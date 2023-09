La difícil agenda de Felipe VI este otoño: los políticos le pueden truncar su viaje a Dinamarca con Letizia

En todas las familias los principios de curso son complicados, pero sin duda en el hogar de los Borbón Ortiz el 2023/2024 va a ser muy duro, sobre todo para Felipe VI. A esto hay que sumarle que mientras que los españoles han podido disfrutar de unas buenas vacaciones, el Rey apenas ha tenido 10 días tranquilos en agosto. El jefe del Estado se encontraba el 12 de ese mes en Paraguay para acudir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Santiago Peña.

Cinco días después, el 17 de agosto, acompañó a Zaragoza a su hija, la Princesa de Asturias, para su ingreso como cadete de la Academia General. Y sólo 24 horas después recibió a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el palacio de la Zarzuela. Así que el Monarca afronta un otoño que viene complicado en casi todos los frentes sin haber tomado aire en verano.

Un dato muy significativo que ayuda a entender por qué van a ser unos meses complicados para todo el equipo de Zarzuela es que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura es la novena que afronta Felipe VI pese a su corto tiempo como jefe del Estado. Además, el posible fracaso de la investidura de líder popular podría incidir en el cambio de planes en algunos viajes de Estado con Letizia, como el que tiene agendado en noviembre a Dinamarca.

Alberto Núñez Feijóo (PP) en la ronda de consultas del Rey Felipe VI, tras el 23-J. EFE

Aun así, la cifra de nueve rondas de consulta no parece gran cosa, pero cambia la perspectiva cuando se tiene en cuenta que el Rey Emérito, Juan Carlos I, hizo un total de 11 rondas de consulta en casi los 39 años en los que ejerció como máxima autoridad. De las 16 investiduras celebradas -todavía no ha tenido lugar la correspondiente al 23-J-, tres de ellas no consiguieron el respaldo suficiente del Congreso de los Diputados: la de Pedro Sánchez en 2016 y en julio de 2019, y la de Mariano Rajoy en septiembre de 2016.

Dos peticiones, una elección

Por si fuera poco, la primera decisión que tuvo que tomar el Monarca nada más comenzar agosto fue algo inédito en su reinado. Hasta estas últimas elecciones -y aunque en anteriores comicios los resultados hubiesen arrojado escenarios de difícil gobernabilidad o incluso llegando al bloqueo-, el Rey siempre se había limitado a proponer la investidura del candidato que se lo pedía. Pero esta vez tuvo dos peticiones, por lo que Felipe VI tuvo que decidir y finalmente encargó a Feijóo acudir al debate de investidura como candidato a presidente del Gobierno.

"Fue la lista más votada, pero es cierto que no todo el mundo comparte la idea de que fuera una elección acertada, ya que no parece que Feijóo vaya a reunir los apoyos necesarios para su investidura. Por los pasillos del Congreso se cuestiona la decisión de Felipe VI y en mis años dedicándome a esto, nunca había oído críticas de una decisión de la jefatura del Estado", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente cercana al actual Gobierno.

Si las cosas salen como todo el mundo tiene previsto y la investidura del líder del Partido Popular no puede salir adelante por falta de apoyos, le llegará el turno al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Las semanas van pasando y la cita se acerca de forma peligrosa al 20 de octubre, sobre todo si el presidente del Gobierno en funciones no consigue la mayoría absoluta en primera ronda y tiene que buscar la mayoría simple en segunda votación.

Leonor, en los Premios Princesa de Asturias de 2022.

"Y entonces se echan encima los Premios Princesa de Asturias y tenemos un problema, ya que los focos de atención se dividen y el Rey tiene que estar más pendiente de lo que ocurre en Madrid que de lo que ocurre en unos galardones en los que disfruta mucho. A él le encantan esos días en Asturias, y si las cosas van como parece que van a ir, este año poco va a disfrutarlos", comenta a este diario una persona cercana al equipo de Felipe VI.

El calendario de Leonor

La Princesa de Asturias va a ser otro punto de atención para el Rey. Leonor sigue con sus estudios en la Academia Militar de Zaragoza, donde parece que se ha adaptado "perfectamente". "Ya tiene varios amigos y hasta que no jure bandera no tiene permisos de fin de semana. Sólo tiene libre la tarde de los domingos y la pasa con sus compañeros en la capital aragonesa. Eso de que viene todos los fines de semana a ver a sus padres es mentira. Ya le gustaría a su madre, la Reina", revela una persona cercana a la familia Borbón Ortiz.

