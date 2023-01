José, Josué y Pepe, los últimos del Renault Twingo: "Shakira, el coche es para toda la vida"

Pepe se compró su Twingo hace dos años, y ahora, con todo el dolor de su corazón, lo vende desde hace un mes. Josué es un apasionado de la mecánica y considera que "entre un Ferrari y mi Twingo, me quedo con mi Twingo". José lo tiene desde hace dos años y con él ha participado hasta en rallies.

El tema Music Sessions #53, fruto de la colaboración entre la cantante colombiana y el argentino Bizarrap lleva coleando desde su estreno mundial la noche del pasado jueves. La letra, sin pelos en la lengua, además de suponer un ataque directo de Shakira a Gerard Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía con las comparativas entre casios, rollex, ferraris y twingos, por desatar ha desatado hasta campañas de marketing.

Con lo que pocos contaban es con la vuelta a la fama del Renault Twingo, un coche que vio la luz en 1992 y que desde entonces no ha parado de sacar nuevas versiones. El de Pepe es del año 2020. Es de un amarillo reluciente, tiene solo 6.200 kilómetros, y siempre ha dormido en garaje. "Está nuevo y cuidadísimo. Yo estoy muy contento con él", cuenta este gaditano.

El suyo es automático, tiene 95 caballos y 6 velocidades. "Consume solo 4,5 litros a los 100 kilómetros. Es un mechero. Y además, es muy bonito, es un juguete, vamos. Dentro de la gama de los Twingos el mío es el más alto y es muy completo: tiene hasta cámara de visión trasera y muchos extras".

El Twingo de Pepe es del año 2020 y es "un merchero" dice su dueño. Cedida

Ajeno a toda polémica Shakira-Piqué, Pepe González subraya que si Shakira considera que un Twingo es poco, "cada uno ve las cosas como las ve. A mí me vale, yo para lo que quería el coche me vale y es perfecto: yo apenas salgo a la carretera y lo quiero para callejear, poder aparcar en cualquier parte y que gaste poco".

El hombre no puede ser más sincero y asevera que al coche solo le ve dos defectos: "Que la dirección es un poco inestable por tener el motor detrás. Por eso cuando sale a carretera se va un poco para los lados. Y que tiene poca amortiguación. "Los amortiguadores son muy duros y yo estoy fastidiado de las cervicales".

A Pepe lo encuentra EL ESPAÑOL en una plataforma de compraventa entre particulares por 16.000 euros. "Lo vendo por dos motivos: el primero de ellos es por mi edad, tengo 78 años y no soy un chaval. El segundo es que he perdido mucha visión del ojo izquierdo y ya no lo puedo conducir".

"Un coche durísimo"

Josué vive en Marbella (Málaga) y asegura que si bien Shakira ha querido minusvalorar el coche "lo cierto es que ha cogido valor y de segunda mano han subido de precio. Por mucho que lo devalúen, es un coche durísimo. Le puedes meter un palé de alicatado que ni se entera".

Lo sabe bien Josué porque es aficionado a la mecánica y suele comprar coches de segunda mano, los arregla y luego los vende. Su Twingo tiene 22.000 kilómetros, es del año 2002 y lo adquirió hace un tiempo precisamente para revenderlo. "Lo he sacado ahora a la venta con toda la polémica, a ver si lo vendo", explica a este periódico. ¿Su precio? 2.200 euros.

El Renault Twingo de Josué está en Marbella (Málaga). Cedida

El anuncio que ha publicado tira de tanta inventiva como de actualidad: Renault Twingo versión Shakira más barato que un Rolex pero más duradero, parabrisas especiales pa q no sal'pike clara'mente. Debe algún sello a Hacienda, viene con un Casio y el último disco de Shakira. "Ya me han llamado dos o tres interesados", cuenta riendo, subrayando además que el precio es negociable.

"Es un coche que tiene un motor muy duro. Le puedes hacer un millón de kilómetros y solo necesita aceite y agua. Es un coche barato y quizá simple, pero no te dejará tirado jamás porque el motor es una maravilla, fiable y duradero porque no lleva nada de electrónica".

-Ya que le gusta la mecánica, ¿Ferrari o Twingo?

-A mí si me dan a elegir me quedo con el Twingo. Ahora, si es para sacar dinero, pues con un Ferrari. Pero a la hora de la verdad, el Twingo es como un Casio. Durísimos. Shakira, el Twingo es un coche para toda la vida.

"Más fiable que Piqué"

José es de Suances y compró su Twingo rojo hace dos años a medias con su primo. De lunes a viernes lo usaba su primo para ir a trabajar y los fines de semana él y su mujer lo usaban... para hacer rallies. Como su primo se ha comprado un coche nuevo, José lo ha sacado a la venta por 1.500 euros.

Es del año 1995, y tiene la ITV hasta enero de 2024. "Es un coche muy divertido, fiable y bonito. Cuando lo compré, mi idea era además formar un club de coches clásicos, porque este modelo de Twingo está a punto de serlo", cuenta a EL ESPAÑOL. Es de la serie Wind, con aire acondicionado, elevalunas eléctricos, espejos eléctricos, llantas de aleación... "Es ideal para clásico y una buena inversión, porque están subiendo de precio".

¿Lo mejor de este coche? "Lo duro y fiable que es su motor, que es de los primeros que sacó Renault. Puedes hacerle millones de kilómetros". En su anuncio de venta detalla que el motor es el "mítico" tipo Sierra C3G con cadena de distribución, una pieza "indestructible". José ultima que su Twingo es "mucho más de fiar que un Ferrari y por supuesto que Piqué".

