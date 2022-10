Los 10 profesores que aspiran a ser los mejores de España: dónde dan clase y qué enseñan

No tienen alfombras rojas ni las cámaras se pelean por tenerlos en foco, aunque algunos gozan de una popularidad entre los jóvenes que ya quisieran Javier Bardem o Blanca Suárez. No, los profesores no son las estrellas de rock que bien podrían merecer por su paciencia y dedicación diarias. Sin embargo, ellos también tienen sus premios Goya particulares: los Premios EDUCA ABANCA a los mejores docentes de España.

Para esta VI edición, los organizadores han recibido más de 1.300 propuestas anónimas de alumnos que presentan a alguno de sus profesores como candidatos para las diferentes categorías: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, educación no formal, Formación Profesional, Universidad.

Aunque hasta el martes 15 de noviembre no se publicarán las puntuaciones obtenidas por los finalistas (y para la gala habrá que esperar al 4 de marzo de 2023, en A Coruña), ya ha salido la lista que reduce las opciones a 10 finalistas en cada categoría.

En el caso de los finalistas a Mejor Docente de España 2022 en Secundaria y Bachillerato, las comunidades autónomas que tienen a dos profesores nominados pertenecientes a alguno de sus centros son: Andalucía, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valencia. Extremadura y Canarias completan la lista con un finalista cada una. Estos son los colegios con los mejores profesores de España:

Javier Saco y sus alumnos de los Escolapios Monforte en un fancine.

IES Granadilla de Abona (Canarias)

Antonio Miguel Alcázar Hernández es profesor de Lengua Castellana y Literatura en este centro público de enseñanza secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que fue inaugurado en el curso 1972 en Granadilla de Abona, un municipio de Santa Cruz de Tenerife con más de 45.000 habitantes.

Aunque hay cinco colegios adscritos, el único que también tiene instituto es este en el que trabaja uno de los mejores docentes de España. Entre las dificultades a las que se enfrenta está la de gestionar "los diversos orígenes culturales del alumnado, la continua llegada de alumnos nuevos durante todos los meses del año, la falta de recursos para organizar actividades extraescolares y los problemas psicosociales", explican desde el colegio.

Por tanto, la necesidad de ofrecer actividades lúdicas y conectadas al momento cultural y social que viven los estudiantes es esencial. De esta forma, el IES Granadilla de Abona tiene un su web un apartado de lecturas recomendadas donde los alumnos pueden descargar en formato pdf 45 libros clásicos y populares como Manolito Gafotas (Elvira Lindo), la saga de Harry Potter (J. K. Rowling), El guardian entre el centeno (J. D. Salinger) o La peste (Albert Camus), entre otros.

Colegio Marcelo Spínola (Andalucía)

Este colegio privado católico de Umbrete, a 14 km de Sevilla, que acoge a alumnos de ESO y Bachillerato. David Horrillo Ruiz es un profesor sevillano de Lengua Castellana y Literatura en este centro, donde pueden presumir de que el 100% de los estudiantes aprueban la PEvAu.

David Horrillo, profesor en el Colegio Marcelo Spínola de Jaén.

El IES Marcelo Spínola forma parte de la Fundación Spínola. Cuenta con una propuesta educativa "desde la pedagogía del corazón" y "avalada por las últimas teorías científicas buscando la innovación en nuestras metodologías". "Vivimos la educación desde la cercanía, en un ambiente familiar que cuida los detalles y las diferencias de cada uno", afirman.

David Horrillo se define como un "amante de la educación y la innovación educativa". No en vano, es experto en tecnología educativa y ha sido profesor STEM. . Me encanta todo lo relacionado con la tecnología aplicada a la educación. Tres años de experiencia en el sector de la educación como profesor STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en diferentes centros de la provincia de Sevilla antes de recalar en el exigente Marcelo Spínola.

