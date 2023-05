Los 200 conductores que ha formado la academia de Andrés para trabajar en Alemania por 2.600 €/mes

Desde 2019 han enviado ya a Alemania a 200 personas que se han sacado en su autoescuela los carnés de conductor de camión y de autobús. "Hace cuatro años la demanda era tal que las empresas de transporte alemanas pagaban los permisos al completo: unos 1.300 euros por persona. Buscaban 500 conductores de autobús y camión y lo pagaban todo".

Por pagar, facilitaban hasta 3 meses de alojamiento y la mudanza desde España. Lo cuenta Andrés Caballero, de la Autoescuela Acción, con varias sedes en distintas localidades de la provincia de Córdoba. La autoescuela trabaja con una empresa mediadora que es la que representa a las asociaciones de empresas de transporte alemán, tanto públicas como privadas, que son las que contratan a los españoles.

Hoy ha bajado la necesidad y las empresas de transporte ya no se hacen cargo del coste del permiso, pero siguen reclutando y formando a españoles que quieran trabajar como conductores de autobuses de transporte urbano y como camioneros. ¿La remuneración? Mil euros más que con el mismo trabajo en España, con un estricto cumplimiento de las horas pactadas, una más que notable remuneración de la hora extra al margen del sueldo, facilidades para la conciliación, ayudas por hijo, compensaciones fiscales según el estado civil, bonus por aprender el idioma...

"En Alemania, la adaptación de la directiva europea exige para obtener la capacitación 130 horas teóricas y 80 de prácticas. El Real Decreto en España, 130 horas y 10 horas de prácticas. Por tanto, aquí en España se exige menos tiempo y dinero. Por eso los alemanes descartan ese certificado de profesionalidad", explica Caballero a EL ESPAÑOL.

Este es el motivo principal de su necesidad de cubrir puestos como conductores. Pero hay otro más: "En Alemania hay una apuesta enorme por el transporte público colectivo. Tanta, que es una necesidad. Eso nos pasará a nosotros dentro de 20 años".

Además, a diferencia de lo que ocurre en España, no se exige experiencia previa. "Para el carné y el curso de capacitación se requieren seis meses. Pues al día siguiente de terminar y con el permiso D en la mano, ya hay trabajo. la experiencia se adquiere allí, trabajando. Te forman ellos", explica Caballero. ¿El precio del permiso? En total, unos 1.500 euros, teniendo en cuenta que se suelen hacer más clases prácticas que las pactadas de antemano. Aun así,"no hay una formación que se amortice tan rápido como ésta", asevera.

La autoescuela, gracias a la posibilidad de obtener el Certificado de Capacitación Profesional (CAP) on line, tiene alumnos de toda España. "Ahora mismo tenemos un grupo con andaluces, pero hay gente de Ceuta, País Vasco, Badajoz..." Todos, con las vistas puestas en trabajar en el país germano.

Rocío y Antonio

El 'vente a Alemania, Pepe' no es únicamente porque haya trabajo estable como conductores: es porque la remuneración es muy superior a la que se obtiene en puestos similares en España. De ello dan fe Antonio y Rocío. Él, de Peñarroya y ella, de Fuente Obejuna (Córdoba). Rocío no lograba estabilidad laboral y Antonio, empresario, no se lo pensó. Ambos son hoy conductores de autobús en Frankenthal, entre Stuttgart y Frankfurt. Se fueron a Alemania recién casados, en julio de 2021.

Antes de llegar a Alemania se enteraron las distintas categorías fiscales existentes en función de su estado civil. "Los solteros y sin cargas familiares son de la categoría 1. Pagan unos 200 euros más en impuestos que los que estén casados o tengan pareja", explica este cordobés.

Antonio, conduciendo el autobús en Alemania. E.E.

Antonio y Rocío se casaron justo antes de irse para entrar en la categoría 3, la de matrimonios o parejas. En su caso, sin hijos. Si los tuvieran, recibirían la kindergeld, una ayuda de 250 euros por hijo al cargo. Además, según el sueldo, "si uno de los dos cónyuges gana menos que el otro, por debajo de 1.700 euros, recibe 350 euros como compensación".

Antonio atiende a este periódico al acabar su jornada laboral, a las 2 de la tarde. "Nosotros trabajamos 170 horas mensuales obligatorias. Nos dan la planificación a principio de mes. Hay jornadas de cinco horas, de cuatro, de ocho... eso sí, si se pasan las 170 horas, la hora extra es un 25% más". Además, trabajar un domingo o festivo se estipula como hora extra.

Él y Rocío, aun sin hijos, trabajan en la misma empresa de autobuses "y nos combinan los turnos y las vacaciones para que podamos estar juntos".

-¿La vida en Alemania es más cara que en España?

- Aquí el sueldo es mil euros más de lo que ganaría en España. Pero en España, la leche está a un euro y aquí, a 1,05. La vida no es más cara: lo que son más bajos son los sueldos de España.

¿Y el alquiler? "El alquiler de un piso de cien metros y tres habitaciones oscila entre los 800 y los mil euros, según la zona. Vivir en Alemania es más barato que vivir en España".

Continua Antonio relatando que engrosar las listas del paro en Alemania es un trauma. "Si a mí me despiden y me apunto en el paro, me llaman a los 3 días ofreciéndome un empleo. Y lo tengo que coger, aunque luego me salga otro mejor. Porque si no lo acepto te quitan los beneficios. Me parece una buena política para que la gente trabaje. Tampoco hay okupación, porque no se permite el empadronamiento. Y para percibir ayudas hay que estar empadronado".

La pareja advierte que en dos años "hemos ahorrado más que en 10 años trabajando en España. Volveremos algún día a montar algún negocio. Pero hoy gano dinero y ahorro. Allí me endeudaba, me quitaba la deuda y me volvía a endeudar. Era un sinvivir. Y aquí lo notas porque además de ahorrar, compras, pagas y no te miras tanto el bolsillo como en España".

