Míriam Nogueras aparta la bandera pero ha ganado 700.000 euros de España desde que es diputada en Madrid

¿Cómo se sentiría usted si cobrara de un "nido de corruptos analfabetos y fascistas"? Debe de ser insufrible, más aún cuando son ya siete los años que lleva Míriam Nogueras (Dosrius, Barcelona, 1980) padeciendo una nómina anual de más de 100.000 euros por su escaño en el Congreso. La última, en concreto, de 117.698'84 brutos. Más de 700.000 euros ingresados en total desde que tomara su acta como diputada el 13 de enero de 2016.

Pero Nogueras es una superviviente. También una mujer con una infinita capacidad de sacrificio por Cataluña. Sólo así se explica que esta diputada posconvergente aguantara ni más ni menos que tres meses en las aulas del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, entre septiembre y diciembre de 2020, como alumna de profesores con uniforme kaki, militares, presididas las aulas por una foto del Rey y un mástil con la bandera española.

"Entonces no desplazó la bandera", asegura con sorna uno de sus 41 compañeros en aquel Curso de Defensa Nacional. Algo que Nogueras no pudo reprimir este martes, cuando decoró la sala de prensa del Congreso como si fuera el salón de su casa antes de su intervención. La diputada de Junts per Catalunya dejó la bandera de la Unión Europea porque quedaba "muy chula" y desplazó la española como una pesada maceta por estaba "muy cerca". La indignación corrió como la pólvora en las redes sociales.

Míriam Nogueras, en el centro de la imagen, con mascarilla negra, el 14 de septiembre de 2020, durante la presentación del Curso de Defensa Nacional en el Ceseden (Madrid). Cedida.

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, fue la diputada que recolocó la democracia el metro y algo que había sido arrastrada, justo en el tiro de cámara. "Lo que es increíble es que tuviera que llegar yo a poner bien la bandera, que no haya habido nadie que pueda controlar que no se tocan los símbolos oficiales", se lamenta en conversación con EL ESPAÑOL. La formación liberal presentó ayer mismo un escrito a la Mesa del Parlamento para "exigir que se respete la bandera en las ruedas de prensa y en cualquier otro espacio parlamentario".

[La portavoz de Junts quita la bandera de España antes de su rueda de prensa en el Congreso]

El mismo respeto exigido por el PP a través de su portavoz adjunto, Carlos Rojas, que tildó lo sucedido como un "episodio absolutamente inaceptable". Los populares han pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que "se abra un expediente" y "se den las explicaciones oportunas". Por parte de Vox, el diputado José María Figaredo instó a Batet a "mantener el orden en todo el recinto", apeló al salario de Nogueras y registro otro escrito a la Mesa.

"Les da asco todo lo español, menos la nómina que cobran del Estado español: para cobrar no tienen remilgos", continúa Arrimadas. La diputada naranja considera, además, que "atacar los símbolos oficiales no es libertad de expresión" y que la Mesa "no puede ser tan permisiva con los separatistas". "Si hacen esto en el Congreso de los Diputados, imagínate lo que hacen en Cataluña", remacha.