La misteriosa muerte de Leslie y Kevin: hallan sus cuerpos separados tras 4 meses desaparecidos

Desde el pasado mes de noviembre no se tienen noticias sobre Leslie Hoorelbeke y Kevin Trompat, de 22 y 21 años. Se les perdió la pista en un pueblo de Francia, Deux-Sèvres. Desde hace cuatro meses, tanto sus familiares como los investigadores que lideran el caso no se explican qué pudo pasar con ellos, aunque no perdían la esperanza de encontrarlos sanos y salvos.

Entre las primeras hipótesis estaba que se hubieran fugado juntos, aunque poco después las autoridades lo descartaron tras hablar con la familia y esta lo considerara poco probable. Según pasaban los días y en vista de la falta de pistas que permitieran a los detectives dar con su paradero, todo parecía indicar que el fin sería trágico. Las autoridades dieron con sus cuerpos sin vida este fin de semana. Estaban enterrados a decenas de kilómetros del pueblo en el que desaparecieron.

A pesar de no tener importantes pesquisas durante meses, en las últimas semanas, la policía había hecho grandes avances tras interrogar y, posteriormente, detener a tres personas de 22 y 23 años. Dos de las personas arrestadas conocían a la pareja. Estas personas habrían sido las que habrían proporcionado las indicaciones necesarias para hallar los cuerpos de la pareja. Las autoridades manejan como principal hipótesis de la muerte de Leslie y Kevin un asunto relacionado con el tráfico de drogas.

Leslie Hoorelbeke.

La distancia entre los cuerpos de ambos fallecidos también ha llamado la atención a los agentes ya que se encontraban a mucha distancia entre sí. El cuerpo de la joven fue encontrado por los agentes en el bosque de Virson, un pueblo de no más de 700 habitantes, en cambio, el cadáver del chico lo encontraron en Puyravault, a, aproximadamente, 40 kilómetros. A pesar de que los cuerpos no han sido oficialmente reconocidos ni identificados, los medios franceses ya dan por sentado que ambos cadáveres corresponden a los desaparecidos. En las próximas horas se procederá a la realización de la autopsia para conocer cuáles fueron las causas de la muerte.

Leslie Hoorelbeke y Kevin Trompat desaparecieron la noche del 25 al 26 de noviembre, cuando se dirigían de vuelta a casa tras pasar la tarde con un amigo. Junto a la pareja también iba Tom, un amigo de ambos, quien le prestó la casa para que pasaran la noche. Este joven está ahora detenido por la polícia.

Gendarmería francesa.

Tom y Nathan Badki fueron interrogados y, más tarde, arrestados. El primero está acusado de secuestro y Badki, entre otros delitos, se le imputan secuestro y asesinato. Tom, durante todo este tiempo, ha colaborado con la policía y la familia para intentar encontrar a los jóvenes. Durante estos cuatro meses ha organizado batidas e, incluso, se ha dirigido a la prensa. Tanto Nathan como Tom eran amigos de la pareja, aunque, tal y como apuntan algunos medios, era Tom quién tenía una amistad más estrecha. Hay un tercer detenido, de 23 años que también se encuentra detenido de forma provisional.

Después de encontrar los cuerpos y detener a los presuntos responsables, aún existen algunas preguntas en torno al caso que no ha sido posible aclarar. Aunque fue por poco tiempo, las autoridades valoraron la desaparición voluntaria. Tras descartarlo, las autoridades se centraron en la hipótesis de la desaparición violenta. Los investigadores descubrieron que, el día de su desaparición, Kevin llevaba, en efectivo, 10.000 euros, en principio, para comprar un coche, aunque él no tenía el permiso de conducir. Según apuntan todas las pruebas, el dinero lo quisieron utilizar para adquirir algún tipo de droga, tal y como han confirmado los detenidos a la policía.

