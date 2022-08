30 menores de 30 cuentan por qué no tienen hijos: "Queremos disfrutar; no vamos a tener dinero"

Yaiza siempre ha querido tener hijos y los hubiera tenido ya si no fuera por las circunstancias que le rodean. La pandemia se llevó por delante su trabajo y se vio obligada a volver a casa de sus padres. Para Rafael, en cambio, la respuesta es un no rotundo. Desde siempre. “Vivimos en un mundo donde hay escasez de recursos y la probabilidad de una tercera guerra mundial es bastante alta”. Por ello considera que “no tiene sentido” traer más niños al mundo. Para su suerte, su pareja opina igual .

Este miércoles el INE ha publicado los últimos datos de natalidad en España. En el primer semestre de 2022 nacieron 159.705 bebés. Es la cifra más baja desde 1941, año en el que comienza la serie histórica. En otras palabras, actualmente nuestro país tiene los mismos nacimientos que cuando se hallaba sumido en la posguerra y, por tanto, era un hervidero de hambre y miseria. Da que pensar.

Es por ello que EL ESPAÑOL se ha propuesto conocer de primera mano las razones que empujan a los jóvenes a no tener hijos o, al menos, a retrasarlo hasta después de los 30. Los hay que quieren y no pueden; los hay que no quieren ni en broma; los hay que quieren más adelante; e incluso los hay que no los tiene todavía únicamente por no haber encontrado a la persona adecuada para embarcarse en esa aventura.

Tres simples preguntas bastan para desentrañar los anhelos y la visión del mundo de una generación a la que se le prometió un futuro dorado, pero terminó viviendo en una perpetua crisis. Por un lado, tener hijos estabiliza una pirámide de población que hace años que se encuentra invertida. Por otro lado, vivimos el mundo de la Covid, la sequía, la contaminación, las guerras de Ucrania y Tigray… La humanidad atraviesa graves problemas que no dibujan un panorama muy halagüeño para las generaciones futuras. Aquí no hay respuesta incorrecta.

Jaime responde este cuestionario un día después de romper una relación de cuatro años. Nuria, por su parte, lo hace sabiendo que sus problemas de salud seguramente le impidan concebir nunca. Y Paula y Lorenzo responden como uno, puesto que recientemente se han mudado juntos y esperan formar una familia algún día. Aquí van 30 claves claves para entender por qué en España nacen pocos niños.

1. Alejandro (farmacéutico, 29 años)

Alejandro, farmacéutico de 29 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Absolutamente, aunque durante bastante tiempo estuve en el polo opuesto, la biología acaba haciendo su trabajo.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Lo cierto es que mi situación ha sido bastante óptima para tenerlos siempre, lo que sucede es que no ha coincidido con mis ganas. No puedo decir "de este agua no beberé", pero yo creo que aunque hubiera tenido pareja antes o hubiera tenido mejores recursos y oportunidades a mi disposición, no hubiera cambiado la situación actual, es decir, que no los hubiera tenido aún.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Sí, indudablemente el modelo económico actual no es sostenible con los datos demográficos y su previsible evolución. Y honestamente, creo que el foco debería estar más en ajustar el modelo que en promover la natalidad, dado que estamos en un punto en el que los recursos del planeta no dan para sostener a la población actual y dudo que aumentarla o mantenerla vaya a mejorar la situación.

2. Beatriz (estudiante, 27 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No quiero hijos.

-¿Por qué no quieres?

-No quiero sufrir el embarazo ni el parto. También es una gran responsabilidad que esté bien educado y tenga buenos valores. Estaría siempre preocupada por lo que le pueda pasar, me limita mis planes de viaje, cuesta mucho dinero, mi vida dejaría de ser la misma y yo ya no sería mi prioridad. No me gustan los niños, creo que los humanos somos el mayor mal del planeta y no veo por qué seguir aumentando la población, hay muchos niños ya nacidos y tener uno propio lo considero un capricho, si acaso adoptaría.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que sí habrá problemas por la baja natalidad pero no será el único problema y ya se verá en unos años cómo salimos del paso, somos mucha gente en el mundo, si repartimos bien los recursos estaremos bien.