CPR Escolapios (Galicia)

En este colegio de Monforte de Lemos (Lugo) hay alumnos desde Infantil hasta 4º de ESO. La historia del colegio se remonta al siglo XVI, ya que en 1590 empezó su construcción por orden del cardenal de Sevilla Rodrigo de Castro Osorio. Los jesuitas fueron los elegidos para dirigir la edificación y regentarlo cuando estuviese acabado. Así fue hasta 1873, año en que llegaron los escolapios.

Javier Saco Fernández es el profesor finalista al premio EDUCA ABANCA y su nominación fue propuesta por los propios alumnos a los que da clase. Saco se distingue por una metodología innovadora y divertida, como demuestran los cortometrajes que han realizado los alumnos bajo su dirección.

Javier Saco, profesor del Escolapios Monforte.

"Dedica gran parte de su tiempo libre y de su actividad docente a potenciar el aspecto humano del alumnado, transmitiendo valores fundamentales mediante la reflexión y la creatividad, tanto en el aula como fuera de ella", dice el colegio.

Además, Saco destaca por haber impulsado el proyecto de página web elrincondeleonardo.com, donde se cuelgan los mencionados cortometrajes. En el último de ellos, La chica de la ventana, utilizan los medios cinematográficos para concienciar a los alumnos en la prevención del bullying y del racismo.

Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Andalucía)

Este colegio pertenece a la congregación salesiana en Rota (Cádiz) y forma parte de la inspectoría de María Auxiliadora, que tiene sede en Madrid y aglutina a todas las obras de las Salesianas en España. El centro tiene alumnos de entre 3 y 16 años, es decir, desde Infantil hasta 4º de la ESO. En total, son 345 alumnos, 23 profesores, seis hermanas salesianas y 4 PAS y educadores.

José Antonio Lucero Martínez es profesor de ESO y su intención, como la del resto de docentes del centro, es la de aportar los elementos educativos "de orden cognitivo, afectivo, social, moral y religioso" que den la posibilidad a los adolescentes de desarrollarse como "buenos cristianos y honrados ciudadanos", el sello de identidad salesiano que aportó su fundador San Juan Bosco.

Colegio Salesianas de Rota.

Teresianas (Castilla y León)

El colegio privado-concertado Santa Teresa de Jesús de Valladolid agrupa las cuatro etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato) para un total de 732 alumnos provenientes de 533 familias y 43 profesores. Pertenece a la Fundación Escuela Teresiana, que desarrolla su labor en Valladolid desde principios del siglo XX.

José Ignacio Gago Alonso ya estuvo nominado el año pasado a los premios EDUCA ABANCA, edición en la que acabó en quinto lugar. "Ha sido una alegría muy grande. Una inyección de energía y positividad, sigo con muchas ganas de trabajar, de hacer proyectos y estoy muy contento, no me lo esperaba", declaró entonces a EL ESPAÑOL. Este curso vuelve a quedar finalista.

CE Marni (Comunidad Valenciana)

El Colegio Concertado Plurilingüe Marni lleva en activo en Valencia desde 1962, siendo especialmente intensas las dos últimas décadas dedicadas a la búsqueda incesante de la innovación y las últimas novedades en cuanto a técnicas educativas. "El espíritu abierto e innovador es una de las características del centro, así como el fomento del deporte, las tecnologías de la información y la comunicación, la música y las actividades culturales", describen como principales características.

Allí, el inglés es piedra angular de su proyecto formativo y se imparte desde el año 1 en que el alumno entra en el colegio. Además, presumen de haber creado el primer gabinete psicopedagógico.

Colegio Concertado Plurilingüe Marni.

Mercedes Aguado Aparicio, conocida allí como Merxe Aguado, es la profesora nominada por dar clases a los alumnos de la última etapa educativa del colegio (de 1º a 4º de la ESO). También dirige el grupo teatral Aaacema, que nace como Asociación de Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Marni en Valencia. Bajo su batuta, han realizado ya tres montajes teatrales por toda la provincia: Romeo y Julieta, Mamma mia y 10 negritos.

