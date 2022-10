Benito, el policía que canta a Kichi en los plenos de Cádiz pidiendo más puestos de trabajo

Esa cara tan bonita,

que tanto me encandilaba

y nos diste la sorpresa

cuando ya nos gobernabas...

Alcalde chirigotero, te pedimos con esmero

relación de puestos ya;

relación de puestos ya...

Si hay algo que represente a Cádiz es el disfraz y José Benito González Santos bien lo sabe. Este Policía Local lleva más de 30 años ejerciendo por las calles gaditanas, pasando bajo el mando de Carlos Díaz y Teófila Martínez (anteriores regidores). Nunca le llamó la atención el sindicalismo, pero ahora, a sus 59, es delegado sindical del CSIF y ha llamado la atención de muchos por su manera de reclamar un nuevo acuerdo regulador y la Relación de Puestos de Trabajo a José María González 'Kichi': le canta letras de Nolasco o los Cantajuegos aplicadas a sus reclamaciones y acude disfrazado a las sesiones plenarias.

"El autor de las letras y del acople soy yo", dice. Pero el agente lleva siempre un altavoz del que suenan la música y letra perfectamente grabadas. "Cantan unas amigas que sí saben hacerlo, la última de ellas es Nuria", comenta el policía gaditano.

Se podría decir que José Benito González Santos —correcto, tiene los mismos apellidos que el alcalde pero invertidos— no es un buen cantante. Él mismo lo reconoce. Sin embargo, su mensaje llega (al menos a la población).

El agente lleva cantándole a Kichi en las sesiones plenarias desde abril. La última vez que lo hizo fue el pasado viernes y recibió una dura crítica de José María González. "Usted canta cada día peor, señor Santos, de verdad. Se lo puedo asegurar, deje a la muchacha...", le refirió, para que dejara sonar el altavoz que llevaba con las canciones.

"Hace cuatro o cinco años me metí en el mundo sindical", cuenta a EL ESPAÑOL. Desde entonces, ha peleado por los derechos de sus compañeros, sobre todo por un acuerdo regulador de la plantilla. "Me vino esta historia y me lo he tomado en serio".

¿Por qué esta forma de reclamar los derechos sindicales? Benito responde de manera sencilla. "Es una forma de romper lo tradicional, una forma de que el mensaje impacte", expone.

Durante su primera intervención, en el mes de abril, Benito iba disfrazado de Mosquetero. Sin embargo, no se le permitió acceder así vestido al pleno, por no ir con la indumentaria adecuada. Es curioso, sobre todo si se tiene en cuenta que el carnaval es el mayor emblema de la ciudad.

"Choca, porque si voy con la camiseta rota o con pantalón corto —si te fijas, el que iba delante mía iba en pantalón corto— se me permite. A mí no. Es un argumento que no tiene consistencia. Ir disfrazado no es una falta de respeto, sino una forma singular de reclamar. Pero claro, tiene que poner alguna traba, porque no dejamos de ser un grano en el culo", cuenta el delegado sindical.

Llama mucho más la atención por parte de un gobierno que nunca ha rehuido de los disfraces en carnaval. "A mí me impresionó mucho cuando me lo prohibió. Tuve que volverme a vestir normal para recitarle eso. Le dije: ahora puedo, señor alcalde. Supongo que previamente se lo comunicarían a él. Choca, pero como él es el regidor de Cádiz y es el que tiene capacidad para decir tú sí o tú no".

Sea como fuere, las reclamaciones han tenido su efecto. Quizás no con el alcalde de Cádiz, que no les hace demasiado caso, pero sí para que otros le pidan ayuda. Por ejemplo, ha ido al Ayuntamiento de San Fernando, localidad que se encuentra a 7 kilómetros de Cádiz y de la que es vecino este policía.

Sus inicios

A Santos González no le extraña la posición que ha tomado Kichi en este conflicto. Reconoce que no tiene "nada personal contra él", simplemente reclama lo que cree que es justo para la plantilla municipal.

"Es una persona —expone sobre José María González 'Kichi'— que, al principio, aún recuerdo cuando nos convocó antes de ser alcalde, para ver cómo estábamos y saber qué necesidades tenían los empleados públicos. Pero cuando cogió el poder hizo caso omiso a las reclamaciones".

Explica que el cargo le llevó a darle algunas contestaciones que no les gustaron. "De hecho, ya nos dijo que le teníamos que hablar como alcalde y no como sindicalista. Ha dejado de buscar el bienestar del gaditano, pero nosotros somos los que les sacamos las castañas del fuego. La estructura de los funcionarios, la dependencia de urbanismo, la labor policial... Somos los pilares de esta administración".

Santos González recalca que han tenido bastantes tiras y afloja con un alcalde que siempre suele reclamarse como sindicalista —así lo hizo en la anterior huelga del metal—. "Han sido meses de largas luchas, pero hay dos problemas gordos. El acuerdo regulador, que es del 2007 al 2010, no se ha abordado durante 12 años. Y ahora mismo hay una relación de puestos de trabajo obsoleta. No están recogidos estos puestos de trabajo. Además, se debería hacer una mejora de los funcionarios acorde al siglo XXI".

Según el sindicalista de CSIF, "lo que queremos es dar un servicio adecuado a lo que demandan los ciudadanos. Pedimos que se incorporen nuevas carreras profesionales, que se hagan reconocimientos ginecológicos, el reconocimiento de una segunda actividad. Incluso, te diría que estamos muy envejecidos. Cabe destacar que en el Ayuntamiento de Cádiz hay, de 1.000 empleados, unos 200 interinos".

Por el momento, Benito seguirá con su estrategia. La misma que cada día parece cansar más a Kichi, por las caras que pone y sus comentarios en los plenos. Tras cantar por Nolasco, recitar en verso y cantar en Cantajuegos, no se sabe aún cuál será la siguiente canción que versionará Benito.

(Con la música del Soy una taza, una tetera)

Soy un alcalde,

jefe de este

Ayuntamiento

y población.

Nada atiendo

a requisitorias

y funcionarios

pasó un montón.