3. Paula (publicista, 27 años) y 4. Lorenzo (fotógrafo, 28 años)

Paula y Lorenzo, de 27 y 28 años, respectivamente. Cedida

-¿Queréis tener hijos en algún momento?

-Sí, la verdad es que sí. Nos planteamos tener uno.

-Si vuestra situación fuera otra, ¿los hubierais tenido ya?

-Ser padres jóvenes tiene su lado bueno, pero económicamente es inviable. Con dinero todo es más fácil, puedes tener a alguien para ayudar con la casa y el niño. O si tienes menos gastos, como mi primo, que ha heredado una casa y eso te da más margen para tener hijos.

-¿Creéis que vuestra generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-(Responde Paula) Mi hermano y yo hemos seguido profesiones parecidas a nuestros padres y somos más pobres que ellos. Se gana menos dinero y todo cuesta más, es normal que la natalidad baje, y que también dependemos más del estado para sanidad y educación. El problema es cómo se va a pagar todo esto. Es la pescadilla que se muerde la cola, la natalidad baja por temas económicos y eso crea más problemas económicos, tener o no tener hijos no soluciona todo esto porque el problema viene de antes.

5. Yaiza (estudiante, 27 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Seguramente estaría ahora en ello, ya que llevo años diciendo que me gustaría ser madre antes de los 30.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Seguramente de aquí a pocos años tengamos problemas serios con ello, cuando nuestra generación llegue, a saber qué pasará. Pero empieza a cambiar un poco todo lo que estamos sufriendo en cuanto a precariedad laboral, conciliación familiar, acceso a la vivienda cada vez más complicado, o lo tenemos complicado

6. Teresa (directora de arte, 27 años)

Teresa, directora de arte en cine de 29 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No quiero.

-¿Por qué?

-Por un lado, personalmente el embarazo me aterra. ¿No es muy alien el asunto? Luego soy de las que piensan que ya somos demasiados y que seguir metiendo gente en este mundo al borde del colapso no tiene sentido. Sé que adoptar es difícil, pero creo que sería la mejor manera de perpetuar la especie. Los niños no son nada ‘ecofriendly’.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Sí creo que podríamos tener esos problemas en cuanto a pensiones y sanidad, ¿pero no lo estamos sufriendo ya? ¿Nuestra generación tendrá pensiones? Me cuesta creerlo. Aún así creo que tener más hijos para que ayuden a mantener este sistema es ridículo. No me da esperanza que funcione ya que estamos cada vez más hartos de trabajar y de mover la rueda del capitalismo.

7. Alejandro (informático, 23 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No

-¿Por qué no?

-Creo que no tengo los recursos suficientes ni me veo suficientemente responsable para asumir ese cargo puesto que vengo de una familia desestructurada y me da miedo repetir errores del pasado.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que a la larga veremos cómo desciende la población hasta llegar a poner en riesgo ciertas localidades más pequeñas, junto a las más grandes que son donde más recursos necesitas para mantener una familia estable. En cuanto a impuestos, cuántas menos personas coticen menos dinero habrá para pensiones y sanidad, con lo cual es obvio que estás se verán afectadas

8. Paula (politóloga y periodista, 25 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí que me gustaría.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Creo que no. Lo primero que me lleva a pensar que no voy a tener hijos hasta relativamente tarde, si es que los tengo, es, antes que nada, la incertidumbre en lo económico y la idea de que voy a tener un nivel de vida con el que sólo me voy a poder hacer cargo de mí misma (teniendo algo de calidad de vida). Y, aunque mi situación fuera otra, no creo que esto fuese distinto. Me veo demasiado joven y sin pareja estable como para pensar en tener hijos, tengo la sensación de que aún me falta mucho por hacer tanto a nivel de ocio como a nivel de logros laborales como para plantearme tener hijos de aquí a, por lo menos, dentro de cinco años.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Probablemente. El problema es que es complicado pensar de cara al futuro cuando vamos de crisis en crisis económica o política, y súmale la climática. Hace difícil pensar en las consecuencias de la crisis de natalidad de aquí a dentro de 40 años y hace difícil, ahora mismo, pensar en algo que vaya más allá de vivir el día a día, como es tener hijos.

