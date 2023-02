La denuncia de Mbayé, de Podemos, a un policía local de Murcia por relacionar delincuencia e inmigración

Si la idea de la entrevista a José Tomás García era que luciese galones en la televisión comarcal, como nuevo jefe de la Policía Local de San Javier, lo cierto es que ha tenido tanta repercusión que una de sus respuestas va camino del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Este mando policial murciano se ha metido en un lío morrocotudo después de relacionar inmigración con delincuencia, en su intervención en el programa 'Blanco Satén' que emite Canal 1 Mar Menor - Torre Pacheco.

La entrevista arrancó como la seda, con la periodista Carmen Laura dándole la bienvenida a José Tomás García, como nuevo jefe de la Policía Local de San Javier. Aunque hay que matizar que su nombramiento se ha producido tras la jubilación del anterior jefe. De modo que, según la ley de Coordinación de Policías Locales, solo puede permanecer en el puesto hasta el próximo 14 de marzo, cuando concluirá el plazo de cuatro meses que marca la normativa para que el Ayuntamiento proceda a convocar una oposición para asignar este puesto de forma definitiva.

La cuestión ahora es saber si el Gobierno local que lidera el Partido Popular, mantendrá a José Tomás García como jefe accidental de la Policía Local de San Javier hasta esa fecha tope del 14 marzo, sobre todo, tras la oleada de críticas que no cesa contra el mando policial por una respuesta supuestamente xenófoba. De hecho, está en la diana de Comisiones Obreras, Podemos y de varias asociaciones y ONG que trabajan con inmigrantes en la Región de Murcia.

El jefe accidental de la Policía Local de San Javier, José Tomás García, en la entrevista grabada por CC OO al el programa ‘Blanco Satén’ que emite Canal 1 Mar Menor - Torre Pacheco.

El mando policial empezó bien la entrevista. Exponiendo los objetivos que se marcaba como responsable de la Seguridad Ciudadana, hablando de la incorporación de nuevos equipos o de la puesta en marcha de una dotación fija de agentes en La Manga. Pero el patinazo llegó cuando la periodista tocó el tema de la tasa de delincuencia.

- Carmen Laura, presentadora: Hay una actividad muy lamentable que va in crescendo, desgraciadamente, y que son los robos y los actos de delincuencia. El pasado domingo por la tarde, escuchamos un tiroteo en Santiago de la Ribera hacia un coche, en el que viajaba un menor, pero no hubo heridos...

- José Tomás García, jefe accidental de la Policía Local: Eso fue una llamada que entró en el 112. Alguien alertó de que se habían producido tres detonaciones y podía ser una pistola. No sabemos exactamente la zona que era. Nosotros teníamos las tres patrullas ocupadas y entonces se hizo cargo la Guardia Civil. Después no hubo nada relevante, con lo cual no tuvo trascendencia. No sabemos si es cierto o si la persona que llamo lo hizo por una vendetta personal contra otro.

De todas formas, estamos trabajando con la Seguridad Ciudadana, tenemos un coche camuflado que se utiliza en las pedanías y donde van dos agentes uniformados. Estamos en colaboración estrecha con la Guardia Civil. Siempre demandamos más presencia policial, pero la Guardia Civil también está desbordada porque ahora mismo tenemos mucha población. Hay censados 36.000 habitantes, pero realmente hay mucha más población.

A nivel europeo, hay un policía por cada 300 o 400 habitantes, con lo cual estamos por debajo de la ratio europea, pero es que España siempre ha sido un país más tranquilo. No ha habido tanta delincuencia. Ahora ha habido un incremento delincuencial importante.

- Presentadora: ¿A qué se debe ese incremento?

- Jefe accidental de la Policía Local: Ahora mismo, la mayoría de los delitos suele ser inmigración. Nacionales hay pocos. Luego algunos dicen: 'Oye es que has dicho nacional e inmigración'. Pero es que realmente nos vamos a la estadística. El sistema tradicional del delincuente que había en el pueblo, eso ya no existe, ahora tenemos bandas organizadas que vienen, que no tienen documentación, que no están censados en España, que serán ilegales y que son los que hacen los atracos y se marchan.

La respuesta del mando policial no estaba justificada aportando algún dato. De modo que EL ESPAÑOL ha consultado las cifras de condenados que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística. Los resultados de su último estudio en 2021, dicen lo contrario a lo afirmado por el jefe accidental de la Policía Local de San Javier: en la Región de Murcia fueron condenados 10.289 españoles, frente a solo 1.580 africanos.

Un agente de la Policía Local de San Javier durante una patrulla en la playa.

