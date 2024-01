El iPhone y la bandolera de Ivo no estaban junto a su cadáver en el Mar Menor: las incógnitas de su muerte

Continúan sin aclararse las incógnitas que envuelven al naufragio ocurrido en el Mar Menor, durante la madrugada del Día de Reyes, a bordo de una piragua robada y que se saldó con la muerte del pobre Ivo con solo 16 años. El teniente de la Guardia Civil Manuel León Benítez ha anunciado que la investigación abierta por el Grupo de Homicidios ha pasado a estar "bajo secreto de sumario", a raíz de la localización del cadáver de Ivailo Petrov a 1.200 metros de distancia del paseo marítimo de Los Alcázares.

Tal afirmación del jefe interino de la compañía que la Guardia Civil tiene en Torre Pacheco, pone de manifiesto que los investigadores tienen abiertas "varias hipótesis" sobre las circunstancias que rodean al naufragio que se ha cobrado la vida de Ivailo Petrov, a falta de lo que pueda revelar la autopsia de este menor de edad de origen búlgaro. Tanto es así que el Grupo de Homicidios ya se ha entrevistado con los dos supervivientes del naufragio: Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años.

EL ESPAÑOL ha podido averiguar que a pesar de que el rigor mortis provoca la rigidez del cuerpo de cualquier fallecido y de que Ivo llevaba una bandolera Nike la madrugada del naufragio: no ha sido localizado este accesorio ni su cartera ni el iPhone del fallecido. El Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha inspeccionado al milímetro la zona del Mar Menor donde se halló el cadáver de Ivailo Petrov, a cinco metros de profundidad, incluso ha realizado una búsqueda circular, pero los buceadores siguen sin encontrar el teléfono.

El móvil se ha convertido para el Grupo de Homicidios en una especie de 'caja negra', como en los accidentes aéreos, que puede ayudar a esclarecer todos los sitios por donde estuvo el menor búlgaro desde que se escapó de su casa, aquella trágica noche del Día de Reyes. En concreto, Ivo hizo una salida furtiva tras recibir unos WhatsApp de José David, de 17 años, advirtiéndole de que a la una de la madrugada debía estar en casa de Francisco Javier Medina, de 22 años, porque tenían que "hacer cosas".

Esa conversación fue el prólogo de una incursión en el Mar Menor desde la playa que hay frente de la Plaza del Espejo de Los Alcázares, pasada la una y media de la madrugada, con un viento de siete kilómetros por hora, con tres posibles destinos: la Isla de la Perdiguera, el Club Náutico de Los Alcázares o el Restaurante San Antonio. De ahí la importancia que tiene la localización del iPhone de Ivo, para cuadrar su señal y reconstruir todo el recorrido que realizó: desde que se fugó de su casa hasta que se produjo el naufragio en las gélidas aguas de la albufera.

La Guardia Civil informa sobre cómo localizaron el cadaver del menor desaparecido en la costa de Los Alcázares

De momento, según fuentes de Emergencias que han participado en el dispositivo de búsqueda, lo que se sabe del terminal es que Ivo le mandó su última ubicación a una amiga, cuando se encontraba a 300 metros del paseo marítimo, y que la última señal que emite el móvil es una conversación telefónica que mantiene antes de que se produjera el naufragio en la emblemática albufera murciana.

El iPhone que podría haber sido desplazado por las corrientes marinas lejos del punto donde se localizó el cadáver del menor, le permitiría a los investigadores aclarar las "cosas" en las que andaba metido Ivo desde que dejó los estudios en el instituto y las que en concreto debía hacer a la una de la madrugada del Día de Reyes, junto a Javi, un padre de familia numerosa, con antecedentes penales por robo con fuerza, y José David, al que también le constan intervenciones policiales.

De hecho, una fuente próxima a la investigación explica que durante los 21 días de búsqueda se ha prestado mucho interés a la zona donde finalmente ha sido localizado Ivo: a 1.200 metros de la costa, entre el Club Náutico de Los Alcázares y el Restaurante San Antonio. En ese perímetro, tanto los buzos de la Guardia Civil como Protección Civil han realizado varias batidas porque se "sospechaba" que Javi, Ivo y José David usaron una piragua porque no tiene motor y permite acercarse con sigilo, en plena noche, a las escaleras por las que se accede a ambas instalaciones desde el Mar Menor.

EL ESPAÑOL ha podido saber que el Grupo de Homicidios antes de que este jueves fuese localizado el cuerpo sin vida de Ivo, mantuvo una conversación con su familia para pedirles que debían "sincerarse" con ellos sobre las "cosas" que hacía este menor de edad, aprovechando que pasaba buena parte del día solo porque tanto su madre, Miglena Petrova, como su pareja, Karsimir Nikolaev, trabajan de sol a sol como jornaleros agrícolas.

Prueba de ello es que su madre no sabía dónde se había comprado su hijo una PlayStation 3 y estaba tan desesperada con los líos de Ivo que le llegó a castigar: prohibiéndole su entrada en casa. Todo ello, después de haber protagonizado episodios tan graves como meterle fuego a un aseo público de la playa o quitarle el coche a su padrastro, para conducirlo con solo 16 años y sin carné, reventándole una de las ruedas.

