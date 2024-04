Periodistas de TVE contra Broncano: "Vamos a perder audiencia en el Telediario"

El Telediario de las 9 de la noche ha sido para varias generaciones algo parecido a las campanas de la iglesia del pueblo. Momento de sentarse a la mesa y ponerse a cenar. Lo es todavía para algunos de los 1,2 millones de espectadores que se mantienen fieles a la programación de la tele pública. Aunque ese informativo podría variar si, como parece más que encaminado, fructifica el fichaje de David Broncano, detonante de la mayor tormenta en el ente público de los últimos tiempos.

Tras el Consejo de Administración de hace una semana, que se llevó por delante a la entonces presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, y a su número dos, José Pablo López, el asunto Broncano quedó de nuevo aparcado. Ambos dirigentes se habían enfrentado por este tema, aunque “finalmente el choque de trenes acabó con los dos descarrilando”, señalan fuentes de la alta dirección de la corporación pública. Aún así, había ya una última propuesta muy avanzada con el presentador de ‘La Resistencia’, que firmará un contrato por dos temporadas a razón de 14 millones por cada una de ellas.

Si no hay más sorpresas, el Consejo de RTVE lo ratificará este jueves. Aunque tampoco aquí terminará una guerra interna de “todos contra todos”, como la califican desde los más altos despachos. Broncano llegará para competir con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, en Antena 3, en una franja denominada access time, que comienza entre las 21:30 y las 21:45 horas. Es decir, que en la práctica esto supondría reducir el Telediario 2 de TVE entre 10 y 25 minutos, ya que actualmente concluye a las 21:55.

“Cuando supimos que no prosperaba el fichaje nos alegramos, nos pareció de sentido común no pagar ese pastizal con ese blindaje. Ahora, a nivel de redacción, flipamos con que pueda materializarse a costa de reducir el TD2”, señalan fuentes internas. De momento no ha habido ningún comunicado público, ya que falta por concretarse cómo y cuándo se llevará a la parrilla el programa de David Broncano. Aunque de forma interna la redacción de informativos ya ha mostrado su malestar al respecto.

La principal damnificada sería la presentadora de ese espacio, Marta Carazo, junto al resto de su equipo. La periodista desembarcó en Madrid hace sólo tres meses, después de haber sido corresponsal en Bruselas los últimos tres años, para neutralizar el fichaje por Telecinco de su antecesor, Carlos Franganillo. Ese movimiento ya supuso un trastorno para TVE, que había conseguido que el público identificara ese informativo como un producto de autor. Sin embargo, la llegada de Carazo y una línea continuista con el trabajo de Franganillo le permitió a la tele pública no resentirse demasiado.

La batalla por la audencia

Con los informativos de Antena 3 como líderes destacados -tras el fundamental efecto arrastre de ‘Pasapalabra’-, La 1 y Telecinco se disputan cada noche el segundo puesto con unas cifras muy similares, entre el 10% y el 11% de share. “Es ilógico que quieran tocar esto. Apuestas por ello, promocionas la llegada de Marta Carazo y ahora, ¿pretendes recortar el TD2, que es el buque insignia de los informativos?”, se preguntan desde la redacción.

Sobre todo, porque uno de los grandes motivos de que su audiencia sea competitiva es precisamente su duración. El informativo de Antena 3 comienza con el pico de audiencia más alto que le deja ‘Pasapalabra’, después cae y remonta al final antes de la llegada de ‘El Hormiguero’. El de La 1, mientras tanto, empieza más bajo y sigue una curva ascendente que le permite mejorar sus registros gracias a la media de toda esa franja, más larga que la de sus rivales.

“Hace años decidimos ampliar la duración de los informativos hasta una hora porque cuando terminaban Antena 3 y Telecinco, la gente se pasaba a nosotros. Además, es una cuestión aritmética, a más tiempo, más gente. Por eso, si se recorta el telediario lo único que vamos a conseguir es perder audiencia”, señala una alta dirigente del ente público. El movimiento de las cadenas privadas fue el contrario: empezar unos minutos más tarde para recoger los buenos datos de los programas que precedían a los informativos.

Por un lado, esta situación sólo la podría remediar Broncano, con unos resultados que mejoren lo presente. Aunque las fuentes consultadas lo dudan: “‘El Hormiguero’ es un programa absolutamente consolidado, en directo, con pruebas espectaculares y una audiencia inalcanzable. Mientras que nosotros vamos a competir con un programa enlatado, que tiene éxito entre los jóvenes y en las redes, pero cuyo público tiene muy poco que ver con el que está viendo el Telediario. Recordemos que Movistar no ha renovado ‘La Resistencia’ y que su audiencia allí tampoco era muy alta”.

En el fondo, el estilo irreverente de Broncano difiere con el tono serio de los informativos. Y en la forma, su programa se emitiría de lunes a jueves en un formato de falso directo, probablemente desde un estudio de RTVE que sustituiría al actual teatro en el que se graba. Según los términos que se contemplan, el programa se mantendría en la misma franja horaria que ‘El Hormiguero’ durante la primera temporada independientemente de su audiencia. Mientras que sólo en la segunda se podría reprogramar en la parrilla o cancelarlo si no llega a la cuota de pantalla media de la cadena, que está en el 7,5%, durante cuatro meses seguidos.

El servicio público

Todo esto en cuanto a las cifras, pero, por otra parte, queda la cuestión existencial de RTVE. “¿El servicio público? Obvio, que queda en un segundo plano. Aquí ha habido un empeño absoluto por traer a Broncano, ya sea porque Moncloa quiere restar influencia a Pablo Motos, porque han chocado dos modelos diferentes [el de Elena Sánchez y José Pablo López] o por lo que sea, pero nadie se ha parado a pensar que en todo esto de servicio público no hay nada”, insisten desde RTVE.

La propia Elena Sánchez es quien recondujo el fichaje de Broncano que había quedado en suspenso y ahora, si no hay más sorpresas, votará a favor en el Consejo. De esta forma, la ya expresidenta primero defendió la llegada de Broncano, luego se desdijo, más tarde la utilizó para deshacerse de José Pablo López y, por último, la ratificará.

“Lo vergonzoso es que estemos así, con esta interinidad, con un Consejo de Administración elegido por intereses partidistas, no por méritos; y ahora una 'presi' con carnet, que no dudo que sea buena tía y profesional, pero no sólo hay que ser bueno sino parecerlo”, remarcan desde la redacción de informativos. Esa “presi con carnet” es Concepción Cascajosa, la nueva presidenta provisional, reconocida militante del PSOE.

En su última nota, el Consejo de Informativos de TVE y RNE pidió “a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales que terminen con la situación de desgobierno de la televisión y radio públicas”. “RTVE vuelve a encontrarse sumida en la incertidumbre absoluta. Para que RTVE pueda cumplir con el mandato de servicio público que tiene encomendado debe terminar esta situación de bloqueo, inestabilidad, inseguridad y sin un rumbo claro”, sentencian los trabajadores.