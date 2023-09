El adiós de la 'influencer' Nicky Newman tras su fallecimiento: "Si lees esto, significa que he muerto"

Se había convertido en una de las grandes referentes en la lucha contra el cáncer en el Reino Unido. En los últimos años, Nicky Newman había pasado sus días combatiendo contra la enfermedad mientras se consolidaba como una joven activista en sus redes sociales.

Con tan solo 30 años, a la influencer le detectaron un cáncer de mama del que no ha podido recuperarse. Sin embargo, la última etapa de su vida no fue fácil, ya que a la enfermedad se le unió un aborto espontáneo y el avance imparable del tumor que los médicos no conseguían frenar.

La británica ha muerto a los 35 años y ha querido despedirse de sus más de 300.000 seguidores con una carta póstuma. Nicky Newman se ha convertido en una gran referente de esta enfermedad durante su lucha. Siguiendo el positivismo de otros influencers como Elena Huelva, la joven sevillana que falleció a los 20 años a causa de un sarcoma de Ewing, Newman ha dado una lección de fortaleza a través de su lucha diaria en Instagram.

La joven empezó a compartir imágenes de la evolución de su tratamiento durante estos cinco años de incesante lucha. Sin embargo, fue hace un mes cuando ella misma anunció que su situación había empeorado.

Tristemente, su marido comunicó que Nicky Newman había fallecido con tan solo 35 años después de luchar durante cinco años contra el cáncer de mama. De hecho, fue el mismo el que publicó el mensaje que la influencer había querido dejar a su público para agradecerles las muestras de apoyo que había tenido durante este tedioso proceso.

"El cáncer finalmente se hizo cargo y está bien"

"Si estás leyendo esto, significa que he muerto, aunque lo hice a los 5 años y medio, nada mal para un pecho en etapa 4", comenzó escribiendo la joven en su última publicación. En esta despedida ha querido dejar claro que ella misma ya sabía cuál sería su final desde que conoció que padecía esta fatal enfermedad. "No perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y está bien, todos sabíamos que esto sucedería", dijo.

En esta línea, ha querido mandar un mensaje de optimismo lleno de energía. "¡Así que prométeme apreciar a quienes te rodean y darles a tus amigos y seres queridos el mayor abrazo! ¡VAYA A AGARRAR LA VIDA! Nunca se sabe realmente lo que se avecina a la vuelta de la esquina, así que no des nada por sentado", añadió.

La influencer también ha querido agradecer a sus admiradores la posibilidad de haber podido desarrollar esta trayectoria en las redes sociales. Ellos tienen ahora la tarea de "continuar con el legado" de Nicky Newman.

"Creo en las energías y si la gente se aferra a la energía positiva que hemos creado a partir de esta y otras páginas similares, entonces siempre estaré contigo. El Sr.G tiene algunas palabras a seguir, ya que ambos queríamos hacer esta parte juntos", ha concluido en su despedida.

En pocos días, la publicación ha superado los 300.000 'me gustas', donde Nicky ha tenido el mayor de los apoyos. Muchos de sus seguidores en Instagram no han dudado en agradecerle "la positividad e inspiración que deja" entre ellos.

"Durante toda la semana sigo haciendo clic en tu página todos los días solo para mirar publicaciones antiguas, ver tu sonrisa y escuchar tu dulce voz", "Me entristece mucho leer esto, Nicky, fuiste una mujer extraordinaria que inspiró a muchos de nosotros a seguir poniendo un pie delante del otro" o "¡Me duele el corazón al leer esto! Esta es probablemente la tercera vez que vuelvo a releer esta publicación", han sido alguno de los comentarios.