9. Rafael (sociólogo, 28 años) y 10. Ana (gestora de seguros, 30)

Rafael es sociólogo y actualemente trabaja en recursos humanos. Cedida

-¿Queréis tener hijos en algún momento?

-No.

-¿Por qué no?

-Por un lado, es un tema personal. A ninguno nos ha llamado tener hijos. No nos sentiríamos más o menos realizados por tener hijos. Y luego por cuestiones sociales, son muchos factores. Por un lado, que vivimos en un sistema neoliberal que fomenta la flexibilidad en todos los aspectos, por ejemplo, en el tema de horarios. Vemos muchas medias jornadas y salarios muy bajos. Luego, alquiler. Porque comprar ni lo planteamos. En Madrid para alquilar un piso de dos habitaciones te pones en 800 o 900 euros. Súmale a eso manutención y colegio de un niño. Por último, vivimos cada vez en un mundo más contaminado, que está subiendo la temperatura y donde cada cinco segundos hay una guerra. Geopolíticamente, vivimos en un mundo donde hay escasez de recursos y la probabilidad de una tercera guerra mundial es bastante alta. Si reflexionas, tener un hijo en la actualidad no tiene sentido.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-No, no creemos que afecte de manera significativa en la sanidad, las pensiones, la educación, es decir, para el estado del bienestar. Creemos que afectan mucho más cosas como las bajadas de impuestos o las subidas de precios como las que estamos viviendo. Afecta mucho más que una parte de la población no pague determinados impuestos, como lo que está haciendo Ayuso. Si bajas los impuestos a alguien que cobra 1.000 euros, pues dejas de recibir muy poco. Pero si se los bajas a alguien que cobra un millón, pues es mucho dinero que se deja de ingresar. Y además, hay una diferencia sustancial. Ese dinero no se puede obtener de otro lado, mientras que la natalidad sí, gracias a la inmigración. Los inmigrantes de Latinoamérica y África tienen muchos más hijos.

11. Mikel (técnico de sonido, 24 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Ahora mismo en mi situación no me planteo tenerlos, no solo porque no quiera, sino también supongo que condicionado por la sensación de que no podré permitírmelo.

-¿Por qué no?

-Por la cantidad de responsabilidades que conlleva y la preocupación que me daría poder cubrir todas sus necesidades y estar siempre ahí para él. No lo considero una decisión que pueda tomarse a la ligera y que por desgracia se ha tomado así durante años.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que esos problemas ya se están percibiendo y la generación de nuestros padres los percibirá aún más. Me resulta alucinante que haya personas que se sorprendan por la baja natalidad cuando no tenemos ninguna garantía de futuro ni en nuestros salarios, ni en nuestras oportunidades laborales. Ni que decir tiene que la idea de aspirar a una pensión digna o incluso a tener un hijo y cubrir todas sus necesidades muchas veces nos resulta imposible.

12. Virginia (ayudante de producción audiovisual, 26 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No quiero, aunque me encantan los niños.

-¿Por qué no?

-Me dedico al sector audiovisual y mi trabajo, que me encanta y creo que se me da bien, no me parece que sea fácil de compaginar con formar una familia. Mi trabajo no es constante y puedes pasar periodos largos de tiempo sin trabajo. Por tanto, no podría mantener a un niño. También son muchas horas, conciliar sería muy difícil. No me veo capacitada para ello ni ahora ni en ningún momento. No creo que nunca vaya a ganar el dinero suficiente para mantener a una familia, y me gustaría darles una buena educación a mis hijos. Por lo menos, como la que he tenido yo.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Imagino que no tendremos problemas porque hay mucha inmigración. No habrá tantos problemas de natalidad porque vendrá mucha gente en caso de que se necesiten trabajadores, vendrá gente de fuera, igual que nosotros nos hemos ido cuando ha tocado.

13. Nuria (periodista, 27 años)

Nuria, periodista madrileña de 28 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-A día de hoy diría que no

-¿Por qué no?

