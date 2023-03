El jurado declara culpable por unanimidad a Javier Almeida del asesinato del niño Álex en Lardero

El jurado ha declarado culpable por unanimidad a Francisco Javier Almeida de la agresión sexual y posterior asesinato del pequeño Álex, un niño de 8 años, en Lardero (La Rioja).

Tras casi dos días de deliberación, así se ha pronunciado este jueves el jurado del llamado caso Lardero, compuesto por ciudadanos que no son profesionales de la Justicia y elegidos por sorteo. "Lo declaramos culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor Álex, que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse para evitar su muerte", ha relatado el portavoz.

"Así lo hizo [Almeida] con el fin de ocultar que había realizado previamente actos de contenido sexual con el menor", ha añadido. El jurado también solicita que en la sentencia "no se proponga al Gobierno de la Nación" el indulto del condenado.

El veredicto también da por probado que el pederasta, de 55 años de edad, localizó al menor en un parque cercano a su casa. Y que logró engañarle para conducirle a su domicilio, "donde realizó actos de contenido sexual" con el niño. "Consideramos probado que el menor estaba con vida cuando se cometió la agresión sexual", ha añadido el portavoz del jurado pasadas las siete de la tarde de este jueves.

En una de las últimas sesiones del juicio, que ha tenido lugar a lo largo de estas dos semanas previas, el acusado pidió perdón tras reconocer que acabó con la vida del niño. "Lo siento, no era mi intención matarlo; me arrepentí de verdad", manifestó. Los hechos sucedieron a finales de octubre de 2021.

Ahora, en base al veredicto del jurado, el magistrado-presidente del mismo deberá redactar la sentencia. La Fiscalía solicitó prisión permanente revisable para el acusado por la muerte del niño y 15 años de cárcel por haberle agredido sexualmente.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el Ministerio del Interior concedió a Almeida la semilibertad en contra del criterio de la prisión en la que estaba encarcelado.

Posteriormente, y gracias a esta decisión de Instituciones Penitenciarias, el preso pudo acceder a la libertad condicional de la que gozaba cuando mató al niño. Este tercer grado que le concedió Interior era condición sine qua non para poder luego quedar en la calle bajo vigilancia.

Antes de serle concedida la semilibertad, Francisco Javier Almeida estaba en prisión por el llamado crimen de la inmobiliaria. En el año 2000, fue condenado a 30 años de cárcel por agredir sexualmente y con violencia a una mujer, a la que posteriormente apuñaló en el pecho hasta provocar su muerte. Por el primer delito se le impuso una década de prisión. Por el segundo, 20 años.

En aquel crimen, se le aplicó la agravante de reincidencia, ya que había sido condenado anteriormente a siete años entre rejas por otro delito de agresión sexual, cometido en 1993. La sentencia por el crimen de la inmobiliaria fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en julio del 2000 y por el Tribunal Supremo en 2001.

No obstante, el pasado enero, la Ley del sólo sí es sí provocó la rebaja de 8 años de la condena por aquel crimen. Almeida, no obstante, no quedó en libertad, ya que se encontraba en prisión provisional a la espera de que comenzase su juicio por el asesinato del pequeño Álex en Lardero.