IES Johan Carballeira (Galicia)

La oferta educativa del IES Johan Carballeira de Bueu (Pontevedra) es de Primaria, ESO, Bachillerato, y varios ciclos medios y superiores. Se trata de un centro muy involucrado en la erradicación de la violencia de género, como demuestra que el curso pasado formó parte del Proyecto Plan 2021-2022: Por 365 días de respeto e igualdad, subvencionado por la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia.

También tienen una Semana contra la violencia. El curso pasado destacó la representación de la obra teatral "Golpes", de Estíbaliz Vega. De esta forma, el centro visibilizó "la escalera de violencia que se puede construir a partir de una relación desigual".

Miguel Quiroga Bóveda (Pontevedra, 1988) es un apasionado de las ciencias, profesor de Física y Química, con experiencia en el IES A Xunqueira II, y ha sido elegido entre los 10 finalistas. El IES Johan Carballeira también tiene otra docente nominada en la categoría de Formación Profesional.

Colegio Marista Ntra. Sra. de la Fuencisla (Castilla y León)

Sergio Calleja Muñoz, natural de Arganda de Duero (Burgos), ya sabe lo que es ser finalista de estos premios: en 2019 quedó sexto gracias a su labor en este colegio de Segovia. Profesor de Literatura y Filosofía, su gran aportación a la enseñanza ha sido su blog 'Callejeando con Calleja'.

"La clave de un buen profesor no es tanto que sepa transmitir contenido como que sus alumnos aprendan a vivir, a ser, a saber qué quieren. Yo doy 4º de la ESO y Bachillerato, un momento precioso en su vida, y tengo que enseñarles a pensar y ser autónomos. Hay que mirarles a los ojos con fe y decirles que crees en ellos", declaró a El Norte de Castilla en 2019.

Su visión de la educación no ha cambiado, y por eso ha recibido una nueva nominación este año. Este centro de Segovia lleva desde 1918 trabajando "para hacer realidad el sueño de Marcelino Champagnat y su pasión por educar a niños y jóvenes para la vida, en un ambiente familiar y cercano". Sin duda, Sergio Calleja lo ha conseguido.

IES José Manzano (Extremadura)

Don Benito, en la provincia de Badajoz, es uno de los municipios más populares de toda la región extremeña. El IES José Manzano es un colegio público situado en el corazón de la ciudad y la candidatura finalista de la profesora de Lengua Castellana y Literatura Susana Díaz Morcillo (que repite por segundo año consecutivo) es un gran espaldarazo a la ciudad.

La web del centro abre con una cita al médico Sigmund Freud ("uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla") que no es baladí: además de ESO, también imparten ciclos formativos sanitarios como Prótesis, Auxiliar de enfermería, Higiene bucodental o Farmacia y parafarmacia.

IES Doctor Peset Aleixandre (Comunidad Valenciana)

Zaida López Alberola entró en el IES Doctor Peset Aleixandre de Paterna (Valencia) en septiembre de 2019 como profesora de Lengua Castellana y Literatura y, cuatro años después, ya ha sido dos veces finalista a mejor docente de Secundaria en España.

Zaida López, del IES Doctor Peset Aleixandre (Comunidad Valenciana).

Este colegio público con más de 50 años de historia alberga alumnos de ESO, Bachilleratos artístico, científico y de humanidades y ciencias sociales, y Ciclos Formativos. Lleva su nombre en memoria de Juan Bautista Pese Aleixandre, un médico y político español que murió fusilado durante la dictadura franquista.

El proyecto de Zaida López consiste en un quiosco literario que fue recibido con entusiasmo por parte de padres y alumnos, y fue el que le valió también la nominación a los premios EDUCA ABANCA de la última edición, así como su tercer puesto final.

En 'La Pizarra Literaria', que así se llama el proyecto de esta profesora y escritora, López comparte "recursos para trabajar la asignatura en el aula, multitud de proyectos educativos, metodologías innovadoras, etcétera".

El galardón se entregará el 4 de marzo de 2023 en la Gala de los Premios Educa Abanca, que durará 90 minutos aproximadamente. El ganador se llevará un cheque de 1.000 euros, una estatuilla y un diploma acreditativo. Los nueve finalistas restantes también obtendrán dicho diploma.

