Francisco J. Alcaraz, el diputado 'okupa' de Vox: investigado por construir en una parcela municipal

Francisco José Alcaraz, diputado de Vox y cabeza de lista de la formación de Santiago Abascal por Jaén, se enfrenta a una investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo provincial tras haber encontrado indicios de que podría haber cometido un delito de usurpación de bienes inmuebles y otro contra la ordenación del territorio. El primero, paradójicamente, es el mismo delito tipificado en el Código Penal por el que se castiga la okupación ilegal, una de las grandes obsesiones de la formación.

La denuncia se cimenta sobre la acusación de que la familia Alcaraz posee 3.854 metros cuadrados de parcela dividida en tres subparcelas situadas en la calle Verde Esperanza de Torredonjimeno (Jaén), municipio de residencia habitual del parlamentario, la mayoría provenientes de herencias familiares. Hasta ahí, no hay problema. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad jienense califica de 'zona verde' el terreno en el que los Alcaraz han edificado tanto una casa prefabricada (para la que no existe licencia urbanística) como una piscina de 20 metros cuadrados, un porche de 45 y un almacén de otros 45.

"Tengo conocimiento de que en el terreno donde vive está calificado como zona verde y en dicho terreno me consta que tiene construida una gran piscina de obra, una vivienda cimentada con hormigón. Solicito que por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se compruebe y actúe en consecuencia ante esta grave irregularidad e ilegalidad". Así se puede leer en la denuncia interpuesta contra Francisco José Alcaraz por un vecino de Torredonjimeno a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva.

Mapa en el que aparecen señaladas las 'zonas verdes' de la finca de Alcaraz en las que se ha construido de forma presuntamente ilegal Imagen cedida

Tras tramitar la denuncia, la Fiscalía, sabedora de que existían indicios suficientes de delito, elevó al Juzgado decano de Martos, perteneciente a la comarca de la Sierra Sur, la investigación contra el diputado de Vox. "Las edificaciones e instalaciones citadas, realizadas sin licencia urbanística, según informe de la arquitecta municipal, no son legalizables", subraya el documento denunciante. La familia Alcaraz ha procedido a la "división y parcelación en tres lotes o subparcelas [en referencia a los 3.854 metros cuadrados] sin que conste la existencia de licencia o autorización del Ayuntamiento titular del bien inmueble".

Las pruebas que, de momento, pesan contra él, son un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y un informe elaborado por la arquitecta municipal a mediados de 2023. Según señala el texto, en el momento de la inspección del inmueble "se pusieron impedimentos a la inspección de las construcciones, no pudiéndose realizar la misma en óptimas condiciones, por lo que se abandonó el lugar [...] No es legalizable pues se trataría de una vivienda interior y se incumple con la profundidad máxima para uso de vivienda de 20 metros desde la calle".

Las primeras averiguaciones sugieren que la edificación de la casa prefabricada, al haberse construido hace más de seis años, podría no ser motivo de delito, pues habría prescrito. No así el resto de edificaciones, como la piscina, el porche de 45 metros cuadrados y el almacén del mismo tamaño, más recientes. Sin embargo, según señala la jurisprudencia, algunas infracciones cometidas sobre zonas verdes o espacios libres, así como en suelos no urbanizables protegidos, no necesariamente prescriben con los años.

Así, el artículo 188 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, establece que "los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el art. 178 que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes o espacios libres quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en el art. 184 mientras estuvieran en curso de ejecución; y al régimen previsto en el artículo 185 cuando se hubieren consumado, sin que tenga aplicación la limitación de plazo que establece dicho artículo".

Documento de la denuncia interpuesta contra Francisco J. Alcaraz en el ayuntamiento de Torredonjimeno Imagen cedida

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con Francisco José Alcaraz, pero no ha habido respuesta. Quien sí ha respondido a las llamadas ha sido Salud Anguita, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Jaén suspendida de militancia –aunque no expulsada– por la dirección nacional del partido en abril de 2021. Ocurrió después de que Alcaraz la acusase de "engaños, difamaciones, insultos, mala praxis y amenazas de expulsión a distintos afiliados". Anguita se cobró su vendetta particular rebuscando entre los trapos sucios de Alcaraz. Tanto ella como su marido, un empresario local que presentó la denuncia, eran sabedores de las presuntas irregularidades de las construcciones en el terreno de Alcaraz.

