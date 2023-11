El complejo del 'lama' arrastra 4 expedientes que suman 40.000€: su templo invade dominio hidráulico

Ni la divina providencia de Buda librará al 'lama de Murcia' de las graves consecuencias legales de la 'Operación Azogue' de la Comisaría General de Información. No solo por los 180 kilos de mercurio que le han intervenido, sino porque el Grupo de Sectas también indaga acerca de la situación del complejo de 100.000 metros cuadrados del que era líder espiritual. EL ESPAÑOL ha confirmado que sobre la Fundación Mahasandhi pesan cuatro expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Segura, por invadir dominio público hidráulico con su famosa Gompa: el primer templo que construyeron en un paraje de El Tollé.

Una fuente del Grupo de Sectas detalla a este diario que le han "requerido información" a todas las administraciones "sobre la situación administrativa y urbanística" del complejo de la Fundación Mahasandhi, donde cada piedra que se levantó respondía a las supuestos deseos del 'lama de Murcia' que ante sus fieles se autodenominaba: Trascendencia Total. El motivo de esta petición de documentación se debe a que los investigadores sospechan que "la mayoría de las instalaciones son clandestinas" y quieren saber "si cuenta con licencias de actividad".

Los confidentes de la Policía Nacional sostienen que entregaron donativos de entre 2.500 y 3.000 euros, para levantar un templo en un paraje recóndito de El Tollé: una pedanía de 100 habitantes que pertenece a Abanilla y donde el 'lama' -José Manuel Cánovas Rivera- había comprado una pequeña parcela y una casa cueva. Aquel templo denominado Gompa contaba con un enorme Buda, 'escoltado' por Shiva y Jesucristo, y jugó un papel clave para empezar a atraer gente a esta supuesta secta religiosa. De hecho, allí comenzaron a celebrar rituales religiosos, cursos de medicina alternativa, retiros espirituales, clases de yoga…

Una panorámica del complejo de 100.000 metros cuadrados de la Fundación Mahasandhi en un paraje de El Tollé. Efe

De manera que el complejo creció con el paso de los años, de 9.000 a 100.000 metros cuadrados, habilitando un vallado perimetral para levantar más templos, como el de Shiva, jardines, caminos de tierra, estatuas, catorce casas cuevas, una tienda, una tetería… El Ayuntamiento de Abanilla confirma a EL ESPAÑOL que para levantar la Gompa se solicitó una licencia de actividad para construir una nave agrícola, pero no para un templo religioso, debido a que es lo único que admite la calificación del suelo porque la Rambla de la Mascosa atraviesa el complejo del 'lama'.

Un portavoz de la Confederación Hidrográfica del Segura corrobora que ese trámite se realiza en 2013, cuando Mahasandhi solo era una asociación. En concreto, una devota del 'lama' Trascendencia Total pide permiso al organismo de cuenca para construir en el paraje de El Tollé y se le autoriza a levantar una nave agrícola o un almacén. Para ello, deben cumplir unas limitaciones porque por ese paraje discurre el cauce de la Rambla de la Mascosa y un afluente del río Chícamo que está protegido.

"El proyecto ejecutado no respetaba ninguna de las especificaciones hechas por la Confederación Hidrográfica del Segura, para construir en una zona de seguridad de dominio público hidráulico", tal y como remarca el citado portavoz del organismo de cuenca. "No respetaron ni la altura ni el perímetro ni la distancia de seguridad de cinco metros que debían dejar, respecto al cauce de la Rambla de la Mascosa: se metieron dentro de esa zona de dominio público hidráulico".

La Gompa que construyeron -según ejemplifica este portavoz de la CHS- se podía convertir "en un dique" y en caso de lluvias torrenciales: "Podría desviar el agua de la Rambla de Mascosa y provocar un desbordamiento". Pero el templo no solo ha seguido abierto, sino que los fieles de Trascendencia Total han seguido ampliando el complejo con vallado perimetral, jardines, casas cuevas... A lo largo de los años, Mahasandhi ha crecido al calor de los rituales que el 'lama de Murcia' hacía para su círculo íntimo empleando supuestamente mercurio: un metal pesado, altamente tóxico, y que puede provocar trastornos neurológicos.

