El futuro de Irene Montero y su clan de Igualdad: "No dan más alternativa que ir en solitario a las europeas"

Abocado a una resistencia numantina autoimpuesta y cosido por los recelos con sus socios, Podemos encara un futuro incierto. La formación diseña una nueva estrategia sin ministros en el nuevo Gobierno de coalición y con su principal torrente político, Irene Montero, elevada a Evita Perón por los militantes de una organización en declive, sin cargo institucional alguno. El partido que hace una década impuso su ritmo revolucionario a la política española se siente ahora marginado por sus aliados.

Su secretaria general y ya exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, describió este jueves la situación como un "intento de sustitución de Podemos por una izquierda más cómoda para el PSOE". Fuentes moradas consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que en la rueda de prensa de este jueves, su primera como diputada rasa en el Congreso de los Diputados, Belarra dio "algunas buenas pistas" sobre el futuro de Podemos.

En ella, aseguró que el partido "va a desplegar totalmente su autonomía política" al margen de Sumar. Es decir, el triunvirato formado por Belarra, Montero y Pablo Iglesias, el fundador de Podemos ahora al mando de sus medios de comunicación satélites, hará de sus cinco diputados —indispensables para Pedro Sánchez en cualquier votación— un grupúsculo negociador en el Congreso emancipado de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder del espacio.

[Sumar ya se prepara para competir con Podemos en las elecciones europeas, gallegas y vascas]

Sin embargo, al margen de las consabidas riñas entre Podemos y Sumar, la principal incógnita que sobrevuela el partido es el futuro de Irene Montero y sus principales colaboradoras en el Ministerio de Igualdad. "Irene Montero puede hacer prácticamente lo que quiera, porque es joven, inteligente y tiene un prestigio internacional enorme", asegura el politólogo Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos, en conversación con este periódico.

"Por tanto, creo que tiene por delante un gran futuro", le atribuye aún porvenir político pese a una legislatura, la recién terminada, que ha cerrado escasa de apoyos. "Como amigo que me considero de ella, lo que quiero es que se le pase pronto el enfado", se sincera el politólogo. "Cuando Irene Montero deje de recordar a España el maltrato que ha recibido, podrá hacer valer su inteligencia, su juventud y su compromiso", reitera.

Tanto Belarra como Montero se despidieron de sus ministerios esta semana con un portazo, a través de sendas comparecencias repletas de mensajes. "El PSOE nos echa porque lo hemos hecho bien", lanzó la secretaria general de Podemos. "Te deseo que te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola, que tengas valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno", le espetó Montero a la socialista Ana Redondo, su sustituta al frente de Igualdad.

De izquierda a derecha: Lidia Rubio, jefa de gabinete de la exministra de Igualdad; Irene Montero; la exsecretaria de Estado para Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'; e Isabel Serra, portavoz nacional de Podemos. La foto está tomada en Nueva York (EE.UU.) en julio de 2021. E. E.

Ahora, en el horizonte más próximo de Montero, asoma una posibilidad que ya nadie descarta: concurrir a las elecciones europeas encabezando una lista de Podemos en solitario. Podemos no reeditará la papeleta con Sumar en las próximas elecciones vascas, gallegas y europeas. Este miércoles, además, Yolanda Díaz registró su propia marca (Sumar Mugimendua) en el País Vasco.

"Si Sumar no respeta la fuerza numérica de Podemos, no le están dejando otra a Podemos que contarse. Si te sientas a negociar con Sumar y Sumar te dice no eres nadie, pues no le queda otra a Podemos que decir: 'Vamos a ver si somos nadie o no'", razona Monedero. "Estamos en un callejón sin salida", sigue el politólogo, "porque la división de la izquierda nos lleva al fracaso; y la unidad de la izquierda se hace imposible cuando Sumar ha maltratado a Podemos hasta un punto en el que sus bases no quieren saber nada más de Sumar".

["Pablo, no me tuteles": la intrahistoria del mes en el que Iglesias y Yolanda Díaz rompieron su relación]

Irene Montero ha sido la titular de Igualdad durante 1.408 días, casi cuatro años, y tiene derecho a seguir percibiendo el 80% del sueldo como ministra durante los próximos dos años. Es decir, hasta noviembre de 2025, y mientras no concurran otras actividades laborales de cualquier índole, la dirigente de Podemos podría cobrar hasta 127.000 euros, a razón de 5.300 euros al mes.

Según ha podido saber este periódico, su entorno en el ministerio saliente se sorprendería si Montero no se toma cierto respiro, tan frenética ha sido la actividad y la exposición pública generada.

El equipo de Montero

El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el cese de Ángela Rodríguez 'Pam' y de Lilith Verstrynge como secretarias de Estado de Igualdad y Violencia de Género y para la Agenda 2030, respectivamente. No obstante, el futuro inmediato de ambas es totalmente diferente. Mientras Verstrynge, secretaria de Organización del partido; salió elegida diputada por Barcelona el pasado 23-J; 'Pam' busca su encaje.

La exsecretaria de Estado sondeó la posibilidad de presentarse a la oposición de administrador civil del Estado. Sin embargo, y aunque pagó las tasas pertinentes en tiempo y forma para poder presentarse al examen el pasado 6 de octubre, no lo hizo. Una prueba de que busca una forma imaginativa de reinventarse.

Isa Serra, Ángela Rodríguez 'Pam', Irene Montero, Lilith Verstrynge y Vicky Rosell, en la manifestación del pasado 8 de marzo de 2022. Europa Press

Mientras tanto, y como cualquier otro político que haya ostentado ese rango, 'Pam' —que asumió la Secretaría de Estado el 11 de octubre de 2021, en sustitución de Noelia Vera— tendrá derecho a percibir una indemnización de hasta 170.000 euros.

Por su parte, y como Verstrynge, dos políticas muy cercanas a Montero que siguen en su puesto. Una es Isa Serra, portavoz nacional de Podemos, cuya continuidad no parece en entredicho. La otra es la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la magistrada Vicky Rosell, con menos visos de continuidad.

En cuanto a Lidia Rubio, directora del gabinete de Montero en el Ministerio de Igualdad desde junio de 2022, relevando en el cargo de Amanda Meyer, además de una de sus más fieles colaboradoras, se estima que su futuro más próximo está ligado al de la exministra. Una fortuna que se prevé parecida para otro núcleo de colaboradoras.

Rubio, junto a 'Pam' y Serra, fue una de las acompañantes a Nueva York en el viaje oficial que la ministra realizó en julio de 2021. Su cese también fue publicado en el BOE este jueves, junto al de las dos exsecretarias de Estado.

Sigue los temas que te interesan