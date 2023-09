Pepe 'Masterchef': "Hay sectores que pueden ser prescindibles y la hostelería lo es"

La octava edición de MasterChef Celebrity ya está en marcha con 15 nuevos famosos cocinando y enfrentándose a pruebas para ver quién se lleva el premio final del programa: 75.000 euros que destinará a una causa solidaria y el trofeo del programa.

Un año más, los jueces y presentadores seguirán siendo Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que evaluarán con la ayuda de chefs invitados los platos que realicen Los Morancos, Jesulín de Ubrique, Eduardo Casanova o Toñi Moreno, entre otros.

EL ESPAÑOL ha charlado con Pepe para hablar de lo que le espera a los espectadores de esta nueva temporada del talent culinario de Televisión Española, producido por Shine Iberia, pero también ha opinado sobre los temas más destacados de la actualidad como la formación del nuevo gobierno o el ‘Caso Rubiales’, entre otros.

Pepe Rodríguez es un declarado seguidor madridista y, como tal, mientras preparaba la nueva edición de MasterChef y estaba al frente de su negocio, el restaurante El Bohío en Illescas (Toledo), ha estado pendiente de la actualidad del Real Madrid.

Como gran parte de la afición, el cocinero se muestra desilusionado por los rumores de todos los veranos de la llegada de Mbappé al conjunto blanco y que nunca se produce: “Creo que es una mentira. Florentino Pérez no se ha postulado nunca y ha que dicho va a venir. Si él dice que viene, lo ficha, Florentino se las gasta así. Pero es verdad que es más la prensa que lo azuza y lo aviva que otra cosa, generando unas expectativas que luego no existen”.

Pregunta.— ¿Cómo ve al Real Madrid esta temporada?

Respuesta.— Tenemos un muy buen equipo, pero claro, cuando se te lesiona Courtois al principio de la temporada, el portero, que es el mejor del mundo y que hemos ganado una Champions gracias a él. Luego se lesiona uno de los centrales más importantes tenemos como Militao, ya hora le pasa lo mismo a Vinicius… ¡Menos mal que nos está dando alegrías Bellingham!

Tenía ganas de ver al inglés, me gustó mucho en el último partido contra el Getafe, si sigue así nos va a dar muchas alegrías. Esa madurez, esa manera de jugar, esa soltura, mete goles, sabe dónde hay que tocarla, se va, la trae, la lleva, la para, la quita, la da... ¡Ufff! Es un chaval que, a pesar de su edad, muestra esa madurez en un equipo en el que muchos se asustan al entrar en el vestuario… Me parece un jugadorazo, esa es la suerte que tenemos, pero nos faltan más refuerzos.

Kepa es un porterazo, no cabe duda, pero su llegada ha sido fruto de improvisación por la lesión de Courtois, aunque es un gran guardameta. En resumen, tenemos un equipo justo y hay que ir recuperando gente.

P.— ¿Pudo ver el éxito de la selección española femenina en el Mundial?

R.— Solamente vi parte de la final porque es verdad que no he seguido mucho el fútbol femenino, pero han hecho historia y es una cosa extraordinaria para el deporte español y para el femenino. Su evolución, sobre todo en estos últimos años, ha sido bestial. El Real Madrid lo vio y creó la sección porque no la tenía y sí el Barça, el Atlético de de Madrid, el Athletic, el Levante… Hay tirón.

P.— ¿Qué opina del ‘Caso Rubiales’?

R.— Un señor que representa una institución no puede hacer eso. No solo lo del beso estuvo mal, también lo de tocarse sus partes el palco… está representando una institución y tiene que saber estar.

No me imagino a Florentino Pérez o al presidente de la FIFA exaltados como estaba él. Tiene que guardar la compostura, hay momentos de emoción con un gol, por ejemplo, que te puedes abrazar a la persona que tienes al lado, pero hay saber estar y, este hombre, por desgracia, no lo hizo.

Pepe Rodríguez con Marcos Senna sujetando una camiseta del Villarreal. Cedida

P.— Rubiales debutó en Primera División con 27 años en el Levante.

