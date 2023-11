Los cinco mejores panettones artesanales de pastelería de España: desde 20 euros el kilo

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es imposible no pensar en los regalos que tenemos que colocar debajo del árbol, dónde se va a celebrar Nochebuena y Nochevieja, la ropa que nos tenemos que poner... y cómo no, la comida que hay que preparar. Esta época del año es mágica, dulce, y qué hay más dulce que uno de los bollos navideños por excelencia, el panettone.

Esta delicia, de origen italiano, pasó de ser un accidente de cocina según cuenta la leyenda, a unos de los postres navideños más consumidos en todo el mundo. Cada vez parece más imprescindible su presencia en la mesa, quizás sea por sus ingredientes o porque se esté convirtiendo en una tradición, pero está claro que el panettone tiene algo que engancha, que gusta. Si no tenías suficiente con el turrón o el roscón de reyes, no te preocupes, que hemos preparado un listado de los mejores panettones de España.

Como un premio le parecía poco, el pastelero Lluís Costa logró el doblete para la pastelería Vallflorida Xocolaters (Barcelona). Sus panettones han causado furor en el Concurso Mejor Panettone Artesano 2023, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB). Gracias a este premio se ha convertido en el vencedor indiscutible de los mejores panettones en las categorías de clásico (de frutas) y chocolate.

[Este es el mejor panettone artesano de España 2023: clásico con frutas y se hace en Barcelona]

Con una brillante trayectoria repostera, Costa cuenta con premios como 2.º Mejor joven pastelero de España (2010), o Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España (2015), y sus panettones elaborados 100% con masa madre están a la altura. Como es de esperar, sus dulces no llevan aromas ni conservantes, solo ingredientes naturales y un toque asombroso de sus propias mano.

Este postre lo puedes encontrar en su pastelería por 25 euros el medio kilo, o también lo puedes pedir por su página web. Aunque si lo quieres, deberás darte prisa, con un doble premio, y la mejor repostería a su espalda, seguro que los panettones de Costa vuelan este año.

En Madrid, el personal de Panadaríø nos endulzan con su panettone elaborado en el barrio de Guindalera. Aunque sea uno de los productos más complicados de producir su personal lo aborda excelentemente, lo venden tanto, que es difícil encontrarlo en sus estanterías. Dicen que el secreto está en la masa, pero en este caso su gran sabor y textura se debe a la fermentación de masa madre natural especial para panettones.

A esta panadería no le da miedo experimentar. Su panettone lo podemos encontrar por 42 euros el kilo, en el sabor clásico y doble chocolate, pero cada año sorprenden a sus clientes con sabores nuevos y únicos. También podrás tener tu postre comprándolo a través de su web, pero no te despistes mucho, que los panettones de este horno madrileño son de los más buscados.

No podía faltar el repostero alicantino que logró el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Panettone. Además de ser subcampeón mundial, Jose Manuel Marcos Candela cuenta con el primer premio como Campeón de España de Heladería 2011 y subcampeón mundial. Desde que se enamoró de la repostería, Candela no ha parado de aprender y formarse con los mejores en el sector, como José Romero o Adolfo Romero.

Este heladero y pastelero regenta, Candela La Gelateria con un nuevo local en Orihuela y la pastelería Crujiente en Redován, donde podrás encontrar sus panettones, por 25 euros el medio kilo. Deliciosos por su costra azucarada crujiente, su alta esponjosidad y jugosidad, con un aroma intenso gracias a sus tres chocolates.

Ubicada en la pedanía murciana de Beniaján, el obrador La Madruguda de Javier Moreno, ha ganado el oro en Milán en el concurso Mejor Artesano de 'Panettone' Ibérico. No es el primer premio que Moreno se lleva a casa, también consiguió ser el subcampeón del Mundo de Panadería en 2017, o ganar la Miga de Oro en 2021.

Sus panettones inspirados en los maestros italianos, se caracterizan por el tiempo y la paciencia. Hay que darle amor a este postre para que salga jugoso y con la máxima calidad. Podrás encontrarlos en La Madrugada por 20 euros aproximadamente los 750 gramos. Si se necesita mucho tiempo y cuidado para hacerlos, venderlos y comerlos se hace en un abrir y cerrar de ojos, las listas de esperas en este obrador son de semanas.

Desde Sevilla, el experto en panettones Alfonso Quintero, ha ganado este año el puesto de subcampeón en el Campeonato del Mundo de Panettone como miembro del equipo español, y Mejor Artesano de 'Panettone' Ibérico en el 2022. Este panadero está especializado en este postre, se considera un fanático de la masa y bollería. Gracias a su dedicación y a su paso por diferentes obradores en diferentes países ha podido perfeccionar la técnica.

Sus panettones se encuentran en Flor de Pasión, donde trabaja actualmente, un manjar gracias a su miga deshilachada, algodonada, suave y húmeda; perfecta para que aguante hasta cinco semanas en la despensa. Lo puedes conseguir alrededor de 20 euros el medio kilo en tienda o por su página web.

Al igual que el turrón el mazapán o los polvorones, el panettone es imprescindible en la mesa de navidad, a fin de cuentas, un par de calorías más en esas fechas del año, no hace daño a nadie. Si estás cansado de comprar productos con los que no se te caigan la baba, ya no tienes excusa, con este listado de los mejores panettones podrás darte un capricho navideño para ti, y sorprender a todos tus invitados con los postres más sabrosos.

