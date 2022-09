Peter, el holandés que vive de saltar al ruedo para protestar contra los toros: lleva 66 plazas con Murcia

Hubo un tiempo en el que era habitual ver correr desnudo a Mark Roberts, bien en la final de la Champions que enfrentó al Real Madrid con el Bayern Leverkusen, en el Tour de Francia o en el Open Británico de Golf donde lució una pintada en su espalda y una flecha apuntando a su culo: 'Hoyo 19'. Las carreras en bolas de Mark, en medio de eventos deportivos, le convirtieron en streaker profesional, protagonizando anuncios de televisión, y algo parecido le ha pasado a Peter Janssen: sus saltos a las plazas de toros, como activista antitaurino, se han convertido en su medio de vida.

"Mi empleo es trabajar por los animales: soy activista profesional a nivel internacional", tal y como admite Peter Janssen a EL ESPAÑOL. Cada vez que se lanza al ruedo para interrumpir una corrida, su acción antitaurina se traduce en donativos para la organización vegana que lidera para defender los derechos de los animales: Vegan Strike Group.

Peter suma 66 saltos a cosos taurinos en España, Francia, Portugal, México y Perú. El último lo realizó el martes 13 de septiembre en la plaza de toros de Murcia, cuando ovacionaban a Roca Rey. Ese fue el momento que Peter escogió para invadir la arena, sin camiseta, y lanzar dos mensajes contra la tauromaquia. Uno en su torso: 'Un minuto de silencio por los toros'. Y otro en un cartel: '¡La violencia contra los animales no es cultura!'

El activista antitaurino Peter Janssen, el martes 13 de setiembre, en la plaza de toros de Murcia, pateado por la cuadrilla de uno de los diestros.

La acción de Peter, una gesta para los animalistas que defienden la vida del toro y un boicot para los aficionados que consideran un arte la tauromaquia, se saldó con este activista arrastrado por la arena hasta las barreras. Allí fue pateado por miembros de una de las cuadrillas, mientras el público le insultaba y le tiraba objetos durante su traslado por la Policía Nacional. Pero ni el hecho de poner en riesgo su integridad física ni el pago de una multa, son motivos de peso para que Peter deje de saltar al ruedo: un acto calificado como alteración del orden en un espectáculo público.

"No voy a parar de luchar contra la barbarie", advierte Peter Janssen (Holanda, 1985). "Hasta ahora nunca me han impedido saltar a ninguna plaza: lo he conseguido 66 veces". En dos ocasiones en Las Ventas de Madrid, otras dos en La Condomina de Murcia, en tres ocasiones en la Monumental de Pamplona, otro hat-trick en Ciudad de México...

Las invasiones taurinas de este activista todavía no han sido neutralizadas, tal y como le ocurría a Jimmy Jump: la pesadilla de los vigilantes de seguridad en los campos de fútbol y que en la Eurocopa de 2004 logró saltar durante la final que disputaban Portugal y Grecia, lanzándole una bandera del FC Barcelona a Luis Figo para protestar por su fichaje por el Real Madrid. Al margen de lo escurridizos que son ambos, está claro que la motivación animalista de Peter no tiene nada que ver con la cruzada futbolera de Jimmy, como también es evidente que sus saltos solo despiertan insultos en el coso frente a las carcajadas que se escuchaban en los estadios.

- ¿Cuál es la finalidad del Vegan Strike Group?

- Peter Janssen: Es una organización contra el uso de animales en espectáculos. La fundé en 2013 después de realizar la primera acción contra la tauromaquia. Inicialmente solo protestaba contra las corridas de toros y tres años más tarde, en 2016, también empezamos a protestar contra el uso de delfines en los delfinarios.

- ¿Cómo termina un ciudadano holandés de activista antitaurino?

- En 2007 viajé desde Holanda para participar en una protesta pacífica contra el Toro de la Vega en Tordesillas. En aquel momento, yo ya era vegano y defendía los derechos de los animales y comencé a tener contacto con activistas españoles. Es una barbarie: es el asesinato de un animal inocente mientras la gente lo celebra.

Peter empezó a interesarse por los postulados del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) y entabló una relación sentimental con una extremeña que le llevó a instalarse en Don Benito. De hecho, Peter tomó la 'alternativa' como activista antitaurino en 2013, cuando saltó a la Plaza de Toros de Mérida en una corrida de Alejandro Talavante.

- ¿Qué sintió cuando se tiró al ruedo por primera vez en Mérida?

- Tenía miedo porque sabía que utilizaban violencia contra los animales y emplearían esa misma violencia conmigo por activista. Siempre usan la violencia, como me ocurrió en la plaza de toros de Murcia. El torero nunca ataca, siempre es la cuadrilla, pero yo jamás respondo: me comporto de manera pacífica.