R.— No conocía su trayectoria, solo que había sido jugador profesional, pero no en qué equipos (Rubiales pasó en su trayectoria deportiva por el Guadix, Mallorca B, Lleida, Xerez, Levante, Alicante y el Hamilton escocés). Uno puede haber sido un futbolista mejor o peor, pero luego a lo mejor puede ser un gestor extraordinario y saber estar en su puesto, pero este hombre ahí se ha equivocado totalmente.

"Cómo está el país..."

El cocinero se caracteriza por hablar siempre claro y la actualidad política, que tanto influye en su negocio personal, es otro de los temas que aborda Pepe sin ningún problema. “Cómo está el país políticamente hablando…”, afirma resignado.

“Es una lástima que los dos grandes partidos de este país no se entiendan, eso sí que es una gravedad absoluta, y también que estemos en manos del 0,5% de los votos de un país para que puedan decidir el devenir de la nación o estar condenados a estar con ellos”, señala el toledano.

P.— ¿Cómo ve la situación política actual?

R.— Sé que hay que hablar con todas las fuerzas, lógicamente, como no puede ser de otra manera, pero no puede ser que la clave para decidir esté en manipular y extorsionar. Es una tragedia que los dos grandes partidos no tengan narices a decir: “Oye, yo te cedo esto, yo te cedo al otro”. Los dos, en igualdad de condiciones, aunque uno haya tenido más votos que el otro. Que se pongan de acuerdo los dos para llevar el país a medias.

Pero es que eso no interesa, nos manipulan, nos llevan, nos mienten, nos dicen… Ellos tienen un negocio que se llama sus partidos políticos y se deben a ellos, el pueblo es secundario. Y eso lo sabemos todos. El pueblo está anestesiado, quiere ver MasterChef para distraerse y desconectar (risas).

P.— ¿En qué afecta a su negocio la inestabilidad política?

R.— Afecta a todo y en todos los ámbitos. La hostelería es una parte del PIB importante de este país, pero es prescindible, la gente no tiene por qué ir a cenar a un restaurante o acudir a un bar a tomar una caña, pero sí tienen que comprarse un pantalón para vestirse y si tienen que comprar huevos, por ejemplo, para comer en casa. Hay segmentos que pueden ser prescindibles y la hostelería lo es. La hostelería funciona muy bien cuando el país va muy bien. Por eso nos afecta a todo esto cuando no va bien porque baja el consumo.

La boda de Falcó

Pepe y sus compañeros de ‘MasterChef’ fueron algunos de los invitados de la boda de Tamara Falcó en julio y, como profesional de la hostelería y juez de la marquesa de Griñón en su paso por el programa de RTVE, el toledano no pudo evitar evaluar el menú de la cena.

De izquierda a derecha: Samanta Vallejo-Nágera, Tamara Falcó, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Cedida

P.— ¿Qué le pareció el menú de la boda de Tamara e Íñigo Onieva?

R.— Fue muy bueno, pero no es un menú para dar en una boda, y Eneko Atxa lo sabía porque es uno de los grandes cocineros de España y del mundo. Tengo mucha amistad con él y le vi allí currando, sufriendo, como un cocinero de raza, haciendo los pichones al momento, que eso es una bestialidad, eso solamente se hace en la alta cocina, y me comí uno que para una boda es extraordinario.

¿Es el pichón el plato que hay que dar en evento así? No lo sé, él me dijo que se lo habían pedido... No es lo mismo comer en El bohío que luego el del Bohío cocine en una boda, hay que saber diferenciarlo. Eneko quiso echar el resto, pero hubo pequeños desajustes como la quisquilla, que en su restaurante es un 10, pero en la boda fue un 8,5. Si miramos con perspectiva lo que cenamos, es un pedazo menú, pero si me pongo tiquismiquis, lo habría cambiado para que la mayoría de la gente lo habría disfrutado más, pero jamás diría que le menú fue malo porque nunca le va a gustar a todo el mundo.

Dana en Illescas

Como en gran parte de España, Toledo sufrió los efecto de DANA la semana pasada, y que todavía están haciéndolo con las lluvias torrenciales. “En Illescas pegó, pero no como en pueblos de alrededor como el de mi padre, lo ha arrasado. Ha sido una bestialidad”, señala el cocinero.

