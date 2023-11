Un joven se encadena frente al Congreso con una bandera de España: protesta contra la amnistía

Un hombre de 28 años se ha encadenado a un árbol en la plaza de las Cortes, ubicada frente al Congreso, donde inició anoche una huelga de hambre contra de la amnistía del procés porque asegura que contradice lo dicho por Pedro Sánchez en la campaña electoral.

El joven, de nombre Adán, según informa la agencia Efe, se ha envuelto en una bandera de España y, megáfono en mano, corea cánticos como "Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere" o "Que te vote Txapote".

"Pedro Sánchez en la campaña electoral lo primero que dijo es que no pactaría con etarras y lo que ha hecho ha sido pactar con etarras, dijo que traería a (Carles) Puigdemont frente al juez y no lo ha hecho, lo que va a hacer es una amnistía y se va a saltar la Constitución Española y eso no lo podemos permitir los españoles", ha denunciado.

Natural de Toledo, el joven pide una repetición electoral y que la gente salga a la calle "pacíficamente" y rechaza una ley de amnistía aunque logre una mayoría en el Congreso, al tiempo que pretende continuar con su protesta los próximos días.

