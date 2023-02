Cómo ser podcaster a los 80 años: "'Black Mirror' es una serie de amor"

"Un saludo para los amigos de La Sabana". Son las voces de Dolores, Montse, Nati, Pilar, Enriqueta y Cova. Estas seis mujeres octogenarias de León han tomado una decisión: no solo quieren pasar la vida, ahora también quieren contarla. Se han lanzado a crear un formato audiovisual de media hora en el que repasan la actualidad, dan consejos útiles para la casa, revisan la historia de su pueblo, hablan de música y recomiendan series. Se trata de una iniciativa de Tercera Actividad, el centro de atención a personas mayores y dependientes situado en la localidad leonesa de Valdelafuente. Marta Prieto es la directora de desarrollo del centro y la encargada de coordinar la escaleta de esta experiencia que se lanzó el pasado 13 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la Radio. “Les unen las ganas de seguir activas y de continuar participando socialmente en todo, también en las nuevas tecnologías”. Nati se ha convertido en una especialista en audio, redefiniendo el concepto de Pódcast “Para mí esta palabra significa apostar por algo”. Desde que terminó en la escuela, con 14 años, se puso a trabajar. Se casó a los 21 y ahora se ha convertido en una forofa de la serie británica de ciencia ficción, Black Mirror “Va de una muchacha que estaba enamorada de uno y que pasó muchas calamidades porque él pertenecía a la amiga”. Montse es la benjamina del grupo. “De joven tocaba el laúd y fui tunanta”. Tuvo un problema de espalda que no le quita las ganas de seguir activa. Se hace cargo de la sección de historia, en donde demuestra el amor por su tierra hablando de las fiestas y tirando de refranero “El que no esté contento en León, por aquí se va a la estación”. Para los familiares de este centro, la idea del pódcast ha supuesto una inyección de vitalidad. Trini es la hija de Enriqueta, una de las protagonistas que nos confiesa que su madre es competitiva. “Cuando terminó el capítulo, preguntó quién había ganado”.

Marta Prieto, además de coordinar el pódcast, fue la impulsora real de esta idea que ha tenido un efecto muy temprano, ya que aunque solo llevan un capítulo emitido, de momento han conseguido captar el interés de los jóvenes. “Han recibido propuestas para charlar con ellas e intercambiar experiencias”. Habrá que esperar al siguiente capítulo para seguir aprendiendo de ellas.