En declaraciones recogidas por Jaén Hoy, el actual alcalde de Torredonjimeno, Enrique Castro, del Partido Popular, ha asegurado que Alcaraz se ha mostrado cooperativo con las autoridades. "Cubrió la piscina, puso césped artificial y quitó la pérgola que tenía. Se ha intentado que todo se arregle a las buenas. Eso no quiere decir que nos desentendamos del asunto. El ayuntamiento, como institución, asume todo lo que se haya hecho antes, aunque fuera con otros equipos de Gobierno".

Sin embargo, Anguita sugiere que las declaraciones de Castro son imprecisas. "Todo lo que le ha dicho es falso. Él dice que no es terreno del ayuntamiento, pero ayer fuimos a hablar con él para preguntarle si sabía que la Fiscalía había pedido el informe técnico a la arquitecta municipal y solicitó al Seprona de la comandancia de Jaén de la Guardia Civil una investigación en el catastro. Ambos, Seprona y Fiscalía, señalan que se ha construido sobre zona verde que es propiedad del ayuntamiento. 'Yo no sabía que había ningún informe', me respondió. ¿Cómo declara entonces que el terreno en el que ha construido Alcaraz no es del ayuntamiento? Este hombre tiene 3.854 metros cuadrados que se ha comido literalmente del consistorio".

Según una comunicación de la Fiscalía provincial de Jaén a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el 21 de septiembre la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Jaén, María Isabel Uceda Carrascosa, solicitó al alcalde de Torredonjimeno que le fueran "remitidas a la mayor brevedad posible" las diligencias sobre la investigación, requeridas anteriormente por la propia Fiscalía el 10 de julio de 2023. Anguita apunta a la "amistad" de Castro y Alcaraz como motivo de esta dilación.

El diputado díscolo de Abascal

No es la primera vez que Alcaraz se convierte en el foco de atención mediático. El diputado es cabeza de lista por Jaén y se ha erigido como uno de los inamovibles de la formación verde: conservador, religioso, reaccionario, alineado con el sector duro de Jorge Buxadé, Ignacio Garriga e Ignacio de Hoces, víctima directa de ETA y expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Torredonjimeno fue el pueblo en el que transcurrió toda la adolescencia del joven Alcaraz. Sin embargo, cuando aún era adolescente quería dedicarse a la peluquería y a la estética, se mudó a Zaragoza para formarse en tricología. Allí vivía su hermana, que estaba casada con un Guardia Civil, y su hermano, Ángel Alcaraz. Pero la tragedia llegó a su vida el 11 de diciembre de 1987, cuando 250 kilogramos de amonal y un Renault 18 estallaron frente a la casa cuartel de la Guardia Civil en la que vivía su familia, segando la vida de sus dos sobrinas, Miriam y Esther, y su hermano Ángel, de 17 años.

El odio hacia la banda terrorista ETA lo llevó a convertirse en el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), donde sembró numerosas polémicas. Entre las principales se encuentra la que profirió al asegurar que muchas organizaciones de víctimas del terrorismo "están calladas y son tolerantes" a los procesos negociadores con ETA. "La carne es débil y se deja comprar [...] Creo que hay organizaciones que están en silencio gracias a las ayudas que reciben [...] Son como los judíos que apoyaban a los nazis".

Alcaraz siempre hizo lo posible por obstaculizar las negociaciones entre el gobierno y ETA, fue uno de los perfiles que más criticó a José Luis Rodríguez Zapatero –hasta poner a gran parte del PSOE en su contra, que pedía su cese como director de la AVT– e incluso llegó a flirtear con las teorías de la conspiración en torno a la autoría de los atentados del 11 de marzo. Finalmente, en marzo de 2008, dejó la presidencia de la asociación alegando "motivos personales" y, un año después fundó el colectivo Voces Contra el Terrorismo (VCT), del que actualmente es presidente.

Desde 2019 Vox lo fichó para las listas por la provincia de Jaén. Fue senador en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Andalucía en 2019 y diputado en la XIV Legislatura. En la XV, repite como parlamentario al ser cabeza de lista por la provincia andaluza.

