La historia tras Maca Gil, la española nominada a los Oscar de la animación por 'Robot Dreams'

Hay personas que desde pequeñas tienen talento. Algunas cantan, bailan, otras son promesas del deporte o enormes cerebritos. En el caso de Maca Gil, dibujaba, una pasión que empezó siendo una cría y que con 30 años sigue mejorando. Un arte que le ha llevado a ser nominada a título personal a un Premio Annie —considerados como los Oscar de la animación—, en la categoría de Mejor Storyboarding por su trabajo en la película ‘Robot Dreams’.

“Siempre he dibujado”, comenta la madrileña a este diario y, por el momento, no tiene ninguna intención de dejarlo. ¿Cuánta gente querría trabajar de lo que amaba durante su infancia? Seguro que mucha. Maca es una de esas afortunadas, pues especifica que ella hacía cómics, “páginas y páginas”, hasta que rebosaran de las estanterías, y que es prácticamente lo que hace ahora.

“A los 15 años decidí que me quería dedicar a la animación”, añade, después de que se topara con el libro de máxima inspiración para lanzarse de cabeza a este mundo. Se trata de El arte de Rapunzel, un libro que le enseñó cómo se crean las películas de animación, sus fases, diseños de personajes… Un libro que le dejó “las cosas bastante claras”, y que le dio las indicaciones para unir las piezas del puzzle sobre su futura profesión. Si hay algo que ha enseñado Disney, es que los sueños se hacen realidad.

Macarena estudió el Grado en Animación en el Centro Universitario U-tad, y aunque a ella le valía con dedicarse al dibujo en general, fue allí cuando encontró en lo que se quería especializar. “Descubrí el storyboard”, resalta, algo que le venía como anillo al dedo, ya que lo que le gusta es dibujar rápido, crear bocetos y narrar la historia. “Justo lo que necesitaba”, para meterse de lleno en su pasión.

Para aquellos que no sepan lo que es el storyboard, la artista lo explica como “una herramienta para contar una historia a través de imágenes”, también como “un conjunto de viñetas y bocetos que se presentan de forma secuencial y narran lo que pasa en el guion”. Aunque esto es solo la parte más técnica, Maca comenta que es algo que le “encanta”, un trabajo que le hace “despertar contenta de la cama”. “Es mi pasión”, asegura, y agradece poder dedicarse a ello.

Del búnker al estrellato

Las cosas grandes se logran de a poco, y eso es algo que la artista sabe de primera mano. “El storyboard es de los primeros procesos que se hacen una película de animación”, afirma. Entonces, cuando Maca acaba su trabajo en una película, no ve el resultado final en mucho tiempo; pero es una parte del trabajo con la que hay lidiar. De todos modos, cuando eres bueno en tu trabajo, se deja esencia, y el boca a boca sigue siendo una de las mejores tradiciones orales en funcionamiento.

‘Robot Dreams’ es una película de animación 2D muda que cuenta la historia de DOG, un perro solitario.

Los dibujos de la madrileña no dejan indiferente a nadie, tampoco lo hicieron con José Luis Ágreda —el director de arte de Robot Dreams—, el mismo que la recomendó al director de la película Pablo Berger. Una vez con todos en contacto, cuando Maca leyó el guion no se pudo resistir, y así empezaron los primeros pasos de lo que sería este proyecto.

Manos a la obra. Maca, Pablo y Jose Luis se fueron a lo que apodan como “el camarote”, un estudio en Gran Vía en el que estuvieron encerrados durante un año y medio para la elaboración del storyboard. En esta especie de búnker, la dibujante explica que “fue un proceso raro” porque el equipo de historia suele estar formado por siete integrantes. “Aquí solo éramos tres”, dice emocionada, y menciona que este modo de trabajo es “brutal”. “Mimábamos cada escena hasta que nos gustara”, añade, y tener presente a los dos directores en la fase de animación “rompía la jerarquía”, que se crea en este tipo de procesos en la que los “storyboardistas”, no hablan con los directivos.

