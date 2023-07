El verdadero significado de la gaviota, el logotipo del Partido Popular: este su origen y su creador

Quizás una de las confusiones más extendidas es sobre el verdadero significado del logo del Partido Popular. Seguro que hay miles de millones de simpatizantes de este partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es el verdadero significado de su logo. Los hay los que defienden que se trata de una gaviota, y otros que aseguran que es un charrán. Por ello, desde EL ESPAÑOL os mostramos el origen y significado real de este partido.

El logotipo del Partido Popular (PP) es un símbolo que representa a dicho partido político en España desde su fundación en 1989. Este consiste en una imagen estilizada de un charrán en vuelo. La elección de este animal se le atribuye a la idea de libertad, fortaleza y adaptabilidad.

En este caso, popularmente y dentro de los estatutos del PP se denomina como “una gaviota”. Sin embargo, este no era el propósito del autor Martínez Vidal. La justificación de ello reside en que la gaviota es un ave carroñera y que vuela bajo y el charrán es un ave marina que vuela alto, no come basura y es más pequeña y ágil. "Somos un partido que no nos debemos meter entre la basura y ponemos las miras muy altas", explicó el diseñador en Es la Tarde de Dieter de esRadio hace años.

Antonio Ruiz Valdivia. Huffington Post.

La elección de este animal se remonta a la década de 1980 cuando el partido Alianza Popular (predecesor del PP) estaba buscando un nuevo símbolo. Manuel Fraga, el entonces Presidente del AP, buscaba un símbolo que transmitiera los valores de modernidad, libertad y cercanía al mar, ya que España es un país con una importante zona costera.

Desde su inicio, en 1989, el logo del Partido Popular ha sido objeto de muchos cambios. Algunos de los más importantes han sido: sustituir “Partido Popular” para introducir únicamente sus siglas “PP”, cambiar el fondo a naranja en vez de a azul.

El último cambio de imagen estrenado por el PP fue a finales de 2022, donde la dirección nacional del PP decidió alterar colores del logo, potenciando los colores blanco y azul.

