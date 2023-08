Los últimos bomberos toreros: sólo 8 bolos y luchando "contra el bulo" de que están prohibidos

Son 14, entre técnicos y artistas. "Toreros" puntualiza Daniel Calderón. "Pertenecemos al sector taurino, cotizamos con el mismo epígrafe... y la tauromaquia está protegida en todas sus vertientes, incluida la nuestra". Daniel es integrante y el portavoz de 'Diversiones en el ruedo', una de las dos únicas compañías que existen actualmente en España. Herederas de los conocidos 'bomberos toreros', tras su disolución muchos de sus integrantes que están hoy en 'Diversiones en el ruedo' y provienen de aquel recordado espectáculo cómico taurino.

Hoy, los 14, que llevan trabajando juntos desde 2016, lamentan que únicamente han conseguido este verano 8 bolos. "Tras la pandemia fueron 4, luego subimos... y este verano, sólo 8. Estamos intentando sobrevivir". Para lo que queda de verano tienen alguno que otro en Ávila y en Ciudad Real.

La puntilla ha sido la interpretación de la Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, aprobada el pasado mes de abril. En ella, y a petición de ERC, se establecía la prohibición legal de celebrar espectáculos públicos, incluidos los taurinos, que supongan vejación para personas con discapacidad.

Pero por otro, la misma normativa recoge que "las personas con discapacidad puedan participar en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas, comprendidos los taurinos, sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad". De ahí que todavía los llamen de algunos ayuntamientos, aunque sean muy pocos.

Uno de los integrantes de la compañía, durante uno de los espectáculos. Cedida

Sin embargo, durante su aprobación, el director general de Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martín, subrayó que el espectáculo se prohibiría. "Superamos la España en blanco y negro con la prohibición de estas prácticas", porque "un Gobierno decente no puede permanecer equidistante ante espectáculos como el bombero torero, que someten a humillación a personas con enanismo en plazas públicas de nuestro país", añadió Martín, quien además padece displasia ósea, un tipo de enanismo distinto de la acondroplasia.

"Nosotros nos reunimos con ellos", explica Daniel Calderón, "para explicarles que hay muchas maneras de defender la discapacidad". "Pero Martín", cuenta, padece otro tipo de enanismo que hace que "se tiene que sentar cada dos por tres porque no puede estar mucho rato de pie. En esta compañía se salta, se corre... son profesionales taurinos, y no quieren ninguna ayuda de nadie en forma de pagas". Únicamente quieren "trabajar en lo que desean y en lo que les gusta".

Calderón sostiene que "me hace gracia eso de que a los que trabajamos en esto nos quieren reinsertar laboralmente. Ni que fuéramos violadores", espeta. "Somos todos mayores de edad, y jamás nos hemos sentido denigrados ni hemos recibido una sola queja. Tenemos derecho a trabajar en lo que queramos. Esto es una profesión tan digna como vender cupones".

"El bulo"

A partir de abril, "se propagó el bulo de que está prohibido, así que los ayuntamientos, por falta de conocimiento, no nos llaman", suspira Daniel. El pasado 18 de agosto iban a actuar en pueblo de Córdoba, "pero luego llamó la Junta de Andalucía y advirtió al Ayuntamiento que no presentaran ningún tipo de solicitud, porque se la iban a denegar". Eso sí, puntualiza, "el aviso no fue por escrito. Si es por escrito interponemos una querella criminal". Ya han puesto dos. Una, en Andalucía y otra en Extremadura por haber plasmado en papel la denegación del espectáculo.

A raíz de la aprobación de la normativa, y de las "trabas, trabas y trabas" que se están encontrando, en la pequeña compañía "estamos demostrando, con nuestro abogado, que lo de que estemos prohibidos no es verdad".

Así las cosas, califican lo que están viviendo como un atropello. "Estamos siendo ninguneados. Primero, por el mundo de la tauromaquia, al que pertenecemos. Y segundo, por los políticos, que dicen que están a favor de los toros pero sólo por los votos".

