Buscando a Ivo en el Mar Menor: la Guardia Civil teme que los cangrejos azules devorasen el cuerpo

El agua del Mar Menor está como un plato después de un fin de semana marcado por los fenómenos costeros y rachas de viento de Levante que han removido el fondo marino. Este domingo se cumplen 17 días de la desaparición de Ivo en la albufera, tras naufragar en una piragua robada la madrugada del Día de Reyes, junto a Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. Tanto Guardia Civil como Protección Civil de Los Alcázares consideran que puede ser la "jornada clave", para localizar el cuerpo de Ivailo Petrov, de modo que se pone toda la carne en el asador.

En el Club Náutico de Los Alcázares hay movilizadas doce embarcaciones, quince motos de agua, un helicóptero y drones para poner en marcha este domingo: la 'Operación Búsqueda'. EL ESPAÑOL se embarca a las 9.24 horas en el Joven Ana Belén: un barco especializado en excursiones por el Mar Menor, pero que este domingo modifica su cometido para intentar localizar al joven búlgaro, de 16 años, con el objetivo de acabar con la angustia que está matando a Miglena: la madre de Ivo.

"Nunca había visto un caso así", subraya extrañado Ramón Gómez, un lobo de mar que se conoce la emblemática albufera murciana como la palma de su mano, gracias a su experiencia como capitán de este barco turístico con casi cuatro décadas de historia, sin olvidar sus veinte años trabajando de buzo en piscifactorías. "Yo he sido buceador y creo que el chico no va a aparecer porque ha pasado demasiado tiempo bajo el mar".

Los temores de este patrón de barco son similares a los que tiene el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Un miembro del Instituto Armado que trabaja en la búsqueda de Ivo en el Mar Menor, desgrana tres hipótesis que se barajan como posibles causas de que el cuerpo del adolescente no haya emergido a la superficie, como consecuencia de la descomposición natural que sufre cualquier persona que muere ahogada. La primera opción: "Podría estar encallado en redes de pesca o en los anclajes que hay en el fondo marino para instalar esas redes".

La segunda posibilidad: "El cuerpo del chico podría haber quedado atrapado en alguno de los muebles o enseres que arrastró la DANA de 2019 que afectó a las viviendas de Los Alcázares, incluso a la vegetación de la zona". La tercera opción: "La plaga de cangrejo azul que hay en el Mar Menor puede haber impedido que el cuerpo emerja porque esta especie es carroñera y si empieza a picar el cuerpo, podría haber impedido que liberase el gas metano para subir a la superficie".

Todos los finales son duros para la familia de Ivo, pero el peor escenario es la posibilidad de que este crustáceo que ha colonizado el fondo del Mar Menor pueda devorar el cuerpo del desaparecido, debido a que mermaría la información que se obtendría en una autopsia. La 'Operación Búsqueda' arranca con seis campos de búsqueda delimitados con la ayuda de Capitanía Marítima. "En las tres primeras zonas entrarán las motos de agua porque hay poco calado y a las otras tres accederán los barcos porque hay más profundidad: están en el interior del Mar Menor", según explica Carmelo Martínez, coordinador de Protección Civil de Los Alcázares.

Las tres primeras zonas abarcan desde el Club Náutico de Los Alcázares hasta las playas de San Pedro del Pinatar y Santiago de la Ribera. "Van a revisar todas las encañizadas". Las últimas tres zonas se extienden por el sur de la albufera, en línea recta, hasta el Puerto de Tomás Maestre en La Manga. "Los barcos irán haciendo espirales para abarcar la mayor superficie posible de agua", según remarca Martínez, durante el briefing con los medios de comunicación al que asiste el alcalde alcazareño, Mario Cervera, convertido en un voluntario más que participará en la batida de este domingo.

Los 170 kilómetros cuadrados de superficie del Mar Menor se están escudriñando al milímetro, incluido el fondo marino con los buceadores del Instituto Armado. "En la búsqueda subacuática vamos a seguir ampliando terreno, aunque debido al temporal que hubo el sábado, nos vamos a centrar en zonas donde existe mayor posibilidad de que hayan arrastrado el cuerpo a la superficie", tal y como detalla Francisco Cabañero Alemán, sargento jefe del GEAS de la Guardia Civil.

"Lo de los cangrejos es una buena apreciación", reflexiona preocupado el capitán Ramón Gómez, sin perder de vista el rumbo hacia el punto de búsqueda que le han asignado a su barco turístico: las playas de Los Urrutias. "Tendría que haber muchos cangrejos, puede ser, pero lo veo difícil". El lenguaje que se usa en la búsqueda evidencia que no dan posibilidades de que Ivo aparezca con vida. El final se prevé desolador para su familia, pero el dispositivo en el mar ayudará a despejar incógnitas de la investigación que el Grupo de Homicidios desarrolla en tierra firme.

