"Dolido" y "enfadado" con Sofía: la fiesta amarga de Juan Carlos en el cumpleaños de Leonor

"Se ha ido con el mismo dolor que con el que llegó. El que le produce la incomprensión de las razones que le han impedido estar presente en la jura de la Constitución de su nieta, Leonor, esa joven de 18 años que, al fin y al cabo, es su heredera". Con estas palabras transmite a EL ESPAÑOL | Porfolio un amigo personal del rey Juan Carlos el sentimiento que ha tenido el exjefe de Estado.

El teléfono móvil del emérito lleva una semana recibiendo llamadas. "Muchos de sus supuestos amigos han querido contactar con él para echar un poco de leña al fuego, calentarle con el tema de que no le hayan dejado ir al Congreso, sobre la no presencia de muchos diputados y con la idea de entrar casi de tapadillo en la fiesta en el Palacio de El Pardo. Sin embargo, él lo puso en modo 'avión', no ha querido saber nada. Parece que empieza a ser consciente del daño que estaban haciendo sus amigos a la Corona contando sus sentimientos, emociones de un padre y abuelo, claramente dolidos", continúa la misma fuente.

Además, le llamó el rey Felipe VI, su hijo, para que intentara no empañar la celebración de un momento tan importante para la Familia Real. "Y él obedeció, evitando responder a los mensajes que algunos periodistas, de los que los amigos de verdad llamamos 'fuego amigo', le enviaron los días previos al acontecimiento". El encuentro de Juan Carlos fue tan privado que Zarzuela descartó la idea de distribuir ninguna imagen en la que se pudiera ver a la Princesa de Asturias con su abuelo.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón (i), sale acompañada de su padre, el rey de España, Felipe VI, del Congreso de los Diputados tras la ceremonia de jura de la Constitución de la heredera al trono en el día de su 18 cumpleaños, en una ceremonia que representa el hito más importante de su trayectoria institucional y pavimenta el camino para que algún día se convierta en reina. Sergio Pérez EFE

Aunque no era el único en esa fiesta al que el equipo de Felipe VI no puede ni ver. Allí estaba también la exduquesa de Palma o Froilán, a los que tampoco les gusta meter en una misma foto con Leonor, que es, por ahora, la perfección, la joya de la Corona. El caso es que el padre del rey llegó a España en un vuelo privado, el mismo avión que le llevó a Galicia la última vez, y apareció en la fiesta en el Palacio del Pardo cinco minutos antes de las ocho de la tarde.

No pasó por su anterior hogar, Zarzuela, aunque sí hizo una parada técnica para recoger a su mujer, la reina Sofía, y llegar juntos a la cita. Allí se reencontró con toda su familia. Aunque siempre es algo que no se puede asegurar con la Familia Real, de la que no sabemos nunca exactamente dónde se encuentra cuando nadie los ve, lo cierto es que se cree que Juan Carlos no veía a su nieta, la Princesa de Asturias, desde julio de 2020, un mes antes de que el emérito decidiera abandonar el país y tomar rumbo hacia el exilio en Abu Dabi.

"Fue una tarde muy emocionante para él. Por supuesto contó con el apoyo de sus hijas, Elena y Cristina y de Felipe de Marichalar (Froilán), al que ve mucho ahora porque ambos viven en la misma ciudad. Aunque también hubo ciertas ausencias, como Victoria Federica y Pablo y Juan Urdangarín, que tenían compromisos previos, ya que sus invitaciones llegaron muy tarde. De hecho, hubo momento, en el que toda la familia del rey pensó que no iba a ser invitada’ nos cuenta el mismo amigo de Juan Carlos.