Secta Lama Murcia

La Policía Fluvial detectó que la nave que finalmente sería el templo de la Gompa, no cumplía los requistos del permiso, y tramitó cuatro actas que han culminado en cuatro expedientes sancionadores. El proceso abierto contra el complejo podría sumar un máximo de 40.000 euros en multas. Lo que supone otro quebradero de cabeza para el líder espiritual José Manuel Cánovas Rivera: investigado por delitos de tráfico de drogas; contra la salud pública en su modalidad de fabricación, suministro y comercialización de productos y medicamentos; de intrusismo profesional; contra los recursos naturales y el medioambiente y por asociación ilícita.

"La horquilla de las sanciones oscila de un mínimo de 500 euros a un máximo de 10.000 euros, por cada uno de los cuatro expedientes". De momento, la Fundación Mahasandhi ha recurrido todos esos expedientes ante la CHS, los cuales ya obran en poder del Grupo de Sectas de la Comisaría General de Información.

El requerimiento de la documentación del complejo del 'lama de Murcia' ha provocado un efecto dominó entre las Administraciones públicas, ya que el Ayuntamiento de Abanilla también está recopilando toda la información que tiene de Mahasandhi. Puesto que no hay que olvidar que el complejo ha ido creciendo durante quince largos años, en un paraje de El Tollé en el que el Consistorio tiene competencias. Además, la pasada legislatura, el círculo íntimo de Trascendencia Total presentó en rueda de prensa, junto al alcalde, José Antonio Blasco, su proyecto megalómano para construir la estatua de Buda más grande de Europa: 30 metros de altura.

Los representantes de la Fundación Mahasandhi presentando el proyecto para construir el Buda más grande de Europa, en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Abanilla durante la pasada legislatura, junto al actual alcalde, José Antonio Blasco, y la entonces edil de Turismo, María Dolores Saurín. Cedida

"Los técnicos están trabajando porque eso lleva allí varios años y hay solicitudes de todo tipo, bajo nombres particulares, para obtener licencias de obras, para cerramientos y vallados, pero como Mahasandhi poco hay", según admite el propio alcalde, el popular José Antonio Blasco, dando a entender que el grueso de los trámites del complejo los han realizado por su cuenta y riesgo los fieles de Trascencia Total. "Estamos buscando toda la documentación para entregársela a la Policía Nacional".

- ¿Qué documentación han encontrado hasta ahora a nombre de la Fundación Mahasandhi?

- Alcalde de Abanilla: De ellos como asociación o fundación solo hay documentación de un año para atrás. Hace unos meses, nos habían pedido una licencia para cambiar de titularidad los terrenos [del complejo] de la asociación a la fundación porque tienen que reunificar todos esos terrenos. Al margen de eso, todo lo que tuvieran a nombre de la asociación también vinieron a hacer un cambio de la licencia de actividad a nombre de la fundación, pero el Ayuntamiento les contestó que aquí no aparece ninguna licencia de actividad a nombre de ninguna Asociación Mahasandhi.

- Entonces, ¿cómo es posible que llegasen a construir un complejo de 100.000 metros cuadrados en el paraje de El Tollé por donde discurre la Rambla de Mascosa?

- Es un suelo sin sectorizar y debían tener una autorización urbanística para hacerlo. Allí lo que se debía autorizar era una zona de culto. Creo que ellos tienen una autorización de la Consejería de Ordenación del Territorio de Murcia donde se les permite montar un complejo espiritual y de culto en esos terrenos. Eso es lo que le estamos buscando para entregárselo a la Policía.

Ordenación del Territorio lo único que hace es cambiar la calificación del suelo para autorizar que se habilite una instalación así. Ese suelo estaba calificado como urbanizable no sectorizado y a partir de esa autorización, pueden ejecutar ese proyecto que imagino que no lo harían porque por eso nos pidieron la licencia de actividad. Pero insisto, estamos buscando la documentación. Hasta donde yo sé, los técnicos me dicen que la licencia de actividad no aparece porque ha sido ahora, al convertirse en fundación, cuando nos han traído un proyecto con el Buda de 30 metros.

- La Policía Nacional sostiene que en el complejo tenían una tienda para vender productos de la India, una tetería y un albergue: ¿Contaban con la licencia de actividad que debe solicitar cualquier hostelero o comerciante ante la Administración?

- Como licencia de actividad, no aparece nada en el Ayuntamiento. Los técnicos me dicen que aquí no hay licencia de tetería ni para la tienda… Aquí solo sabemos que existe una nave industrial agrícola que entiendo que sería el templo [la Gompa]. A raíz del cambio que pidieron en octubre, de asociación a fundación, están presentando los proyectos para legalizar todo ese complejo.