-No quiero obsesionarme con tener un hijo y no poder por los problemas de salud que tengo. Si mi situación, en cuanto a salud, fuera otra puede que me lo plantease. Pero mi situación económica no me lo permite. Si tuviera dinero, estabilidad laboral y no tuviera problemas de salud, seguramente tendría hijos ya. Pero bueno, también me gusta mucho la fiesta (risas).

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Actualmente, la generación de los 90 tiene una situación de mierda. Está carísima la vida y ninguna de mis amigas se plantea tener hijos ahora, porque no se puede.

14. Olga (bailarina, 25 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí me gustaría tener hijos, pero nunca veo el momento de tenerlos. Me parece super difícil y con mi trabajo de bailarina, todavía más difícil. Siempre me digo que cuando tenga más de 30 y a lo mejor en ese momento ya no los tengo.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-No, no los hubiera tenido ya porque yo quiero vivir la vida. Yo quiero viajar joven, no viajar con el Imserso.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Sí, creo que nuestra generación tendrá problemas. No tenemos trabajos estables y muchos no nos hemos independizado, ¡y vamos camino de los 30!

15. Carlos (psicólogo, 29 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí que me gustaría, en algún momento.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-No, porque no tengo pareja actualmente y no los tendría solo. Por otro lado, está el tema económico. Ahora mismo, yo no tengo el dinero para independizarme como a mí me gustaría. no quiero vivir de alquiler, que me parece muy precario. Mi prioridad es poder ahorrar y comprar una casa. A partir de ahí podría plantearme tener hijos, en el caso de que tuviera pareja. Si ahora mismo se dieran todos esos factores, yo creo que no lo haría. Creo que sería pronto.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Hombre, sí. La pirámide estará cada vez más invertida y el concepto de las pensiones tal y como lo conocemos ahora no lo vamos a vivir. Eso seguro. También pienso que si nace menos gente en el país, se va a compensar con inmigración. Pero los jóvenes estamos ahora con los problemas del presente, que ya nos cuesta bastante sobrevivir en la situación actual, como para preocuparnos por el futuro.

16. Marta (periodista, 24 años)

Marta, periodista asturiana de 24 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No, nunca he querido.

-¿Por qué no?

-Me es difícil encontrar una respuesta exacta a esto. Creo que es un conjunto de situaciones. Por un lado nunca he sentido ganas de tener hijos, incluso cuando era pequeña y jugamos a papás o mamás, siempre decía que yo nunca sería madre, así que supongo que es parte de mis propias apetencias. Por otro lado, me centro mucho en mi carrera profesional y me gustaría vivir viajando, mudarme mucho, por lo que siempre he priorizado eso a la idea de estabilizarme y tener hijos. Por último, me crié en un núcleo familiar "tradicional", es decir, dos progenitores que siguen juntos a día de hoy, con empleo estable y una casa en propiedad. Aunque cada vez tengamos más ejemplos de familias disidentes, creo que me influye el haberme criado así y supongo que no me imagino formando una familiar con menos estabilidad, por eso quizás no me veo teniendo hijos. Aunque creo que es totalmente válido y si algún día terminase siendo madre seguramente mi modelo de familia fuera bien distinto a este con el que me crié.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que sí. Vamos hacía un modelo en el que la jubilación tiende a retrasarse más y eso es un problema. Yo soy de una región, Asturias, en la que ya tenemos una población muy envejecida desde hace décadas y es algo de lo que se habla constantemente. Puede haber otro tipo de soluciones como incentivar la inmigración que ayuden a combatir estos problemas pero, sin duda, animar a que la gente joven se atreva a tener hijos es primordial. Creo que eso solo se puede conseguir con alquileres y precios de compra de vivienda asequibles, salarios que superen los 1000 euros y contratos indefinidos. La gran mayoría de las personas que conozco no quieren tener hijos no porque realmente no lo deseen, como yo, sino porque prefieren tener una estabilidad para poder criarlos. O porque piensan que su proyecto de vida no puede encajar con la crianza.

17. Sandra (trabajadora social, 27 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Siempre lo he tenido en mente pero últimamente me decanto más por el no.

-¿Por qué no?

