Joaquín Zarazaga es profe en la FP del futuro: hacen falta 1.000 para trabajar y ganan hasta 50.000 euros

Son muchos los interesados por conocer las profesiones del futuro. La inteligencia artificial ha traído consigo el desarrollo de nuevos empleos. Algunas formaciones como desarrollador big data, analista de datos y auditor de ciberseguridad comienzan a ser muy demandadas por las empresas. Y, además, la mayoría ni siquiera exigen una carrera universitaria. Pero existen empleos más tradicionales que prometen una alta empleabilidad y que hoy día casi suplican atraer a nuevos profesionales. Un ejemplo es el de los maquinistas ferroviarios.

Empresas y centros de formación de este tipo de personal aseguran que en España hacen falta conductores de vehículos ferroviarios. De hecho, la consulta realizada el año anterior por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los representantes de los usuarios de los servicios de este tipo de transporte, destacó la falta de talleres y de personal especializado. Los encuestados apuntaban esto, junto a la escasez y el elevado coste del material rodante, como "dos de los grandes obstáculos para el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías".

Además, algo a tener en cuenta es que este tipo de profesión ofrece altas nóminas desde el momento en que se accede a él. Y es que un maquinista sin experiencia puede cobrar hasta 28.000 euros anuales, pudiendo llegar a ganar hasta 50.000 euros, según asegura Joaquín Zarazaga, formador y responsable de área de maquinaria en el Centro Europeo de Formación Ferroviaria (CEFF).

"Aun así es muy relativo y depende de muchos factores. Hay que tener en cuenta si se trabaja los fines de semana, la nocturnidad, los turnos extras, etcétera. También depende, como todo, de las condiciones de cada empresa. Cuanta más experiencia y más tiempo lleves en ella, más elevados serán los sueldos. Pero por lo general, un maquinista de entrada no cobra menos de 2.000 euros mensuales", expresa Zarazaga.

Pero ¿qué requisitos se deben cumplir para llegar a ser maquinista ferroviario? Existen una veintena de centros de formación homologados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Algunos privados como CEFF o públicos como la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de Grupo Renfe.

Zarazaga explica que la edad mínima en el momento en el que se realice el examen oficial debe ser de 20 años y que se necesita titulación de Bachillerato o Grado Medio o su equivalente a efectos laborales para acceder al examen. Además, se deberá tener un certificado de acreditación de nivel de castellano, para quienes su idioma nativo sea distinto a este, por el Instituto Nacional y un certificado de Aptitud Psicofísica emitido por un centro médico homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

Cursos de un año

Los cursos tienen una duración aproximada de un año. En CEFF, cuentan con un total de 1.150 horas de formación: 650 de teoría y 500 de prácticas. Se debe pasar por dos exámenes, el del centro de formación, que lo acredita a través de un certificado, y, posteriormente, el de la AESF, en las fechas en las que convoque el examen. La última convocatoria fue el pasado septiembre, donde 433 aspirantes se presentaron en las modalidades de licencia y obtención conjunta de licencia y diploma de maquinista: 55 fueron presentados por CEFF.

"Tras aprobar el examen teórico de la agencia, se realizaría el práctico. Si el alumno no aprueba este teórico tiene otra oportunidad, pero si a la segunda sigue sin superarlo, tiene que volver a hacer el curso del centro de formación. Es decir, el alumno no se puede presentar enseguida a examen", expresa el formador. Con esto, explica que el curso para llegar a ser maquinista ferroviario es intenso y asegura que tiene sus dificultades. Además, Zarazaga señala que el alumno seguirá formándose una vez sea contratado por una empresa ferroviaria: "un maquinista tiene que estar formado en el vehículo específico que va a llevar, al igual que en la línea por la que va a circular".

Zarazaga detalla que el curso para ser maquinista en CEFF cuesta 21.900 euros. Pero es que esta formación tiene una alta empleabilidad. "El 98 por ciento de alumnos que se han examinado y han aprobado, se encuentran trabajando en estos momentos", asegura.

Hacia las empresas públicas

"Hay personas que sólo quieren entrar en Renfe", arroja el formador. "Las condiciones que ofrece esta empresa son muy buenas. Hablamos del sueldo que ofrece y de la estabilidad laboral de pertenecer a una empresa tan grande. También es importante la residencia donde se va a desarrollar la actividad", admite. No obstante, expresa que "existen muchas otras empresas que están ahí, al alcance, e incluso empresas constructoras y mantenedores de la infraestructura, que son aquellas que permiten que un tren vaya a 300 kilómetros por hora".

Con esto, Zarazaga cuenta que se necesitan conductores de vehículo ferroviario, puesto que están empezando a jubilarse todos los maquinistas que hace unos años entraron como militares. Además, revela que se trata de un oficio en el que no suele haber paro. "El maquinista que se saca el título, por lo general, tiene enseguida trabajo. Y me baso en los alumnos que pasan por nuestro centro. A mí me llaman las empresas ferroviarias diciéndome que les pase currículum de maquinistas y no los tengo. Se va a necesitar mucho personal especializado en un futuro", concluye.

