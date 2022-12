Cónsules marroquíes llaman a la calma: la Policía peina las redes de los ultras españoles

Jóvenes marroquíes radicalizados y grupúsculos de extrema derecha vinculados al mundo del fútbol. Son las dos amenazas que la Policía Nacional baraja para este martes, susceptible el España-Marruecos de octavos de final del Mundial de inflamar los ánimos de los más violentos. El ojo avizor se extremará, aseguran varias fuentes policiales a EL ESPAÑOL, a partir de las 12 de la mañana. ¿Cómo? A través de las redes sociales, el último eslabón de una cadena organizativa cuyo origen son los grupos de chat privados en WhatsApp y Telegram.

Pero tampoco quieren problemas en Marruecos. Con el fin de evitar los enfrentamientos entre simpatizantes y aficionados, los consulados han llamado a la calma a los suyos en diferentes puntos de España, según ha podido saber este periódico.

"Pedimos a todos que muestren deportividad y buena moral", reza el anuncio del consulado general de Marruecos en Almería. Los disturbios -añade- "provocan pérdidas variables, no sólo destruyendo bienes públicos y privados, sino llegando a amenazar la seguridad de las personas".

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está fechado el pasado viernes, día 2, poco después de que se conociera que Marruecos se enfrentaría a España en los octavos de final del Mundial. Marruecos quiere un "comportamiento de lujo en caso de victoria o derrota", según el llamamiento del consulado de Almería. Según las fuentes consultadas, otros consulados han enviado mensajes similares a sus compatriotas.

También varios imanes han llama a la concordia. Durante la oración del pasado viernes, el imán de la mezquita del barrio de San Andrés, en Murcia, predicó en su sermón en español que "un buen musulmán no debe salir a la calle a gritar, siempre debe respetar al prójimo y no provocar ni caer en provocaciones", según publica Islam en Murcia, blog de referencia para la comunidad musulmana en la región. El templo está ubicado en un barrio de la capital murciana con muchos negocios marroquíes, que ya condenó los hechos ocurridos en Bruselas.

Disturbios en Bruselas tras la victoria de Marruecos en el Mundial EFE

En Murcia, con muchos residentes marroquíes, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) pide "mantener la ética" y llama al "control" y al "autocontrol". "El fútbol juega un papel importante para introducir alegría y felicidad en el corazón de sus seguidores, ya sea que ganemos o perdamos, lo importante es saber estar al nivel requerido alejándose de los disturbios que dañan el entorno en que vivimos", ha publicado esta entidad.

Rastreo a ultras en redes

Las unidades policiales son conscientes, además, de que un llamamiento prematuro por parte de los grupos ultras de derechas sería fácilmente atajable. Y que por eso esperan. Se habla de las cuatro de la tarde —hora del partido— como zona crítica, pero no hay convocatoria oficial por parte de estas facciones radicales. Ni de Ultras Sur, ni de Frente Atlético, ni de Yomus, ni de Supporters Gol Sur. Tampoco de organizaciones marroquís. "Sabemos que en 15 minutos son capaces de convocar a cientos de personas", desconfían desde del Sindicato Profesional de Policía.

Un tuit de Foro MDM —el más seguido en el mundo ultra— disparó las alarmas. ¿La noticia? Que Ultras Sur y Frente Atlético, los clanes más agresivos de Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente, se unían "por España" para "proteger las calles". La información no estuvo secundada por los jerifaltes de estos grupos. Tampoco descartada. Algunos miembros de US, sin embargo, alentaron acciones a lo largo de la tarde.

"Es la primera vez que estos grupos se entienden, a ver si no van a acabar a palos entre ellos", ironiza un miembro de las Unidades de Intervención Policial. Fuentes cercanas a Ultras Sur contactadas por este periódico aseguran que el foro citado "no representa a nadie". Afirman, además, que "el grupo no se va a presentar como organización a cazar". Sí dejan la puerta a la participación de "seis o siete nazis". "Aquí hay mucho marciano por redes. No vayas a poner mi nombre, a ver si nos van a pegar". Desde Supporters Gol Sur, la grada ultra del Betis, aseguran no haber "escuchado nada de eso".

"Puede pasar aquí"

El Director Adjunto Operativo es consciente de lo sucedido "en otros países" donde abunda la población marroquí. Existe un precedente es fresco. Y a él se refiere en una carta —a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL— remitida a las jefaturas de Policía esta misma semana. La alerta se refiere a los altercados que se produjeron tras la victoria de Marruecos frente a Bélgica en el segundo partido de la liguilla.

Mañana el fútbol es lo de menos... DEFEND ESPAÑA !! — MADRID 88 HOOLS *ENEMIGOS PUBLICOS* (@88bcnEnemigos) December 5, 2022

La medida, según el DAO, es oportunda e imprescindible "ante la previsión de celebraciones que pudieran llevar aparejadas alteraciones de orden público". "El dispositivo se está preparando por precaución", acotan desde el SPP. "No hemos detectado nada real, ni en una dirección ni en otra. ¿Se puede presumir? Se puede presumir. Esperaremos hasta el último minuto. En Madrid te puedes mover de una punta a otra de la ciudad en, como máximo, una hora".

¿Las zonas más conflictivas? "Cataluña, Madrid, Levante, Ceuta y Melilla: donde más población marroquí hay censada". El dispositivo, sin embargo, tal y como adelantó este periódico, se llevará a cabo en toda España. "Los grupos UIP y UPR está preparados por si se complica la situación. De momento no se ha dado ninguna orden concreta de despliegue. No sabemos si es en Cibeles, por ejemplo. No hay ubicaciones", dicen desde el sindicato JUPOL.

"No hay precedentes. Lo más parecido es el partido que jugó la selección marroquí en Almería. La UIP está muy experimentada en este tipo de actuaciones", confían. "Las unidades se desplegarán. Si es un partido de fútbol se hace en el estadio, aquí se hará donde haya mayores aglomeraciones. Lo que sí hemos pedido desde Jupol es que se doten de los materiales humanos necesarios para evitar imágenes como las vistas en Bruselas, donde la violencia fue muy importante", solicitan desde este sindicato policial.

¿Hay más posibilidades de disturbios en caso de victoria de Marruecos? "Nunca llueve a gusto de todos. Tanto si gana una selección como otra, puede haber problemas. Nuestra trabajo es la prevención. Viendo lo que ha pasado en el resto de Europa, y lo que puede pasar aquí por el número de marroquís censados, es normal que se prevea. Esperemos que no llegue la sangre al río".