“Es la primera vez que lloro con uno de mis trabajos”, aclara, pues ha sido un proyecto que desde sus inicios ha tenido unas intenciones muy marcadas. De todas las palabras que podría haber escogido, Maca ha utilizado “íntima", “adulta” y “atrevida”. Una película hecha con amor y para todos los públicos, que trata diferentes temas como la soledad, el dolor, la amistad, y que apuesta por las formas más arriesgadas de la animación, el 2D. Una película que según la madrileña “se merece todo el recorrido que está teniendo”.

“La animación necesita este tipo de proyectos personales, con corazón”. Desde su estreno mundial en el Festival de Cannes, esta película ha sido una cosechadora de premios. Hasta el momento se ha hecho con el Premio Contrechamp, el Gran Premio del Público de la Sección Oficial y recientemente con el Premio Especial del Jurado, y con las nominaciones no se queda corta. Cuenta con cuatro nominaciones en los Premios Annie, otras cuatro en los Goya, y un posible Premio Óscar en la categoría de mejor película de animación.

La nominación

“Surrealista”, así ha descrito la artista su nominación al Premio Annie. Maca Gil ahora está en la lista de los posibles candidatos, los que ella considera como los grandes de la animación, un subidón de adrenalina que la dejó casi sin habla cuando le llegó la noticia.

“Estar nominada personalmente a un Annie por el storyboard fue una sorpresa que no esperaba, estoy emocionadísima por estar entre esos nombres de tanto talento”, comenta hilarante. “Estoy orgullosa de mí misma”, asegura, y le sobran las palabras para halagar a todos los miembros que han participado en este proyecto.

Una fotografía de Maca Gil.

A pesar de ser su trabajo con mayor reconocimiento, no es su obra maestra. “Siempre está bien trabajar en los proyectos de tus colegas, pero todavía tengo la espinita de crear algo mío”, afirma. Y aunque esté viviendo una auténtica “locura”, quiere exprimir al máximo su faceta como freelance para crecer a nivel personal y profesional, pero claro, “todo lleva su tiempo”.

Maca quiere ser lo más realista posible, y comenta a EL ESPAÑOL que duda que sea la galardonada. Aun así, la nominación la tiene, las posibilidades también. En el caso que fuera la premiada, comenta que se “pasaría el juego de la animación” y que sentiría “el síndrome del impostor”, al vencer a muchos de sus referentes en la industria. Pero quién sabe, los sueños, sueños son, y a veces se cumplen.

Del arte se vive

La madrileña tiene un largo recorrido como dibujante, actualmente trabaja para Marvel, en un cómic del que “no puede revelar información”, crea storyboards como freelance para películas de animación y ha trabajado en empresas de renombre como DC, como autora de un cómic de superheroínas. También en un estudio de animación irlandés, Cartoon Saloon, y en proyectos como My Father's Dragon o en La única e inigualable Marcie para Apple TV, entre muchas otras series y películas.

Maca Gil ha sido nominada a título personal a un Premio Annie en la categoría de Mejor Storyboarding .

“Ganarse la vida dibujando es posible”, puntualiza, “hay muchísima demanda de este tipo de puestos tanto en España como fuera”, añade. El sector de la animación en nuestro país está en un momento exuberante, posicionándose como el quinto país europeo en cuanto a producción de películas, con más de 8.500 trabajadores de forma directa. “Es algo real y que con esfuerzo se consigue”, concluye.

“Que sigan dibujando”, es el consejo más certero que recomienda la artista para aquellos que quieran dedicarse a este mundo. “Requiere mucha paciencia y persistencia, pero al fin y al cabo merece la pena”, indica. Desde su punto de vista no es más difícil ni más inaccesible que cualquier otro tipo de carrera.

Maca siente que el storyboard en muchas ocasiones pasa desapercibido, que no es lo suficientemente llamativo para ponerlo en los libros de arte y que no reluce como debería al ser una parte muy técnica. Por esto mismo, “es un honor que la industria vea y reconozca esta parte de la animación con premios de estas magnitudes”, cuenta emocionada. A fin de cuenta el refranero “del arte no se vive”, está para desmontarlo, y Maca Gil lo evidencia.