La entrevista en la televisión comarcal fue grabada por CC OO y el sindicato ha facilitado el vídeo a EL ESPAÑOL para justificar la petición pública que ha realizado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento para exigir "el cese" de José Tomás García, como jefe accidental de la Policía Local de San Javier.

"La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, pide al actual jefe accidental de la Policía Local que muestre la fuente de sus afirmaciones, y en caso de no tenerla, y que sean fruto de una manipulación ideológica, que asuma las consecuencias de sus palabras que no solo son irresponsables y perjudiciales para la paz social y la convivencia ciudadana, sino que podrían dar lugar a su traslado a la Fiscalía por si constituyesen un ilícito penal", tal y como reflexiona Salvador Soto, secretario general de la citada federación.

No habla en vano el dirigente sindical, ya que el vídeo con la intervención del mando policial murciano también ha llegado a manos de Serigne Mbayé, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz del sindicato de manteros, quien avanza a EL ESPAÑOL que denunciará a José Tomás García.

"Estamos valorando llevarlo al Ministerio del Interior, creemos que no es normal que gente así esté en un cuerpo policial porque no puede ser que un representante de la ley en la calle, salga con estas declaraciones, con cosas falsas, y sin ningún fundamento, solo para perseguir la inmigración", tal y como critica el parlamentario de origen senegalés. "Eso no son personas que nos puedan representar en ningún lado y eso es lo que queremos denunciar porque ha habido varios casos así y el Ministerio tomó la decisión de liquidar a esos agentes".

Lo sucedido en esta localidad sanjaviereña también tendrá recorrido en la Fiscalía porque este diario ha confirmado que varias ONG y colectivos que trabajan con inmigrantes denunciarán al mando policial por un supuesto delito de odio. El escrito se presentará en breve y entre los firmantes se encuentra la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM).

Estas organizaciones se basan en precedentes para emprender acciones legales, ya que la sección especializada en delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias contra el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad del Turia, Ricardo Ferris, por "equiparar inmigración con delincuencia y atribuir todos los delitos a las personas extranjeras". Tales palabras recuerdan bastante a las manifestaciones vertidas en la televisión comarcal por José Tomás García.

Serigne Mbayé, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz del sindicato de manteros. Cedida

"Esas declaraciones no se pueden consentir: me las enviaron colectivos inmigrantes pidiéndome que hiciera algo porque es algo que no se puede dejar pasar", tal y como detalla Serigne Mbayé, diputado autonómico de Podemos en Madrid. "Se tiene que trabajar por la convivencia: esto es una mentira gorda, va en contra de la inmigración en general y ofrece una muy mala imagen".

- ¿Qué calificativo le pone usted a las manifestaciones realizadas por el jefe accidental de la Policía Local de San Javier?

- Son declaraciones racistas porque quien escuche eso y no tenga conocimiento sobre la inmigración, creerá que es mala y que las personas migrantes son las que hacen los atracos.

- Entonces, ¿también tienen previsto presentar una denuncia en la Fiscalía por un supuesto delito de odio?

- Estamos valorando a dónde se tiene que llevar. Hay que estudiarlo. Como mucho, hoy o mañana tendremos la decisión. Lo primero que hicimos, como es un Policía Local, es ver cómo proceder, lo segundo es hablar con el Ministerio del Interior y también llevarlo a la Fiscalía porque esto no se puede permitir.

Este no es el primer lío en el que se mete José Tomás García, ya que este diario ha tenido acceso a una sentencia en la que fue condenado por faltar al respeto a dos agentes de Los Alcázares, cuando era sargento en esta población murciana que también se levanta a la vera del Mar Menor. De momento, el mando policial tendrá que responder a las acciones que emprenderá el diputado senegalés por Podemos en la Asamblea de Madrid y al escrito de varias asociaciones ante la Fiscalía.

Además, también está inmerso en un expediente que le ha abierto el Ayuntamiento de San Javier, a raíz de su respuesta en el Canal 1 Mar Menor-Torre Pacheco, donde relaciona inmigración con delincuencia. En el último Pleno, el concejal de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez (PP), ha reprochado públicamente su conducta al jefe accidental de la Policía Local: "Han sido unas declaraciones muy desafortunadas, desconozco su alcance, a mí no me corresponde calificarlas, pero sí es verdad que merecen estudiarse".

"También desconozco la estadística a la que se refiere el jefe accidental de la Policía que entiendo que deberá aportarla. Creo que relacionar un aumento de la delincuencia con la inmigración ilegal o legal, provoca una imagen que no favorece la convivencia y no es acorde con el papel positivo e enriquecedor que juegan. Cualquier declaración que pueda entrar en planteamientos xenófobos debe tener nuestra condena".