Los terribles efectos de la DANA en la localidad toledana de Cobisa

La pandemia también hizo sufrir mucho a la hostelería, que todavía está remontando de esa mala época: “Ha habido un momento de recuperación muy rápida, ha sido un año muy bueno. Pero no todos van a ser así, cuidado. Estamos en un momento de atarse los machos, como se suele decir vulgarmente”, añade Pepe.

P.— ¿Cómo es la situación actual de la hostelería?

R.— La hostelería está baja. Sí, los bares están llenos, hay mucha gente en ellos, pero gasta menos, lógicamente, porque todo cuesta mucho más, como un 30 o 40% que hace un año y medio. Y eso no lo podemos repercutir del todo en los clientes porque no podrían venir. Se nota una ralentización del consumo, te lo aseguro, por lo menos por mi negocio.

El que gastaba 300 euros, ahora gasta 200; el que gastaba 200, gasta 100; y el que gastaba 100, ahora gasta 25. A lo mejor se toma dos cañas nada más, y eso es proporcional, nos pasa a todos porque al final esto es una cadena.

P.— ¿Los autónomos son los grandes perjudicados de la situación actual?

R.— Sí y lo argumento con un ejemplo, en El Bohío somos veinte personas trabajando y tengo a cinco personas de baja: ¿Sabes lo que es eso para una empresa pequeña como la mía? ¡La bomba!

Mastechef Celebrity VIII

El toledano ya está inmerso en la emisión de la nueva temporada del talent culinario de RTVE y Shine Iberia, que se estrenó el pasado jueves con un gran éxito de audiencia: Un 18,2% de cuota de pantalla y 1.278.000 espectadores, liderando la noche frente a la oferta del resto de cadenas.

Los famosos de esta edición (Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín) se enfrentarán a las pruebas míticas, como los robos, las batallas o seguir al chef.

MasterChef Celebrity VIII y sus componentes. Cedida

Pero también tendrán que superar pruebas nuevas como preparar una auténtica masa de pizza utilizando la técnica italiana del boleo; replicar un plato típico de otro país haciendo match con los ingredientes que forman parte de la cultura gastronómica de dicho lugar; enfrentarse a la centralita ‘MasterChef’, con unos telefonistas de lo más cómicos que tendrán las claves de las recetas a preparar; o un bingo para cocinar con los ingredientes que estén en sus cartones.

P.— ¿Qué puede contar de las novedades de ‘MasterChef Celebrity’ esta temporada?

R.— Nos gusta hacer cosas que no hayamos hecho nunca, innovar… Les hacemos hacer una pizza, pero les hemos traído al mejor pizzero del mundo y tienen que hacer una acrobática, eso es divertidísimo y maravilloso, aunque ellos hacen unos churros… Es que les llevamos la límite. En el bingo, en vez de números les salen ingredientes, técnicas o productos para hacer los platos, por ejemplo.

P.— También ‘MasterChef’ visita por primera vez Ceuta.

R.— Sí, ya solo nos queda Melilla y ya hemos recorrido casi toda España. Es una maravilla de sitio, desde el desde Málaga en helicóptero a la localización de la prueba, me ha parecido uno de los exteriores más bonitos que hemos hecho. Además, yo tampoco había estado nunca y ver la península desde allí, desde esa posición, es precioso.

P.— ¿Qué aportan los concursantes de este año?

R.— Con Los Morancos, la risa está asegurada; Eduardo Casanova es un espectáculo, hay que conocerle, es un tío fantástico y un personaje único. A Blanca Romero no la conocía, me parecía muy seria y no lo es; Toñi Moreno es una mujer extraordinaria y maravillosa; conocer a Laura Londoño, la actriz de ‘Café con aroma de mujer’, que es maravillosa, encantadora y muy trabajadora. Álvaro Muñoz, un clásico de la televisión, un profesional de los realities, pero un grande y un currante. ¡Qué podemos decir de Jesulín de Ubrique! otro al que tampoco le faltan programas, tiene muchas tablas; y puedo presumir decir que he hecho trabajar a Jorge Sanz, que no lo puede decir todo el mundo (risas). Es una edición extraordinaria, de verdad.