-Veo que el mundo en el que vivimos no es el más adecuado para tener hijos. La idea de sufrir un parto no me atrae mucho, pero ya si le añadimos la situación actual, pues apaga y vámonos. Igual me encuentro en un momento pesimista y dentro de un año te estoy diciendo lo contrario, no sé. Pero ahora mismo no me veo teniendo hijos.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Seguramente. De hecho, ya lo estamos viviendo con el desmantelamiento de los servicios públicos. Tendemos cada vez a un sistema más privatizado. Dudo mucho que nuestra generación llegue a cobrar una pensión pública. Ojalá me equivoque.

18. Ike (profesor y agente de cooperación internacional, 24 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí que me gustaría. Considero que el ciclo vital de una persona involucra tener hijos.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-No. Es curioso, ahora mismo estoy en una edad muy cercana a la que tenía mi madre cuando me tuvo. Obviamente se pueden tener hijos a esta edad, pero pienso que tanto a nivel de desarrollo personal como profesional puede ser un impedimento, o al menos una desviación de las energías que requieren criar a un hijo. Creo que si se espera unos años más se podrá criar a los hijos mejor.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Pienso que los niveles de natalidad de nuestra generación van a ser bastante parejos a los de la anterior, no creo que sea menor, la verdad. También es temprano para saberlo aún. También España tiene unos niveles muy altos de inmigración y esos inmigrantes tienen más hijos que los españoles.

19. Manuel (psicopedagogo, 28 años)

Manuel, psicopedagogo madrileño de 28 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No lo descarto, pero ahora mismo, no. Ahora me pongo a pensar en el futuro y pienso que no querría. Pero la vida da muchas vueltas y no sabes lo que te va a apetecer en el futuro, cuando ya hayas vivido más cosas y tengas otra forma de ver la vida.

-¿Por qué no quieres?

-Ahora me apetece tener el tiempo para mí, para disfrutar, y no para estar pendiente del desarrollo y el cuidado de otro ser. Quiero disfrutar de mi tiempo. Una vez haya disfrutado de mi tiempo, quién sabe. Luego hay otro motivo y es que siento que somos muchísimos en el planeta y no veo la necesidad de que haya más gente en el planeta. Me parece que crear más personas es absurdo cuando hay muchos niños que no tienen padres y se puede adoptar en caso de que quieras tener hijos.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Depende de cómo gestione el Gobierno de turno las cuestiones laborales, depende de si la gente tiene dinero para pagar impuestos y que eso ayude a crear fondos de pensiones. Pero si se sigue con esta forma de trabajo precario es imposible. Al final la gente lo que necesita es dinero. Además, el trabajo llama a la inmigración y eso trae a familias para trabajar.

20. Patricia (estudiante, 20 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No

-¿Por qué no quieres?

-Porque pienso que no voy a tener una situación económicamente buena para mantenerles, además de que nunca me ha motivado personalmente tener que criar y educar a un hijo, y teniendo en cuenta las consecuencias que vamos a sufrir las nuevas generaciones a raíz de crisis económicas y por el cambio climático, no considero que sea justo traer más vidas al mundo con esas condiciones materiales.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Igual dentro de unas décadas se empiezan a notar esos efectos en España, sobre todo por los recortes en la sanidad pública por parte de algunos dirigentes políticos que nos han dejado un sistema de salud bastante precario. Pero si tenemos unas leyes migratorias que acojan a gente joven que sí que vaya a tener hijos, puede que los efectos en pensiones no sean tan agresivos a la larga y se logre invertir esa pirámide poblacional, pese a que las últimas generaciones no van a tener seguramente la misma "suerte" que la generación boomer en cuanto al dinero que reciban de las pensiones.

21. Marta (ejecutiva de cuentas, 28 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No, es algo que tengo muy claro

-¿Por qué no quieres?

-Nunca me han gustado los niños, desde pequeña siempre he dicho que no quería tener hijos y es algo que a día de hoy mantengo, no me entusiasma la idea

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Si, obviamente. Tengo trabajo estable desde hace 6 años y con eso ni siquiera puedo plantearme irme sola de alquiler o comprar una casa, está todo muy caro y esta misma situación la vive mucha gente, la estabilidad económica para nuestra generación es un mito. De hecho, yo tengo desde hace un año un plan de pensiones en el banco.

