Henar, su hija, tiene 19, y ha conseguido dos entradas para los dos conciertos de Madrid, pero también se va a Milán y a Londres. A Italia, su madre le acompaña. Al resto va con amigas.

Al preguntarle por los precios, confiesa que se ha gastado más de 300 euros. "Yo me lo gasto en viajes y mi hija en conciertos de Taylor, y qué". Mientras se ríen, Henar añade: "Otros se gastan 6.000 euros en la Superbowl y nadie dice nada".

Una joven acude al Bernabéu con la camiseta de Travis Kelce. Andrea G. Cilleruelo

A la marcha de Henar y Ana Belén, con prisa por llegar a casa "porque el padre ya estará de los nervios", aparece una chica ataviada con diseños fan de Travis Kelce. Pero no le gusta ni la NFL, ni el propio jugador.

"Es solo porque es el novio de Taylor", confiesa. Tiene 21 años y viene desde Castellón. Aún lleva la maleta, porque ha venido directa desde la estación "para ver el merch". Con sus pendientes de los Chiefs, equipo en el que juega Kelce, se ha puesto rápidamente a la cola para conseguir algún producto oficial.

Admite que también se ha diseñado camisetas de otros novios de Taylor, "pero sobre todo de Harry Styles". Está claro que el fenómeno fan mueve montañas, y hace posible lo imposible, como que alguien se gaste 4.000 euros en un concierto, o que esta joven haya acudido desde tierras valencianas con una camiseta de alguien que hasta hace menos de un año no sabía ni quien era.