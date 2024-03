El reto de Miguel Donaire: en la universidad con 15 años, admitido en Oxford y a por el doblete 'olímpico'

Miguel Donaire sorprendió a toda España cuando el pasado enero fue admitido por la Universidad de Oxford con tan sólo 15 años. El granadido superó las duras pruebas de acceso y, a partir de septiembre de este año, cursará el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en la prestigiosa universidad británica, si saca, como mínimo, un 9 de media global en Bachillerato.

Después de pasar cuatro exigentes entrevistas y responder de forma correcta a 96 de las 100 preguntas que le plantearon en el examen de admisión a Oxford, terminar el Bachillerato con una nota superior a 9 parece pan comido para este estudiante superdotado. Es más, en su afán por el saber, participa, a partir de este jueves, en las Olimpiadas de Matemáticas de España, y también en las de Informática.

El próximo día 14, Donaire se desplazará a Calatayud para medirse contra otros 80 alumnos de Bachillerato de toda España -todos mayores que él- e intentar hacerse con el oro en Matemáticas, cosa que ya ha conseguido en el pasado. Después de tres días de pruebas intensas, el mismo sábado 16 por la tarde, tras concluir la Olimpiada de Matemáticas, competirá en la de Informática de manera remota, desde la misma Calatayud.

Las pruebas de esta segunda competición se celebran de manera presencial en Sevilla, pero la organización ha habilitado ordenadores y la posibilidad de que Donaire y otros 10 estudiantes, que también participan en la Olimpiada de Matemáticas, se puedan presentar.

Un grupo de alumnos de instituto realizando un examen. EP

Como si haber sido admitido en Oxford a su edad y en unos estudios de alta exigencia no fuera poco, Donaire espera hacerse ahora con el oro de forma casi simultánea en ambas competiciones a escala nacional. De ser así, conseguiría el pasaporte para participar en las Olimpiadas mundiales de estas dos disciplinas, representando a España.

Nada imposible

Según explicó en una entrevista el pasado enero a EL ESPAÑOL con motivo de su admisión en el centro británico, para Donaire no hay nada imposible, y sus éxitos son una prueba de ello: "A veces pensamos que es imposible, y por eso no lo intentamos, pero yo lo he intentado y lo he conseguido", dijo con motivo de ser aceptado en Oxford.

En esa entrevista, Donaire también reconoció que el reto de entrar en la universidad a su edad le daba "un poco de miedo". Pero también afirmó que es lo "suficientemente independiente". Sobre su futuro, no concretó metas, sino que dijo que prefiere centrarse en "disfrutar del estudio" y, en todo caso, más adelante, no descartaría dedicarse a la docencia en su Granada natal.

El brillante camino académico de este alumno del Colegio La Presentación de Granada comenzó en medio de un contexto de dificultades para su familia. En 2017, cuando él apenas tenía 9 años, su padre atravesaba problemas de salud y, tanto él como su madre, le pidieron a él y a sus hermanos que se portaran bien.

Un día, al regresar del colegio, Miguel se había arrancado el pellejo inexplicablemente: su justificación fue que se aburría en clase y que no dijo nada para no molestar. Los padres comprendieron, conscientes de la falta de motivación de su hijo, que algo no iba bien. Así, le llevaron a hacer unas pruebas y le detectaron superdotación.

Patio de la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford en una imagen de archivo. Andy Rain Efe

Cuatro años después, en 2022, cuando Miguel estaba en 2º de la ESO, falleció su abuelo. Aquello le marcó profundamente y le empujó a pedir saltar de curso porque tenía miedo a "morir sin hacer nada" y a perder el tiempo, según explicó su madre a este periódico. Después de aquello, sus padres hablaron con el colegio y con la Junta de Andalucía, que tras estudiar su caso particular, accedieron a que pasara de 2º de la ESO a 1º de Bachillerato, el máximo de dos cursos que la ley permite flexibilizar.

Preparación

Para llegar a Oxford y optar a ganar el oro de forma simultánea en las Olimpiadas españolas de Matemáticas e Informática, Donaire no ha seguido un currículo educativo normal. Durante su breve Secundaria de dos años, sus profesores de Matemáticas y de Física provocaron que se apasionara por las ciencias y que quisiera dedicarse a ellas.

Con sólo 13 años, dados sus buenos resultados e interés en las materias, entró en el programa Estalmat de la Universidad de Granada. Éste pretende estimular el talento matemático, y tiene lugar cada dos fines de semana en la Facultad de Ciencias de la citada universidad. Además, ha constituido un entrenamiento esencial para las dos pruebas a las que ahora se presenta Donaire.

"Damos un montón de temas y me encanta porque nos enseñan a razonar, como si se tratara de ejercicios de las olimpiadas matemáticas", dice el estudiante, que viene de proclamarse vencedor de la misma competición a escala andaluza y que en el pasado ya ha ganado la nacional. Ahora, su reto es hacerlo por partida doble, junto a las de Informática, y sin apenas tiempo de descanso entre las pruebas de una y otra competición.