22. Luis (28 años, trabajador del mundo del automóvil)

Luis, madrileño de 28 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí. Creo que no los tenemos a día de hoy tan pronto como las generaciones pasadas debido a la situación económica. Los ‘millennials’ ya han vivido tres crisis económicas y eso hace que te plantees si es un buen momento para tener un hijo o no. Los sueldos a día de hoy no son nada comparables a lo que vivían nuestros padres. También tiene que ver con un tema de madurez. Creo que nuestros padres y nuestros abuelos eran mucho más maduros que nosotros.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Igual hijos, no. Pero si mi situación fuera otra igual ya me habría casado. quizás hubiera esperado a los 30 para tener el primer hijo, no más tarde de los 30. Eso puede ser que llegue.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-No sabía que hubiera unos niveles tan, tan bajos y creo que al final eso genera problemas para cualquier sociedad. Al final, de cara a las pensiones, si no está compensado el número de pensionistas con el número de trabajadores activos, no se van a poder seguir pagando las pensiones. Igual que otros servicios públicos.

23. Antonio (estudiante, 24 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí, desde siempre.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Es difícil de saber. Tendrían que darse muchos factores. Por un lado, tener una pareja que quiera lo mismo que yo. Por otro lado, cobrar un sueldo lo suficientemente digno como para poder alimentar a otras criaturas, porque pretendo tener más de uno. si esa situación se da antes de los 30, ¿por qué no? Pero no creo que ocurra tan pronto, la verdad.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Quiero pensar que no. Mucha gente de mi entorno quiere tener hijos, aunque no sea en el corto plazo. nuestra generación los tendrá más tarde que nuestros padres, pero creo que los niveles de natalidad no van a ser tan distintos como se dice. Si no, tendremos problemas.

24. Nerea (26 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Racionalmente no, aunque no descarto que en un futuro pueda cambiar de opinión porque esté en otro momento vital.

-¿Por qué no quieres?

-Hay varios motivos. El primero es el egoísmo. Tener hijos significa mucho sacrificio y pasar a un segundo plano en tu vida para convertirte en ‘madre de…’ No sé si estaría dispuesta a hacer tal sacrificio. Luego está el cambio climático. Me preocupa el futuro que nos espera y no quisiera que mis hijos tuvieran falta de bienes primarios. También están las dificultades económicas, de tener un colchón económico que pueda garantizar el bienestar y educación a mis hijos semejante al que he tenido yo. Y por último, la conciliación. El mundo laboral no permite conciliar y poder educar a tus hijos y dedicarles el tiempo que necesitan.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Todo apunta a que sí, no obstante creo que tendemos a optar por el sistema privado, es decir, a coger planes de pensiones, sanidad privada, tener cuentas de ahorros...

25. Jaime (físico, 29 años)

Jaime, madrileño de 29 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí, me gustaría, creo que con casi 29 años es una buena edad para poder tener un hijo.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Sí, sin embargo, la situación en la que me encuentro no es propicia para poder formar una familia. Soy investigador en física en la UCM, la perspectiva de estabilización en puesto y sueldo de un científico en España es de unos 9 años. Contando que mi sueldo supera vagamente los 1000 euros y tengo claro que tendré que pasar una temporada en el extranjero, no me veo en una situación de poder crear una familia.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que este problema va más allá de lo coyuntural de poder o no tener hijos, sino que es un problema estructural del paradigma de ser joven en España. Los bajos salarios, la precariedad, el encadenar dos crisis económicas, entre otros muchos otros factores generan esta inseguridad a la hora de formar una familia. Estos dos factores juntos, bajos salarios y baja natalidad van a generar el problema de que no vamos a poder sostener el sistema de Seguridad Social que tenemos ahora. O bien nos centramos en cambiar la estructura económica y laboral de los jóvenes, o vamos a planes concretos de natalidad como los hay en Suecia o planes de inmigración como en Canadá.