Otro de los motivos por los que esta cristiana ortodoxa castigaba a su hijo, se producía cuando Miglena veía a Ivo en compañía de Francisco Javier Medina, con el que mantuvieron un encontronazo porque Javi okupó el inmueble que hay justo enfrente del piso donde residía esta familia de inmigrantes búlgaros que aterrizó en España para darle un futuro a sus tres hijos: un sueño convertido en pesadilla con la muerte de Ivailo Petrov.

Encuentran el cuerpo sin vida de Ivo, desaparecido hace 21 días en el Mar Menor

"Miglena, la madre de Ivo, ha sufrido una crisis de ansiedad, no puede hablar y es incapaz de levantar la mirada del suelo", según han explicado los letrados Verónica Ene y Sergio Marco, del bufete MMB Abogados, para aclarar el motivo por el que su clienta no ha comparecido en la rueda de prensa ofrecida este viernes, en el Ayuntamiento de Los Alcázares. "Ahora empieza otro dolor para su familia, aceptar la muerte de Ivo y ver lo que realmente ha pasado".

De momento, un juez ha citado a declarar en calidad de investigado a Francisco Javier Medina: uno de los dos supervivientes del naufragio mortal. La cédula de citación del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier se emitió días antes de localizar el cadáver de Ivo, cuando solo había sido denunciado el robo con fuerza de la piragua, de ahí que Javi fuese llamado a declarar por un "delito sin especificar" el 22 de marzo. Todo ello, en previsión de que por esas fechas ya se hubiese dado con el paradero del menor del búlgaro como ha ocurrido para desgracia de su familia.

'El Javi' -como le conocen por Los Alcázares- es el único mayor de edad que navegaba a bordo de la piragua robada y tendrá que dar explicaciones de las circunstancias del naufragio mortal en sede judicial porque será interrogado por los abogados del fallecido, al margen de las cuestiones que le planteen el magistrado y la Fiscalía. Su citación se produce después de que hayan trascendido versiones contradictorias sobre el naufragio, las cuales ponen en un brete a este padre de cinco hijos. Valga como ejemplo que Javi llegó a afirmar que Ivo se presentó en su casa de madrugada, para salir en una embarcación abandonada, a fumarse un pitillo por el Mar Menor.

"Las labores de investigación todavía no han cesado", ha advertido el teniente de la Guardia Civil Manuel León Benítez. "A partir de ahora se le empezará a dar respuesta a lo que demanda la familia". Y que no es otra cosa que llegar al fondo de lo sucedido la madrugada del Día de Reyes. Por ahora, lo que se ha aclarado es la causa por la que Ivo no ha emergido a la superficie en 21 días. "Las características de la baja temperatura del agua y su cuerpo pequeño, con poca masa corporal, han sido factores negativos para que el cuerpo ascienda", tal y como ha explicado Francisco Cabañero, sargento del Grupo de Actividades Subacuáticas del Instituto Armado.

"Este operativo, a diferencia de que pueda parecer una búsqueda sencilla por tratarse del Mar Menor, está lejos de la realidad, ya que el Mar Menor tiene poca visibilidad: mucho menos que el Mediterráneo", según ha proseguido detallando el mando del GEAS. "El haz de vista del buceador al estar cerca del fondo se reduce bastante, con lo cual, las pasadas que teníamos que hacer con el buceador remolcado eran más lentas que en un sitio donde pudiera existir una mayor profundidad".

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, los abogados Verónica Ene y Sergio Marco, el coordinador de Protección Civil, Carmelo Martínez, el teniente de la Guardia Civil Manuel León Benítez, el sargento del GEAS, Francisco Cabañero, este viernes, en la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento. Badía

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, ha decretado tres días de luto oficial y se ha ofrecido a pagar los gastos del sepelio que no pueda afrontar la familia del menor fallecido. "Esta triste historia ha tenido el peor de los finales, a pesar de que todos guardábamos un 0,01% de esperanza de que Ivo regresara a casa de sus padres", tal y como ha reflexionado apenado el regidor, antes de agradecer "la labor" de Protección Civil y "en particular" de la Guardia Civil durante tres semanas tan intensas como agónicas.

El regidor socialista se ha implicado personalmente en el caso hasta el punto de que ha dejado atrás los colores de su partido, para reclamar más medios de búsqueda a la Delegación del Gobierno. EL ESPAÑOL ha podido saber que cuando Capitanía Marítima anunció que la búsqueda se pasaba a modo pasivo, es decir, a esperar que el cuerpo del desaparecido saliera a flote, el alcalde, Mario Cervera, se plantó en la Delegación del Gobierno, para exigirle a su compañera en el PSOE, la delegada Mariola Guevara, que la Guardia Civil no se retirara del Mar Menor hasta encontrar a Ivailo Petrov.

"La familia del pequeño Ivo está rota de dolor y es incapaz de afrontar la realidad, pero les quiero transmitir públicamente que saldrán adelante con el cariño de todos los vecinos de Los Alcázares".

Sigue los temas que te interesan