Por supuesto no faltó a la cita su hermana, la infanta Margarita, con su marido, Carlos Zurita, y sus dos hijos, Alfonso y María. También estuvieron varios de los hijos de la difunta duquesa de Badajoz, como Beltrán Gómez Acebo o su hermana Simoneta. En los coches que iban entrando en el recinto se distinguió la figura de los príncipes de Panagyurishte, Kubrat y Carla, con sus dos hijos. Tampoco faltaron Kalina y Kitín de Bulgaria con su hijo. Konstantin, padrino de la infanta Sofía, también estaba invitado. Y Mirian Ungria, viuda de Kardam de Bulgaria y ahora princesa jordana, acudió con sus dos hijos.

La princesa Leonor (2d) junto a su madre, la reina Letizia (d), su hermana, la infanta Sofía (2i), y su padre, el rey Felipe VI (i), tras el saludo a los invitados al almuerzo celebrado posteriormente al acto en el que se le impuso el Collar de la Orden de Carlos III y a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias por su mayoría de edad ante las Cortes Generales, en una solemne sesión conjunta de las dos cámaras legislativas que se ha celebrado este martes en el hemiciclo de la Cámara Baja. EFE

Los primos maternos de Felipe VI, hijos de Constantino y Ana María de los Helenos, estaban todos invitados y acudieron con la viuda del último rey de los griegos. También estuvo Pedro de Borbón Dos Sicilias con Sofía Landaluce y su hermana Victoria junto a Pedro López Quesada. Ellos, hijos del Infante Don Carlos, tienen una relación fraternal con Felipe VI.

Dentro del Palacio del Pardo, el exjefe del Estado compartió tiempo con su mujer, la Reina Sofía y con su cuñada, Ana María de Grecia, aunque también tuvo la oportunidad de charlar con otros miembros de su familia. "No es verdad que no se dirigiera la palabra con su hijo, es absurdo, pues claro que se saludaron y hablaron. Si no fueran ni a decirse hola, ¿para qué le iban a invitar?", aclara a este diario la misma fuente. "Pero eso no significa que vuelvan a ser una familia feliz. ¿Qué es eso de que se ha reconciliado con doña Sofía? Eso es absurdo, la prueba es que la Reina no ha viajado a verlo a Oriente Medio ni una sola vez desde que está allí, y solo por eso está enfadado", añade.

Lo cierto es que el exjefe del Estado pensaba que tras su absolución en el Caso Corinna iba a llegar el perdón y readmisión en el mundo de Zarzuela. "Pero no ha sido así. De hecho, nadie se ha puesto en contacto con él para animarle o decirle algo al respecto", aclara el amigo de Juan Carlos.

El padre del monarca respiró con alivio cuando el pasado 6 de octubre se hizo público que la Corte británica había decidido archivar la demanda que Corinna Larsen interpuso contra él, y en la que le pedía 146 millones de euros por acoso. "Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto, y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada", señaló la juez, Collins Rice, en el fallo.

[Alfonso Zurita, el misterioso primo de Felipe VI, y su relación 'secreta' con Isabel: "Tiene mucho dinero, pero ni boda ni hijos..."]

Tras el juicio, los abogados del emérito comunicaron a los medios de comunicación la satisfacción de su cliente y terminaban la nota con esta frase: "La sentencia restablece las condiciones necesarias para nuevas comparecencias públicas", avisando de forma pública y notoria que la idea de Juan Carlos es "venir a España cuando le plazca y cómo le plazca. Por eso el bofetón de la fiesta de Leonor, a la que entró casi en modo Puigdemont, (es decir en el maletero del coche) y de la que salió de la misma manera".

"¿De nada sirve que no haya hecho nada y que no tenga ni una sola sentencia que le condene a nada? ¿Cuándo se va a levantar este veto absurdo contra la persona que hizo el gesto más generoso en la historia de España?", se pregunta la fuente, amigo del emérito. El ánimo tras la visita relámpago de exmonarca era tan bajo, señala, que cuando se subió en el avión de vuelta rumbo a Abu Dabi tenía idea de hacer una parada en Roma, dónde están varios de sus amigos. Sin embargo, cambió de opinión y siguió hacia su lugar de residencia.

