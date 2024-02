Stephen, el jubilado inglés de Estepona que se sube a 86.700 € el sueldo como presidente de los vecinos

En abril de 2015, la publicación The Olive Press, dirigida a la población anglohablante de la Costa del Sol, lo puso de ejemplo como ejemplo de buena gestión como presidente de la comunidad de propietarios de la Urbanización Torre Bermeja, en Estepona (Málaga). "Uno de los complejos de lujo mejor gestionados de la Costa del Sol, sin ni una brizna de hierba fuera de lugar", describía el artículo. Entonces Stephen Hills ya llevaba 12 años ininterrumpidos siendo elegido como presidente de los 109 propietarios de la urbanización, todos ellos extranjeros.

El pasado mes de junio de 2023, Hills seguía en el cargo tras 21 años consecutivos. A la junta de propietarios celebrada entonces llevó a aprobación dos medidas en el orden del día. Una de ellas era ponerse un sueldo de 87.700 euros; el otro, quedar libre de abonar sus cuotas como propietario, para que se las condonasen... y las pagara la comunidad. Ambas medidas fueron aprobadas con el voto favorable de varios vecinos.

El acuerdo ha sido motivo de una demanda para impugnar ese acuerdo y ya admitida a trámite por el Juzgado Número 1 de Estepona. Ha sido presentada por el abogado David Valadez, en representación de una propietaria de origen noruego que reside en Oslo gran parte del año, y que votó, a través de su abogado, contra esas dos medidas en aquella reunión.

Ya en 2015 contaba el presidente, Stephen Hills, que en su labor al frente de la comunidad estaba respaldada por la ayuda de un administrador de fincas, que se encargaba de los libros y de la oficina administrativa, "así como de un gerente y 18 empleados a tiempo completo".

Natural de Tonbridge, en el condado de Kent (Inglaterra), Hills es un diseñador de interiores jubilado que vive todo el año en la localidad malagueña. A The Olive Press detalló que diariamente acudía a la oficina de la comunidad, que está abierta de 9.30 a 16.30 horas. Entonces contó que, si bien no se le paga como presidente, según las reglas de la comunidad, "sí gana un salario por su función diaria de CEO".

La mayoría de los propietarios no reside allí durante el año: las viviendas son segundas residencias. Es una urbanización de lujo, con piscinas, jardines... sus precios de venta oscilan entre los casi 5 millones de euros de un ático a los 1,45 millones de un apartamento.

Acuerdos nulos

El abogado de la propietaria noruega que llevado a los tribunales la decisión de la Comunidad de Propietarios, David Valadez, explica a EL ESPAÑOL que "ese acuerdo adoptado es totalmente nulo: los estatutos de la comunidad estipulan en su artículo 31, que el cargo de presidente se ejerce de manera gratuita. Sí puede cargar a la comunidad gastos de representación, por ejemplo, de combustible, para aquellos desplazamientos necesarios para realizar gestiones".

Imagen aérea de la urbanización Torre Bermeja, en la Milla de Oro de Estepona. Livingstone States

También sería nula la decisión de quedar exento de pagar las cuotas a la comunidad, pues todos los propietarios deben contribuir a los gastos comunes, en función de su cuota de participación, y además, cualquier condonación debe aprobarse por unanimidad. No fue así.

Según la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, ambas medidas son contrarias "a los Estatutos de la comunidad demandada y a la Ley de Propiedad Horizontal con todos los efectos legales, conforme a lo prevenido en el artículo 18 de la citada ley".

Sin embargo, sí venía cobrando Stephen Hills como gerente, "y en eso se escuda la comunidad: que ejercía de gerente, pero no hay ni un documento que avale ese nombramiento ni se ha aprobado en ninguna junta de propietarios. Siempre ha firmado como presidente", subraya Valadez, quien abunda además que el administrador de fincas cobra 17.250 euros al año "y el personal de administración contratado, 45.000. Hay, por tanto, otras personas que hacen las funciones de gerente".

Gastos 'profesionales'

Según la documentación consultada por EL ESPAÑOL, en 2022 el sueldo de gerente estaba presupuestado en 84.250 euros y detallado en el apartado 'Gastos profesionales' como 'administrador gerente urb. (Presidente)'. Finalmente, el desembolso fue de 86.724 euros, que es la cifra que se aprobó en el mes de junio de 2023.

El presupuesto que maneja la comunidad de la urbanización Torre Bermeja es elevado. El ESPAÑOL ha tenido acceso a una de las actas, correspondientes al año 2014, donde se aprueba el presupuesto anual, que ascendió a 1.179.701 euros. "Manejan presupuesto, sí. Son 109 propietarios que pagan en torno a 6.000 euros anuales", indica el abogado.

Detalle del apartado de 'Gastos profesionales' de la comunidad, recogida en la demanda. E.E.

Solo en cuotas, la comunidad recaudaría 654.000 euros... a los que habría que restar los 9.520 euros que el presidente debería abonar y no abona, detallados también en el apartado de gastos profesionales de la comunidad. Es decir, que su cuota anual la paga la comunidad de propietarios.

Entre el sueldo y las cuotas anuales, entre lo que percibe y se ahorra, su sueldo se sitúa por encima de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que cobra un salario base de 84.600 euros; gana más que un ministro (79.415 euros anuales) y más que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Todo, por presidir una comunidad en la que su labor es atender las demandas que surjan en las zonas comunes de 109 viviendas y otras incidencias.

David Valadez cree que los propietarios, al ser extranjeros, "desconocen en su mayoría lo que estipula la Ley de Propiedad Horizontal", y que el caso "es muy común en toda la Costa del Sol, pues hay muchos extranjeros con un fuerte estatus económico, que tienen aquí sus segundas residencias... a los que les da igual y delegan el voto".

No obstante, el abogado, que ha asistido en varias ocasiones a reuniones en representación de su clienta noruega, afirma que "unos pocos estaban en contra, pero también los hay que son acérrimos seguidores del presidente"· No en vano, en 2015, Stephen Hills subrayaba a The Olive Press que "se necesita espíritu comunitario para formar una comunidad".

