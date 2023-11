Cristóbal Soria, Lorenzo Silva, Carmen Lomana e Ismael Beiro: "La amnistía es una indignidad"

El proyecto de la Ley de Amnistía que se aprobará en el Congreso, presentada y rubricada finalmente solo por el Grupo Socialista ha levantado ampollas que no se han trasladado únicamente a las protestas en la calle. La oportunidad de difundir mensajes en redes sociales ha sido aprovechada como altavoz por muchos, incluyendo a numerosos famosos. En su mayoría, para expresarse en contra.

El actor Jaime Lorente, Luis Figo, Miguel Bosé, Ana Obregón, el escritor Arturo Pérez Reverte o el golfista Rafa Cabrera son algunos ejemplos, a los que había que sumar las críticas realizadas por Pablo Motos o el periodista Josep Pedrerol en El Hormiguero.

Jaime Lorente fue especialmente duro en sus críticas, dirigiéndose de manera directa a Pedro Sánchez en su cuenta de X, antes Twitter. "Los que te pedimos cordura somos todos los españoles a ti. Y que vayas a tratarte eso de tu ambición desmedida"; Miguel Bosé escribió en su instagram "La traición se paga. Y se paga pronto y muy cara".

En este contexto, EL ESPAÑOL ha contactado con casi una veintena de personalidades de la sociedad española, tanto hombres como mujeres, elegidos con criterios paritarios, plurales y representativos de los sectores culturales, deportivos y sociales.

La pregunta

La mayoría de ellos han declinado aparecer en este reportaje, alegando problemas de agenda, o han quedado en responder sin hacerlo finalmente. En el caso de los artistas, muchos han admitido de entrada y con sinceridad que prefieren no hablar de política públicamente, por las consecuencias que pudiera acarrearles su participación, sobre todo en lo que podría afectarles en lo referente a las contrataciones.

A todos ellos se les invitó a que respondieran a una única pregunta: ¿Qué le parece la Ley de Amnistía?

Únicamente cuatro personalidades han accedido a responderla a EL ESPAÑOL, sin cortapisas en cuanto a extensión y planteamientos, explicando su parecer.

Lorenzo Silva

El escritor Lorenzo Silva. El Cultural / El Español

El abogado, escritor y novelista Lorenzo Silva, premio Nadal y Planeta, sostiene que "el titular es muy sencillo. A veces, algo que se inicia por razones no sólidas puede tener un buen resultado, pese a encrucijadas, accidentes o tensiones, aun teniendo bases precarias; cuando una decisión tiene bases sólidas y un procedimiento dudoso, puede tener buen resultado; pero si las bases son precarias y el procedimiento es dudoso y opaco, es muy difícil que tenga buen resultado".

Silva hace hincapié en que a este planteamiento hay que añadirle que en el procedimiento "hay personas que son enemigas y que no lo ocultan", y que incluso "escriben la ley", en referencia a la redacción del documento. Además, entre ellos "no se fían ni respetan, pues ya están regañando". Por ello, el escritor se pregunta si va a salir bien. "Yo lo dudo. Como español me encantaría que saliera bien, pero lo dudo".

Ismael Beiro

Ismael Beiro en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, en una imagen de archivo.

El ganador del primer Gran Hermano, ahora empresario y político, concurrió a la alcaldía de Cádiz en las últimas elecciones municipales con Cádiz Sí, un partido de coalición. El gaditano explica que la Ley de Amnistía "es un tema complejo con argumentos a favor y en contra".

Por un lado, Beiro asegura que "la amnistía puede ser una herramienta importante para la reconciliación y la paz, perdonando a los que han cometido delitos". También, abunda, "la amnistía puede ayudar a cerrar el pasado y crear un nuevo comienzo. Pero por otra parte, "la amnistía también puede ser vista como una forma de impunidad y que viole los derechos de las víctimas", pues "con el perdón a los delincuentes, la amnistía puede enviar el mensaje de que los delitos no serán castigados".

Si bien cree que la amnistía "puede ayudar a cerrar el capítulo del proceso independentista catalán", Porque, explica, "al perdonar a los que fueron condenados por delitos relacionados con el proceso, la ley puede ayudar a calmar las tensiones y crear un clima más propicio para el diálogo".

No obstante, considera que para todo esto "es importante tener un debate abierto y honesto sobre la Ley de Amnistía. Es importante escuchar todos los argumentos involucrados y considerar cuidadosamente las implicaciones de la ley".

Carmen Lomana

Carmen Lomana, durante uno de sus programas en la COPE. COPE

La empresaria y tertuliana radiotelevisiva es contundente. La Ley de Amnistía es "una indignidad". Supone "romper todo lo establecido en la convivencia de España, humillar y dinamitar la ética y la palabra dada por un tipo que le importa un comino la fractura social y solo tiene un objetivo perpetuarse en el poder". Por último, Lomana concluye que "todo lo que hemos visto me produce vergüenza como persona y como española".

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, ex árbitro y colaborador de El Chiringuito de Jugones EFE

El colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', Cristóbal Soria, sostiene que "para mí, la Ley de Amnistía me está generando y me está provocando tal rechazo en todo lo que suena y todo lo que huele a política española, que probablemente no sé si me voy a volver a recuperar del rechazo y del hastío que me está provocando absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra política".

El también exárbitro subraya que "es más, estoy en Latinoamérica y precisamente me acaban de preguntar por la amnistía española y por la investidura de Pedro Sánchez, y a la persona que me ha preguntado le he dicho uff... qué pereza me da ahora que me preguntes por eso. Prefiero que me preguntes por Cristiano Ronaldo antes de que me preguntes por Pedro Sánchez y por la amnistía. Así que imagínate el rechazo total y absoluto que me está provocando".

