"Sánchez, tú eres el fango": Argentina e Israel se 'cuelan' en la protesta del PP contra la amnistía

En la puerta del Arahy, donde Mariano Rajoy se recluyó aquella tarde de 2018 de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, hace exactamente 6 años, la gente se protegía del calor que pegaba con fuerza en la Puerta de Alcalá ya a las doce de la mañana, una hora antes del inicio de un nuevo acto del PP de cara a las elecciones europeas. La entrada del restaurante era uno de los pocos espacios con sombra para los más de 20.000 manifestantes en los alrededores de la calle Alcalá. El símbolo del inicio de una época como refugio para el sofoco de los militantes.

La concentración del PP en el centro de Madrid con Dolors Montserrat, la candidata a las elecciones europeas, era la quinta protesta contra el Gobierno y la amnistía desde el pasado mes de septiembre.

Se produjo en el primer día de altas temperaturas en la capital. Hasta José María Aznar, expresidente del Gobierno, tuvo que pedir una gorra, decorada con la bandera de España, ya que se estaba asando como todos con los rayos del sol incidiendo con fuerza en la Puerta de Alcalá.

Entre el público, muchos tramos vacíos evidenciaban el menor empuje que concitan siempre las citas electorales europeas. El ciclo de protestas contra la Ley de Amnistía y contra el Gobierno se le está haciendo demasiado largo al PP. Esta tónica ya se evidenció el fin de semana pasado, en el centro de Málaga, donde la realidad quedó muy por debajo de las expectativas.

Hasta la Plaza de Cibeles se podía caminar con facilidad. El PP había habilitado 3 pantallas gigantes desde las que seguir los discursos, y en cada una de ellas se agrupaban los seguidores del partido. A diferencia de las anteriores citas, en el centro de la capital, como en diciembre y noviembre, no se colapsó la principal arteria de la ciudad.

La manifestación se retrasó una media hora, esperando la llegada de la multitud. Hubo dos pancartas que destacaban por encima de las demás en las primeras filas. Uno de los participantes elevaba un cartel que rezaba: "Sánchez, tú eres el bulo y el fango". Otro exhibía un collage de Javier Milei, el presidente de Argentina, manejando una motosierra. Un tercero levantaba una pancarta del PSOE con el mensaje: "Sánchez, traidor y mentiroso, fuera del partido".

"La casa de todos, carajo"

La Amnistía, la situación de la economía española, la crisis diplomática con Argentina y con Israel fueron algunos de los principales temas tocados por la plana mayor del PP en su discurso. El público lo demandaba, al ser uno de los debates de la semana. Mujeres y hombres con banderas del país que dirige Benjamin Netanyahu se entremezclaron con las insignias del PP y con las banderas de España y la Unión Europea.

Un manifestante agita las banderas de Argentina e Israel durante la concentración. Domingo Díaz

Otros exhibían el sol dorado y los colores albicelestes de la bandera de Argentina en el centro de Madrid. Ayuso respondió a la llamada: "Madrid es la casa de todos, carajo".

El presidente, Alberto Núñez Feijóo, fue el último en hablar. Para entonces ya se habían colado cuatro señoras, seguidoras acérrimas del líder popular, en la zona solo autorizada para la seguridad del partido. Cerca de ellas se producían algunos golpes de calor, que atendían los sanitarios de Protección Civil.

Estaba Feijóo en ese momento exponiendo al público los mensajes lanzados por Yolanda Díaz esta semana, con los que ha conseguido soliviantar a Israel. "Hamas aplaudiendo a la vicepresidenta. Este es el gobierno que tenemos".

Feijóo enhebró un discurso de 15 minutos, en el que la idea central fue la de una España en pausa, la de una legislatura perdida. Pidió el voto para Dolors Montserrat, y para mantener en Europa la "igualdad, la libertad y la dignidad, que no son eternos".

Manifestantes con pancartas favorables a Javier Milei. Domingo Díaz

"Ahora más que nunca hay hacerlo porque nos tienen entretenidos con estrategias peliculeras. Nos quieren siervos como los ministros que dicen que Sánchez es el amo. España no tiene amo", insistió.

Al tiempo que lanzaba consignas al público, los asistentes las coreaban: 'No' a "la infamia", 'no' al derecho de la libertad de expresión y 'no' "al abuso, a los desmanes, a la mentira". Y 'no', por supuesto, "al puto amo".

"España no se vende, no se reparte", avisaba el líder del PP, Feijóo, Ayuso y todos los líderes que han intervenido han lamentado que Sánchez con sus "numeritos" tenga al país "parado" y "no saque adelante ni una sola medida".

"Eso sí", remató Feijóo, "la amnistía que no falte".