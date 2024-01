Qué tendrías que hacer si se aprueba la "autobaja" de Mónica García: bastaría firmar una declaración

El Estatuto de los trabajadores portugués lo recoge de forma explícita: “La autodeclaración de enfermedad, bajo compromiso de honor, puede ser emitida cuando la incapacidad del empleado no exceda los tres días consecutivos, con un límite de dos veces al año”. Algo parecido a lo que ocurre en Reino Unido, donde esta facultad para ausentarse del trabajo sin necesidad de una baja médica se amplía hasta siete días seguidos. Son algunos de los ejemplos en los que se fija el Ministerio de Sanidad para proponer que los trabajadores puedan “autojustificar” sus bajas con una duración máxima de tres días.

Así lo expresó este lunes la ministra del ramo, Mónica García, en diferentes entrevistas. "Es una demanda histórica de la Atención Primaria y hay varios países que la han puesto en marcha para evitar el colapso” de dichos servicios médicos, explicó Mónica García en Onda Cero. Más tarde, en TVE apeló al sentido común de los ciudadanos y justificó que “en los países donde se ha implantado, ha funcionado bien”.

El mecanismo empleado, según avanzó la propia ministra, sería similar al que se utiliza en otros países, donde el trabajador emite una declaración jurada o un escrito de forma simple en el que alega su incapacidad para trabajar de forma temporal. En muchas empresas esto ya sucede, pero se trataría de dar validez legal a la versión del empleado, que la compañía debería aceptar al igual que ocurre ahora con una baja médica. El plazo que se contempla son tres días, ya que a partir del cuarto la Seguridad Social comienza a pagar una prestación económica, por lo que tal y como se propone la medida no tendría ningún coste para las arcas públicas.

Sí lo podría tener para el empleador -es decir, para el empresario- en caso de que la disposición aumentara el absentismo laboral. Sin embargo, ni desde la patronal CEOE ni desde otras organizaciones sectoriales consultadas por este medio han querido hacer valoraciones hasta que esté redactada la ley. Las asociaciones de autónomos, a quienes no afectaría al no tener un empleador ante quien justificar la baja, tan sólo aseguran que “confían en que se use responsablemente”.

En otros países, como en Suecia, el propio paciente puede justificar una enfermedad durante los cinco primeros días. En Alemania sólo es necesario presentar una baja médica a partir del cuarto día, salvo que en el contrato de trabajo o el convenio colectivo se estipule que debe hacerlo desde el primer día. Mientras que en Francia y otros países de la UE también se ensayó un procedimiento similar durante la pandemia de Covid-19. El Ministerio de Sanidad propone ahora instaurarlo como norma, coincidiendo con un incremento de los casos de gripe y otras afecciones respiratorias.

Desburocratizar las consultas

“Es una medida que llevamos pidiendo durante años”, asegura al teléfono Isabel Vázquez, presidenta de Atención Primaria del sindicato médico Amyts. Vázquez pasa consulta a diario en un centro de salud de Vallecas, en Madrid, donde atiende en una jornada de trabajo a una media de 45 a 70 pacientes. “Estamos sobrecargados y de lo que se trata es de racionalizar el trabajo”, asevera.

La doctora insiste en que sus compañeros reclaman “desburocratizar su trabajo”. “Nos encontramos con muchas situaciones en las que el paciente acude a consulta cuando no era necesario que viniera por motivos clínicos, pero necesita el papelito. Y como la cita no se la dan hasta pasados unos días, viene de urgencias, por lo que ocupa un hueco que podría dedicarse a quien necesita atención. El mismo paciente suele reconocer que su presencia es innecesaria, pero necesita un justificante”, alega Vázquez.

La responsable del sindicato admite que “estamos en un país de picaresca” y que imagina que "las empresas pueden oponer ciertas resistencias”, pero “hay que encontrar la fórmula para tener un sistema más racional”. “Agradecemos mucho que se ponga sobre la mesa, aunque no sabemos si a corto o medio plazo se va a poder poner en marcha, puesto que hay bastantes actores implicados, como la inspección médica o los empresarios”, concluye.

Disputa política

La declaración de intenciones de Mónica García tiene que debatirse con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), es decir, a las Comunidades Autónomas. El órgano se reunió este lunes, aunque el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya han catalogado las declaraciones de la ministra como una “ocurrencia”. Especialmente significativo es el enfrentamiento entre Ayuso y García -anterior diputada regional madrileña-, quienes ya discreparon de forma reiterada en materia sanitaria durante la gestión de la Covid-19 en la Asamblea de Madrid.

Los médicos temen que la cuestión se traslade a una nueva batalla política entre el Ministerio, liderado por Sumar, y las Comunidades Autónomas del PP. El secretario de Estado de Sanidad y número dos de Mónica García, Javier Padilla, respondió a las declaraciones de los líderes regionales populares con un hilo la red social X -Twitter- en el que defiende que la medida “no es ninguna ocurrencia ni invento de la rueda”. Padilla argumenta que “no puede ser que le digamos a la gente que un cuadro leve no necesita ir al médico, pero que tenga que ir al médico para un justificante de baja”.

Llevamos tiempo estudiando este tema, y lo hacemos de la mano del resto de agentes implicados.



Un hilito repasando esto, que es un reclamo que viene de largo: https://t.co/0ZqpWQNOb7 — Javier Padilla (@javierpadillab) January 8, 2024

En dicho hilo, el secretario de Estado adjuntó un informe redactado por distintos médicos de Atención Primaria y publicado por una revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. En él se inspira claramente la propuesta del Ministerio de Sanidad.

Dicho informe detalla que el absentismo laboral tuvo un coste en 2021 de 37.000 millones de euros, debido a las prestaciones que tuvo que efectuar la Seguridad Social. Pero, ya que esta contribución no se paga hasta el cuarto día de baja, “con el marco normativo actual, no habría dificultad en desarrollar una norma que habilitase a los propios trabajadores la justificación de su ausencia por enfermedades leves, de hasta tres días de duración”.

El texto, firmado por los doctores Fernando León Vázquez, Paulino Cubero González y Ana Ballarín González, propone “autorizar al propio trabajador a que justifique su ausencia por enfermedad ante el empleador en los procesos de corta duración, como ocurre en países de nuestro entorno”. Y para evitar abusos, sugiere “circunscribirlo a un determinado tipo de procesos cuya duración estimada es muy breve”, como catarros o diferentes episodios víricos leves; o “establecer un sistema de revisión y control a través de las inspecciones médicas”. En cualquier caso, a partir del cuarto día de baja sería necesario un informe de los servicios sanitarios.