Ramón Gómez, patrón del Joven Ana Belén, un barco especializado en organizar excursiones turísticas por el Mar Menor. Badía

Conforme el Joven Ana Belén se acerca a Los Urrutias vamos sobrepasando las distintas boyas con las que está balizado el Mar Menor, para delimitar los puntos que han sido inspeccionados. "Este domingo, las condiciones meteorológicas son inmejorables porque no hay casi viento y apenas hace sol, con lo cual, la visibilidad es buena: a ver si damos con el chico", apunta esperanzado Ramón Gómez.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un mapa con el que trabajan en la 'Operación Búsqueda' y que tiene marcado un triángulo con una zona caliente frente al Club Náutico de Los Alcázares. Ese triángulo está delimitado con coordenadas que se han establecido tras localizar varios enseres del naufragio y después de escuchar a los dos supervivientes: Francisco Javier, de 22 años, y José David, de 17 años.

El mapa tiene marcados dos puntos como posibles zonas del Mar Menor donde se pudo producir el naufragio de la piragua robada. Con el número 1, "la zona posible de la caída", establecida tras analizar el viento de 7 kilómetros que soplaba la madrugada del Día de Reyes. Con el número 2 está marcada "la zona posible de la caída", según el testimonio de los supervivientes. En el punto 3, se ha fijado la playa desde la que zarparon los tres adolescentes: está situada frente a la Plaza del Espejo. Y en el número 4, la zona donde ocho horas después del siniestro encontraron una de las chanclas de Ivo, el chaleco de José David y la famosa piragua.

La 'Operación Búsqueda' transcurre sin sobresaltos hasta que por la radio se escucha que han localizado una prenda de ropa. La tensión se puede cortar en el ambiente, pero es una falsa alarma: no se trata de la sudadera roja y blanca que aquella madrugada vestía Ivailo Petrov, de 16 años, cuando se marchó a escondidas de casa de sus padres, después de que José David le advirtiese por WhatsApp de que a la una de la madrugada tenía que estar en casa de Javi, "para hacer cosas".

El Joven Ana Belén regresa a tierra y el periodista de EL ESPAÑOL se enrola en otra embarcación para seguir buscando a Ivo. Se trata de una lancha, cuyo patrón es Pedro Garijo, dueño de una empresa náutica, que va acompañado de su amigo, José Serna, un ingeniero que trabaja monitorizando la albufera para la Consejería de Medio Ambiente. "Mi experiencia me dice que el cuerpo del chico está enfrente del Club Náutico de Los Alcázares porque no hay muchas corrientes en el Mar Menor", sostiene el empresario.

Pedro Garijo, dueño de una empresa náutica, y el ingeniero José Serna, este domingo, inspeccionando el Mar Menor para tratar de localizar el cuerpo de Ivo. Badía

La lancha va equipada con un sonar que monitoriza el fondo marino. "Ahora mismo hay 3,8 metros de profundidad", según precisa el empresario Pedro Garijo, de 46 años, mientras que José Serna, de 36 años, no le quita ojo a las entrañas del Mar Menor. "Algas, algas, algas...solo hay algas", enumera desesperado este ingeniero, convertido en uno de los muchos voluntarios del operativo de este domingo.

"Parece que el sonar ha marcado algo", advierte el patrón. Falsa alarma: tan solo es un banco de piedras. Pedro Garijo tiene experiencia como patrón de embarcaciones y como buceador, lo que le lleva a corroborar el temor que tiene la Guardia Civil de que el cangrejo azul pueda devorar el cuerpo de Ivo. "Yo he visto meter carne de pollo en una nasa para pescar a esos cangrejos", tal y como ejemplifica este dueño de una empresa náutica.

"Lo que más me llama la atención de esta desaparición son las versiones contradictorias que ofrecen los supervivientes", reflexiona José Serna, en alusión a que aseguran que Ivo tuvo la idea de salir al Mar Menor, a pesar de que este chico de 16 años no sabe nadar. El operativo está a punto de concluir, cuando el ingeniero alerta a su amigo: "¡Para que he visto algo blanco en el fondo!" Pedro hace retroceder la lancha: solo se trata de un espejismo. "Es una bolsa de plástico".

A las dos de la tarde regresamos al Club Náutico de Los Alcázares y el alcalde, Mario Cervera, ofrece el balance de la jornada: "Quiero dar las gracias en mayúsculas a todas las personas que han participado en la búsqueda del pequeño Ivo. Todos han cumplido a rajatabla el guion que teníamos establecido, pero desafortunadamente el resultado es que no se le ha encontrado a él ni tampoco ninguna de sus pertenencias". No hay ni rastro de su bandolera Nike, de color negro, ni de su cartera, ni de su iPhone, ni siquiera ha sido localizada la otra chancla.

El regidor tras reunirse este domingo con la madre del desaparecido ha avanzado que la próxima semana seguirán las labores de búsqueda: "Ivo debe ser encontrado y estamos poniendo todos los medios disponibles para localizarlo, para acabar con el sufrimiento de su familia y de todos los vecinos de Los Alcázares. No hay ningún indicio de que la búsqueda vaya a finalizar a corto plazo, dentro del agua, en el Mar Menor, o con el resto de investigaciones que está desarrollando la Guardia Civil".

- ¿Cómo se encuentra Miglena, la madre de Ivo, y el resto de su familia?

- Mario Cerveza: Está desolada. Ellos creen que no está en el Mar Menor.

