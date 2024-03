Marlaska niega la falta de medios en la lucha contra el narco pero incorpora 80 agentes en toda Andalucía

Hace poco más de un mes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska desgranó en Algeciras las voluminosas cifras de la lucha contra el narcotráfico desde 2018. Al día siguiente se produjo un antes y un después con el asesinato de dos guardias civiles, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate cuando iban en una zódiac, por falta de medios, para identificarlos. Luego, hubo dos asaltos al cuartel de la Guardia Civil de Barbate. El último, el 5 de marzo, con la participación activa del Clan de Los Guzmanes.

"Se trata exclusivamente de un incidente callejero, como desgraciadamente ocurre en muchos pueblos y ciudades de nuestro país", valoró el ministro al día siguiente sobre lo sucedido. Pero a las 48 horas y en silencio, la localidad gaditana fue tomada prácticamente por la guardia civil. Según fuentes de la AUGC, "durante 15 días han tenido a agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GSC) y de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil) desplazados desde Málaga, Córdoba o Sevilla". 20 agentes en turnos de 8 horas las 24 horas del día "con la orden de no salir de la localidad" y vigilar sus calles. Ese dispositivo especial ya ha terminado. "Ahora lo está efectuando la USECIC de Cádiz".

La presencia de los agentes de la Guardia Civil ha sido y sigue siendo, de disuasión o pacificación. "En Barbate hay una calma tensa", sostienen las mismas fuentes. "Ya pasó hace 20 años, y luego cuando se vayan (los agentes) volverán (los narcos) a las andadas". Por su parte, María del Carmen Benítez, secretaria general de la AUGC Cádiz, dice que "oficialmente no se ha contado nada de esto".

[Tres agentes heridos en el cuartel de Barbate por una reyerta entre miembros de un clan de la droga]

Tampoco "de las 80 plazas del Plan Carteia", el origen del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico. Publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil el pasado 19 de marzo, se convocan varias plazas para integrarse en las brigadas judiciales de varias provincias. También hay varias para el servicio cinológico, aunque la inmensa mayoría son por concurso de méritos para agentes del Servicio Marítimo de las comandancias de Cádiz, Algeciras, Almería, Huelva, Benalmádena, Motril, Almería y Ceuta.

"Aquí nos reímos", sostiene la secretaria de la AUCG de la provincia de Cádiz. "Hay muchísimas plazas que son para Sevilla. Volvemos a estar en las mismas. Esto es un parche, es insuficiente y lo que deben hacer es declarar la provincia como Zona de Especial Singularidad y dejarse de poner soluciones provisionales".

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acude a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz tras el asesinato de dos agentes en Barbate. Joaquín Corchero Europa Press

Hoy la Comandancia de Cádiz sigue teniendo, como aquella fatídica noche, todas sus embarcaciones averiadas. Ese fue el principal motivo por el que 6 agentes cumplieron órdenes, se montaron en una zódiac de noche y fueron a identificar a los narcos que llevaban todo el día guarneciéndose del temporal en el puerto de Barbate.

"Evidentemente (las plazas para el servicio marítimo) son un parche, debido a las presiones políticas. A nosotros nos solucionan entre poco y nada. Aumentar personal sin apenas medios es algo más mediático que otra cosa", sostiene una fuente de Jucil en la provincia gaditana.

[La Fiscalía, tras Barbate: "La Guardia Civil siempre pierde en el mar porque no tiene medios"]

La situación actual, en cuanto a medios marítimos en Cádiz, es la siguiente. La Comandancia de Cádiz tiene operativa una única embarcación, la Rio Cedena, "que es prestada del Servicio Marítimo de Algeciras", precisa otra fuente. Otra, la Rio Ulla, sigue averiada. La Rio Águeda está inoperativa por mantenimiento. "Y la nueva, Rio Irati, "entregada hace menos de 1 año y que costó más de dos millones de euros, ha salido a navegar tres veces y las tres veces se ha estropeado. La reparación está presupuestada en 8.000 euros y se sigue a la espera para que Hacienda libere el dinero para su reparación". En Algeciras hay dos embarcaciones operativas. En total, para toda la provincia de Cádiz, funcionan tres.

Los catálogos

Cuatro días del asesinato de los agentes el ministro aseveró que no se planteaba dimitir, y subrayó que "son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", aseveró el ministro.

"Lo cierto es que el ministro no ha mentido, pero tampoco ha dicho la verdad: con los asaltos dijo que la plantilla de agentes de la Guardia Civil en Barbate, el catálogo, está completo. Lo que no dijo es que el catálogo es de 1976 y está obsoleto". El catálogo para Barbate recoge 68 agentes, con un teniente al mando, un brigada, tres sargentos, 3 cabos y 60 guardias. De ellos, el pasado mes de febrero 7 estaban de baja médica y 8 se encontraban ausentes, por estar en comisiones de servicio o apoyo o haciendo cursos, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Los ciudadanos en Barbate, durante la protesta por la muerte de los Guardias Civiles. E.P

Es un número que, según las fuentes consultadas, es insuficiente para una localidad como la gaditana, en pleno epicentro narco. "No es lo mismo un cuartel de un pueblo donde no pasa nada y no hace falta ni montar patrullas que el de Barbate, donde a duras penas se monta una patrulla cada 8 horas cubriendo además Vejer de la Frontera".

Las 80 plazas convocadas son, por tanto, para especialidades. "Han vuelto a olvidar a la Seguridad Ciudadana, a los agentes, como los de Barbate, que están en la calle. Para que Barbate empezara a funcionar medianamente bien, y pudiera sacar tres patrullas cada 8 horas como mínimo, se necesitarían al menos 20 guardias civiles más en la plantilla, sin contar con cabos y mandos superiores", precisan desde la AUGC.