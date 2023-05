Guillermo, el hostelero de La Rioja, abrió la puerta a sus asesinos: "Los atracadores lo conocían"

"Hay gente donde Guillermo". Fue, quizás, la frase más repetida desde primera hora de la mañana del martes en Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja). Decenas de personas —además de varios coches de la Guardia Civil y una ambulancia— se agolpaban asombrados a las puertas de la vivienda para averiguar qué había sucedido. Pero en un pueblo de poco más de 400 habitantes, a media mañana, la noticia ya había corrido como la pólvora. Guillermo, el de la bodega, el de toda la vida, había sido asesinado en su propia casa.

Así lo confirmaba la Guardia Civil a lo largo de la mañana del martes. Cerca de las 08:30 horas, la Benemérita recibía un aviso alertando de la aparición del cadáver de un varón de 78 años en el interior de su domicilio. A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Guillermo Castillo tendido en el suelo y con signos de violencia por heridas de arma blanca. Y es que, tal y como apuntaran las primeras informaciones, el suceso se había producido durante un atraco en el interior de su vivienda que finalizó con una brutal agresión.

Desde entonces, en el pueblo no se habla de otra cosa. Calle por la que se transite, calle en la que se habla de Guillermo, uno de los residentes más conocidos entre los vecinos del municipio. Desde hace más de 40 años, el riojano regentaba Bodega Guillermo, un establecimiento de referencia en la región y con el que había logrado llevar a Cuzcurrita de Río Tirón a lo más alto. Por el momento, la Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido para tratar de esclarecer los hechos. Pero a pesar de ello, son muchos los familiares y amigos —includo el alcalde del municipio— quienes piensan que los atracadores conocían a Guillermo y que el motivo de la agresión pudo ser el dinero en metálico que guardaba en casa.

Imagen de Guillermo en el interior de su restaurante.

La vida en Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja) es, por norma general, más que tranquila. Quizás sea por eso por lo que sus habitantes todavía no logran salir de su asombro tras haber saltado a las portadas de los periódicos y los sumarios de los telediarios por lo ocurrido el pasado martes. Guillermo Castillo, uno de los vecinos más conocidos entre los residentes del municipio, había sido asesinado en su propio domicilio después de sufrir una brutal agresión durante un atraco.

Desde entonces, han sido muchos los riojanos que se han trasladado al municipio para mostrar su apoyo a los familiares y allegados del fallecido, un vecino muy conocido en el pueblo por el restaurante que regentaba desde hace más de 40 años: Bodega Guillermo. Por allí, según indica el alcalde de la localidad, Román Urrecho, han sido miles las personas que han pasado para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona. Prestigiosos médicos, escritores y gran parte de la población del País Vasco, sobre todo de ciudades como San Sebastián y de Bilbao. "En los años 80 venían hasta autobuses desde Madrid. Él ha sido el que ha dado a conocer Cuzcurrita entre la gente", asegura a EL ESPAÑOL.

Durante el invierno, son poco más de 400 los vecinos que allí residen. Sin embargo, en temporadas estivales, o por motivo de la celebración de eventos especiales, el municipio se abarrota de visitantes procedentes de toda España. Un hecho que ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando por motivo de la celebración de una jornada de puertas abiertas de varias bodegas de la zona, la población se incrementó por unos días.

Una celebración que no solo pudo causar la llegada de personas ajenas al pueblo sino que, tal y como creen los vecinos del municipio, podría haber sido el detonante para organizar el atraco en la vivienda de Guillermo. "Hasta que no se levante el secreto de sumario no se sabe nada, pero sí pudo ser por el tema del dinero. Habían sido fiestas y Guillermo haría una buena recaudación ese día. Ya de por sí, le gustaba tener dinero en casa", cuenta Román Urrecho, el alcalde del municipio, a EL ESPAÑOL.

Y no solo eso. Tal y como se ha podido saber en base a las primeras informaciones arrojadas, habría sido el propio Guillermo quien habría abierto la puerta a sus atracadores. Un hecho que ha llevado a muchos de los habitantes de Cuzcurrita a pensar que los agresores conocían de cerca a Guillermo o que incluso podrían trabajar para él. "No se puede especular si eran del pueblo o de los que trabajaban para él, pero es verdad que si les abrió es porque les conocía", apunta.

La entrada principal a Bodegas Guillermo, el negocio de Guillermo Castillo. EFE

Y es que, según apuntan, si una cosa caracterizaba a Guillermo, además de su dedicación a su proyecto empresarial durante más de cuatro décadas, era su carácter "confiado" con la gente. "Era un poco inocente y se fiaba mucho de la gente. Yo he tenido mucha amistad con él. Si ibas a comer te invitaba a su propia casa. No a la bodega, te subía a su casa. Quizás fallaba de eso", añade Román.

Su historia

En Cuzcurrita de Río Tirón no había nadie que no conociera a Guillermo. Hijo del pueblo, nacido en él y con una historia familiar vinculada al municipio durante décadas y décadas. Los vecinos que le conocían le definen como una persona trabajadora, ambiciosa y que siempre he tratado de llegar a lo más alto con su negocio. "Él trabajaba en las viñas para unos agricultores, pero tuvo la oportunidad de coger la pescadería y vio la oportunidad de montar lo que era su restaurante", cuenta el alcalde del municipio a EL ESPAÑOL. Desde entonces, su establecimiento, el que fue ampliando su espacio con el paso de los años, se fue convirtiendo en toda una referencia para la región de La Rioja.

Con los habitantes del municipio se comportaba como un amigo más. Y no solo con los de su mismo pueblo, sino también con los de los alrededores. "A los de Miranda, ahora por San Juan, les solía hacer la comida a las peñas. Les ponía caparrones porque decía que como los de Castañares y como el agua de Cuzcurrita no había ninguna. Por eso se los llevaba para hacerles allí la comida", asegura.

Desde que en la década de los 80 comenzara con su negocio, fueron miles los visitantes que hicieron de Cuzcurrita una parada obligatoria para disfrutar de la mejor gastronomía local. Sobre todo para los habitantes del País Vasco, que muchos llegaron incluso a comprar terrenos y viviendas en el municipio para tener allí una casa de vacaciones. "De hecho, nadie se enteró de nada la noche en que ocurrió por eso. Los vecinos de enfrente suya son de Madrid y no estaban y el resto de casas son de gente de Bilbao. Si hubiese sido el fin de semana, que vino tanta gente, igual sí", confiesa.

Guillermo Castillo en el interior de su bodega.

Una persona completamente volcada con su trabajo y que daba su vida por su negocio. Su día a día era más que rutinario. Trabajar, trabajar y, cuando podía, salir a tomar café a eso de las 16:00 horas. "Desde chaval no se ha dedicado a otra cosa que a eso. Que yo sepa no se ha ido ni de vacaciones", apunta Román.

El Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de su vecino Guillermo Castillo. Pero a pesar de ello, desde el Consistorio aseguran estar en contacto con las autoridades para conocer en todo momento la última hora del caso y, si fuese conveniente, ampliar los días de luto. Sobre la familia del fallecido, el alcalde ha confesado no haber podido hablar de forma distendida con Yolanda, la hija de Guillermo, debido al estado de shock en el que se encuentra tras lo ocurrido. La víctima, que tenía otro hijo que en la actualidad reside en Santo Domingo, había quedado viudo hace apenas tres años.

El Ayuntamiento ha organizado este miércoles un acto conmemorativo en la plaza del municipio, donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio en memoria del que fue, durante muchos años, todo un héroe y referente en Cuzcurrita. Mientras tanto, la unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos tras haber decretado secreto de sumario.