La hija mayor de los Reyes, además, tiene dos fechas muy señaladas en su calendario de octubre. Además de los premios que llevan su nombre, Leonor jurará bandera el 7 de octubre con sus compañeros de promoción de la Academia General Militar. El acto tiene lugar en sábado para que los familiares de los cadetes puedan acudir y disfrutar de tan importante momento, e incluso si quieren, jurar también la enseña nacional.

"Aunque la primera idea era que fueran todos, los Reyes y la Infanta Sofía, lo cierto es que es probable que la benjamina de la familia se tenga que quedar en Gales, en el colegio. Comienza en breve las actividades de voluntariado y proyectos exteriores. Es una cita que hace especial ilusión a Felipe VI, pero desde luego, el que no va a acudir es su padre, Juan Carlos, que, aunque ha mostrado su interés por el tema a través de sus amigos, es completamente consciente de que su presencia le quitaría todo el protagonismo a su nieta, y eso no es lo que quiere. Por eso ni se lo ha planteado a su hijo", cuenta una persona cercana a Zarzuela.

La Princesa de Asturias, en la Academia General Militar.

El otro día señalado será el de su 18 cumpleaños. El 31 de octubre, Leonor de Borbón Ortiz llega a la mayoría de edad, y como hizo su padre en el mismo momento de su vida, tiene que jurar la Constitución en las Cortes, es decir, en presencia de las dos cámaras: Senado y Congreso. Hace unos días, durante la apertura del Año Judicial en Madrid, Felipe VI aseguró a un grupo de periodistas que su hija iba a jurar la Carta Magna ese día seguro, sin lugar a dudas. "Y así no necesita que esté formado un Gobierno, incluso puede que sea mejor que no esté todavía, ya que lo que tienen que estar formadas son las dos cámaras y esas ya están. La Princesa de Asturias puede hacerlo sin ningún problema", confirma la misma fuente.

La jura del heredero al trono en pleno solemne ante las Cortes está recogida por la Constitución en su artículo 61.2., y lo que Leonor jurará será guardar esta norma y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey, su padre. En las gradas de los invitados del Congreso de los Diputados estará parte de su familia. Se espera la presencia de las dos abuelas, Paloma Rocasolano y la Reina Emérita Sofía, pero el que no estará será su abuelo, el Rey Emérito, al que ya se le ha comunicado que su presencia "sería muy querida en otras circunstancias, pero que, en estos momentos, pues no es buena idea", sentencia la misma fuente.

Un posible viaje truncado

Lo que está todavía en el aire es la cita del 12 de octubre. Es una tradición que los cadetes de la Academia General de Zaragoza del segundo curso, en el que ya se encuentra la Princesa de Asturias, desfilen el día de la Fiesta Nacional por las calles de Madrid. Leonor podría hacerlo con ellos. "Pero todavía se están estudiando todas las posibilidades, tanto sobre conveniencia de que lo haga como por motivos de seguridad. Y otro tema a discutir será si finalmente no desfila y se sienta en la tribuna de autoridades con su padre, ¿lo hará vestida de militar?", se pregunta una amiga de la familia Borbón Ortiz.

Pasado el mes de octubre, los planes de los Reyes también están en el aire. Un otoño en el que planificar está siendo más que complicado en Casa Real. Felipe y Letizia tienen previsto en noviembre un viaje de Estado a Dinamarca, donde le recibirán la Reina Margarita y los herederos al trono, Federico y Mary. Pero esta cita, que lleva varios años pendiente de poderse realizar tampoco está fija, ya que, si ninguno de los candidatos consigue formar Gobierno, el Rey tendrá que volver a convocar elecciones generales, y durante las campañas electorales, la Familia Real no realiza viajes de Estado ni actos importantes para no influir en el voto de los españoles.

El caso es que los próximos meses la planificación para el equipo de Zarzuela está siendo un verdadero rompecabezas. Hay muchos frentes abiertos para intentar decidir cuál es el mejor camino a seguir. O mejor dicho, y siguiendo la política del Jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín -que se adquirió desde el primer día del reinado de Felipe VI-: "Cuanto menos se hable de nosotros, mejor".