26. Kimberly (veterinaria, 24 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí, en algún momento de mi vida cuando considere que estoy feliz y he hecho todo lo que he querido teniéndome a mí de prioridad, puedo planteármelo de manera positiva.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Si mi situación fuera otra no tendría hijos ahora mismo.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Creo que esta generación sí que tendrá porcentajes más bajos de natalidad ya que vemos las oportunidades de realizarnos más allá cómo personas que de tener un hijo como objetivo personal de “una vida feliz adulta”.

27. Julio (ingeniero de caminos, 26 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No, ni de broma.

-¿Por qué no?

-Creo que el mundo ya está suficientemente poblado como para seguir trayendo gente. Es absurdo. No hay más que ver la sequía que estamos viviendo ahora en Europa. Eso solo va a ir a peor. Si quieres formar una familia siempre puedes adoptar, que también ayuda a combatir la pobreza. Y personalmente, la idea de tener hijos me aterra. No quiero dedicar tantísimo tiempo y recursos en criar a alguien. La verdad, no creo que me sintiera más realizado por hacerlo.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-No tiene por qué, si se hacen las cosas bien. Creo que si se reformulase mínimamente el modelo que tenemos podría haber recursos para todos. Además, los inmigrantes pueden ayudar a que haya más jóvenes en edad de trabajar para mantener las pensiones. Pero para eso hace falta una voluntad política que no creo que haya. Hay que mirar en el largo plazo y eso parece imposible en el panorama actual.

28. María (community manager, 28 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-No. Creo que es una decisión que puede cambiar en algún momento de la vida por diferentes circunstancias, pero si tuviera que decidir ahora sería que no.

-¿Por qué no quieres?

-Es una decisión personal. Creo que soy el tipo de persona que no sería “buena madre”, sea lo que sea que signifique eso. Cuando lo pienso en profundidad me agobia la idea de que cuando eres madre, en ese momento tu vida deja de ser 100% tuya ya que hay otra vida que depende de ti para siempre. Ser madre es la mayor responsabilidad y no creo que se deba serlo solo para cumplir un requisito más de la vida, si no que tienes que quererlo mucho para que todos los sacrificios que supone siempre compensen.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Sin duda. No sé si mi caso es la minoría; pero sí creo por el círculo que me rodea que hay muchas parejas que quieren ser padres, pero que por la situación no pueden, sobre todo por problemas económicos e inestabilidad laboral.

29. Víctor (ingeniero aeronáutico, 29 años)

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Sí y casi siempre lo he tenido claro.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-Se tendrían que haber alineado ocho millones de astros para que eso fuera posible. Me considero super afortunado en la vida y he hecho todo lo que la sociedad ha pedido de mí, de principio a fin, en los plazos indicados. A los 27 años tenía mi primer contrato indefinido. ¿Cómo iba a pensar siquiera en cuidar de una criatura? Me independicé el año pasado, cuando tenía 29. Además, no es solo tu situación vital, es también la de la persona con la que vas a compartir un hijo.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-Está clarísimo. Estamos condenados a morir trabajando. Somos una generación que va a pasar sus años jóvenes y sus años medios pagando las pensiones de nuestros padres y abuelos. Cuando llegue nuestro momento no va a haber población que sostenga las nuestras. Estamos en una sociedad que solo funciona con la asunción de que tenemos un crecimiento constante, aunque sea pequeño. En caso de decrecimiento, todo el tinglado que tenemos montado no es válido y se desmorona. hay que repensarlo y cuanto antes se haga, menores serán las consecuencias. Pero ya sabemos todos como funciona esto.

30. Alberto (ingeniero forestal, 28 años)

Alberto, ingeniero forestal madrileño de 28 años. Cedida

-¿Quieres tener hijos en algún momento?

-Si, cuando curre y tenga novia y buena economía.

-Si tu situación fuera otra, ¿los hubieras tenido ya?

-No creo.

-¿Crees que tu generación tendrá problemas por los bajos niveles de natalidad, en cuanto a pensiones, sanidad, etc.?

-No creo siempre hay inmigrantes que tienen muchos hijos asique no habrá problema.

