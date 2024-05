Ya no quedan 'chonis', ahora son 'raxetas': de la calle a nuevas reinas de la divulgación científica

TikTok ha pasado de ser una red social exclusivamente de bailes y tendencias humorísticas a convertirse en una gran fuente de conocimiento para los jóvenes. Todo esto ocurre gracias a las raxetas -las nuevas chonis- de la ciencia y su singular manera de sintetizar los temas más complicados en vídeos de un minuto. Son una referencia para las nuevas generaciones de creación de contenido. Lo que más llama la atención de estas mujeres es la excéntrica forma de vestirse, de maquillarse, sus complementos y abundantes tatuajes.

La enseñanza a través de vídeos se remonta a 2011 con el conocido canal de YouTube, Unicoos. Su contenido estaba dirigido especialmente a alumnos de Secundaria y Bachillerato, cumpliendo una función de clases particulares. Se utilizaba únicamente una cámara y una pizarra y estos vídeos impartieron conceptos sobre Matemáticas, Física, Química y Tecnología a millones de estudiantes. Más de 10 años después esta tendencia continúa expandiéndose y ha llegado a la red social de moda de una forma diferente.

La primera que abrió el camino para hacer este tipo de contenido fue la sevillana Alba Moreno (@fisicamr en Instagram). Con tan sólo 22 años la influencer, que cuenta con más de 700.000 seguidores en TikTok, se ha autoproclamado como la "reina de la Física". Su contenido se basa en divulgar fenómenos de Física que encontramos en nuestro día a día. Por ejemplo, por qué nos da calambre al tocar a otra persona. Lo hace con una forma sencilla de comprender.

La influencer tomó la decisión de estudiar la carrera de Física debido al interés que siempre había tenido en el universo. En una entrevista realizada por Thais Villa en Ok, Boomer contó que se abrió la cuenta de TikTok con el único objetivo de buscar amigos para hablar de todo estos temas que le fascinaban y con la intención de que todo el mundo pueda entender la Física. Además, su pasión por enseñar no se queda sólo en redes. Además, estudiar la carrera, trabaja como profesora particular desde que tiene 16 años.

Pero Alba no es la única en formar parte de esta tendencia. A ella se ha unido la tiktoker Daniela Granados (@danielagce en Instagram). Con 21 años estudia Sociología en la Universidad de Granada y acumula ya más de 50.000 seguidores en TikTok. En esta red, se pueden encontrar comentarios como "de la raxeta física a la raxeta socióloga". Al igual que Alba, utiliza las redes sociales para divulgar de forma sintetizada teorías sociológicas como la Ventana de Overton o la Teoría del Hábitus de Bourdieu.

En una entrevista realizada por El Confidencial cuenta que la enseñanza le viene desde que era pequeña, acostumbraba a discutir con cualquier compañero que tuviese comentarios racistas o machistas y más tarde se abrió su primera cuenta de Instagram para educar sobre la homofobia. En la entrevista, confiesa que Alba fue la que le abrió el camino para que ella pudiese lanzarse a hacer este tipo de contenido.

Junto a ellas, poco a poco, se están uniendo más mujeres con ganas de compartir de la misma manera sus conocimientos en todo tipo de áreas como música con (@laplaseta en TikTok), donde enseña cómo realmente el Mozart que conocemos no sonaba de la misma manera en su época o materias como Filosofía con (@beajordan_ en TikTok).

El secreto del éxito

Son varias las razones del triunfo de estas influencers y su característica forma de promulgar. Para empezar, la metodología que utilizan para enseñar difiere por completo de la tradicional. Sin supuestos hipotéticos, estas estudiantes eligen situaciones cotidianas para explicar los conceptos más complejos y los explican en lugares diferentes como sus habitaciones o la calle. Incluso la sevillana en una entrevista con Vogue explicó que cuando se queda sin ideas para los vídeos sale a la calle a observar todo lo que le rodea o cuando está estudiando intenta adaptar temas que le parecen interesantes para su audiencia.

Su éxito se debe especialmente a la alta capacidad de síntesis que tienen. Conscientes del nivel de dificultad que suelen tener estas materias son capaces de adaptar sus contenidos con ejemplos más simples para que sea accesible para todos los públicos. Para su explicación, huyen de los tecnicismos tradicionales y hacen uso de un lenguaje coloquial logrando crear una cercanía con su audiencia y así poder llegar a un número masivo de personas. Todo esto sumado a su estilismo tan representativo, marcado por la moda urbana muy alejado de la imagen clásica a la que estamos acostumbrados en los divulgadores científicos.

Contra los prejuicios

A pesar de haber conseguido que los jóvenes se interesen por los temas científicos más complejos, estas divulgadoras no han tenido el camino fácil y actualmente siguen luchando contra los estereotipos establecidos dentro de la profesión. En la entrevista realizada por la revista Vogue, Alba Moreno confiesa que desde pequeña lleva sufriendo prejuicios por su estética. Algunas de las frases que más le han repitido a lo largo de su vida son: 'No me creo que tú puedas ser inteligente; no me creo que tu palabra vaya en serio; no me creo que puedas sacar una nota alta en los exámenes…'.

En un mundo donde sigue habiendo machismo, estas jóvenes científicas luchan cada día por hacerse hueco en una profesión que ha evolucionado con falta de referentes femeninos. A través de sus vídeos, estas mujeres están sirviendo de inspiración para niñas que no se sienten seguras de orientar sus estudios hacia el campo de la ciencia.