Peter Janssen, este martes 13 de septiembre, tras saltar a la arena de la plaza de toros de Murcia con el diestro Roca Rey. Cedida

- ¿Cuál es el sueldo de un activista antitaurino profesional?

- Es una información privada. La gente hace donaciones, no es mucho, pero es suficiente para cubrir los gastos por los desplazamientos, para pagar las multas y tener un sueldo. La gente es muy consciente contra el maltrato animal en Holanda y Alemania y suelen hacer donaciones.

Y lo cierto es que esas aportaciones le han permitido realizar acciones en plazas de toros, en delfinarios y en macrogranjas de varios países. Peter se ha equipado con trajes de neopreno para tirarse a acuarios de Bégica o Tenerife con el objetivo de interrumpir sus espectáculos: "Me meto en el agua y espero a que se marche el público para que se conciencie". Este activista, de 37 años, también se ha adentrado en instalaciones ganaderas para rescatar animales: "En Holanda tengo un santuario de conejos de la industria cárnica para que la gente los adopte".

Su 'modus operandi' para recabar fondos siempre es el mismo: ejecuta una acción animalista y la inmortaliza con fotos y vídeos que luego mueve en las redes sociales del Vegan Strike Group para recibir donativos. De ahí tiene que sacar un sueldo para vivir y lo más importante, el dinero necesario para hacer frente a las multas. En el caso de los saltos a cualquier plaza de toros, la sanción oscila de 900 a 1.500 euros.

Un portavoz de la Jefatura de Policía de Murcia confirma a EL ESPAÑOL que el activista antitaurino holandés, tras su salto a la corrida que se estaba celebrando en La Condomina, ya ha sido propuesto para una sanción administrativa por alteración del orden en espectáculo público. La Delegación del Gobierno tendrá que valorar la gravedad de lo ocurrido y fijar el importe económico de la multa.

- ¿Cómo entró a la plaza de toros de Murcia?

- Peter Janssen: Compré una entrada como un aficionado más. Inicialmente, tenía previsto saltar durante el minuto de silencio por el carnicero que había fallecido el día anterior en la plaza de toros porque me parecía muy mal que se celebrase la corrida y no se hubiese cancelado. Pero al final, no pude saltar en el minuto de silencio, y lo hice cuando Roca Rey estaba paseando con la oreja del toro que había asesinado.

- ¿Qué recuerda de aquella tarde?

- Me insultaron y la cuadrilla del torero me pegó patadas muy fuertes en la espalda y en el culo. Voy a denunciarles.

Lo sucedido el 13 de septiembre fue el segundo incidente que ha enturbiado el regreso de la Feria Taurina de Murcia tras dos años de parón por la pandemia. El primer suceso fue la trágica muerte de Santiago López Carcelén: un afamado carnicero y matachín, con experiencia como matarife, que perdió la vida el 12 de septiembre cuando entró en los corrales a dar la puntilla a 'Limpiador', un toro que fue retirado de la arena porque cojeaba. La Policía Nacional ha abierto una investigación porque el carnicero no estaba trabajando, ya que ese día acudió como público.

El activista antitaurino holandés ya saltó a la plaza de toros de Murcia en 2019.

Un día después de la muerte de Santiago 'El Matachín', se produjo el salto al ruedo de Peter y la agresión que sufrió a manos de una de las cuadrillas de los diestros fue la puntilla para Podemos. La formación morada reclamó al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, una consulta popular sobre la pervivencia de la tauromaquia en las fiestas de la capital.

La secretaria de Derechos Sociales de Podemos, Elvira Medina, y el portavoz municipal, Luigi Carinci, calificaron de "inhumana y brutal" la decisión de continuar con las corridas "como si nada". A juicio de Medina y Carinci "esta tragedia debe ser un punto de inflexión". Peter opina lo mismo, por eso este año regresó a la Feria Taurina de Murcia donde ya irrumpió en septiembre de 2019, cuando toreaban Morante, El Juli y Paco Ureña.

Aquel día hubo carreras por la arena y algún empleado del coso taurino acabó revolcado porque el activista holandés le hizo una finta, como un jugador de fútbol americano, que evita a los defensores para hacer un touchdown. "Mi momento de saltar a la arena suele ser cuando acaba de morir el toro", apunta Peter, sin querer desvelar más detalles. "Siempre hay alguien en la grada para grabarlo".

- ¿Tiene previsto volver a saltar al alguna plaza de toros en España?

- Peter Janssen: Sí, tengo planes para Madrid y Sevilla. Yo no tengo nada en contra de los toreros, solo quiero defender a los animales.

